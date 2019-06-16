Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

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Швеция (жен)
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9354
Таиланд (жен)
0'
1:0
6' Гол
Сембрандт Линда
2:0
19' Гол
Асллани Косоваре
3:0
42' Гол
Рольфо Фридолина
45' Желтая карточка
Дангда Танеекарн
4:0
81' Гол
Хуртиг Лина
4:1
90' Гол
Сун-Нгоен Каняна
90' Желтая карточка
Чинвон Наттакарн
5:1
90' Пенальти
Рубенссон Элин
90'+6
1
Линдаль
Хедвиг
4
Глас
Ханна
5
Фишер
Нилла
3
Сембрандт
Линда
6
Эрикссон
Магдалена
23
Рубенссон
Элин
9
Асллани
Косоваре
17
Сегер
Каролин
8
Хуртиг
Лина
19
Анвегард
Анна
18
Рольфо
Фридолина
1
Боонсин
Варапорн
5
Пханча
Айнон
3
Чинвон
Наттакарн
19
Сорнсаи
Пицамай
10
Срангтайсон
Суниса
17
Дангда
Танеекарн
7
Интамее
Силаван
6
Хуеанпет
Пикуль
8
Нильд
Миранда
12
Тонсомбут
Раттикан
21
Сун-Нгоен
Каняна
Швеция (жен)
Таиланд (жен)

Ход матча

6'
Сембрандт Линда
(Рубенссон Элин)
1:0
19'
Асллани Косоваре
2:0
42'
Рольфо Фридолина
3:0
45'
 
Дангда Танеекарн
46'
Яноги Маделен
Рольфо Фридолина
 
56'
 
Сриманее Оратай
Тонсомбут Раттикан
69'
Шоуг Сильвия
Сегер Каролин
 
77'
Ларссон Мимми
Анвегард Анна
 
81'
Хуртиг Лина
(Эрикссон Магдалена)
4:0
81'
 
Ваеннгоен Орапин
Сриманее Оратай
89'
 
Чучуен Сударат
Интамее Силаван
90'
4:1
Сун-Нгоен Каняна
(Дангда Танеекарн)
90'
 
Чинвон Наттакарн
90'
Рубенссон Элин
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 14 Удары по воротам 1
  • 15 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Швеция (жен) Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Чили (жен) 0:2 Швеция (жен) Швеция (жен) 1:0 Южная Корея (жен) Австрия (жен) 0:2 Швеция (жен) Швеция (жен) 1:2 Германия (жен)
Канада (жен) 0:0 Швеция (жен) Португалия (жен) 2:1 Швеция (жен) Швеция (жен) 4:1 Швейцария (жен) ЮАР (жен) 0:0 Швеция (жен) Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Италия (жен) 1:0 Швеция (жен) Швеция (жен) 2:1 Норвегия (жен) Дания (жен) 0:1 Швеция (жен) Швеция (жен) 3:0 Украина (жен) Украина (жен) 1:0 Швеция (жен) Швеция (жен) 4:0 Хорватия (жен) Венгрия (жен) 1:4 Швеция (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Швеция (жен) 1:1 Южная Корея (жен) Канада (жен) 1:3 Швеция (жен) ЮАР (жен) 0:3 Швеция (жен)
Таиланд (жен) Последние 11 матчей: +3 =0 -8
США (жен) 13:0 Таиланд (жен) Бельгия (жен) 6:1 Таиланд (жен) Франция (жен) 3:0 Таиланд (жен) США (жен) 9:0 Таиланд (жен)
Таиланд (жен) 0:4 Германия (жен) Кот-д'Ивуар (жен) 2:3 Таиланд (жен) Норвегия (жен) 4:0 Таиланд (жен) Индонезия (жен) 1:10 Таиланд (жен) Таиланд (жен) 0:3 Австралия (до 20 лет) (жен) Таиланд (жен) 11:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) Таиланд (жен) 1:2 Вьетнам (жен)
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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