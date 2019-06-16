Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Швеция (жен)
5:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 9354
Таиланд (жен)
1:0
6' ГолСембрандт Линда
2:0
19' ГолАсллани Косоваре
3:0
42' ГолРольфо Фридолина
45' Желтая карточкаДангда Танеекарн
4:0
81' ГолХуртиг Лина
4:1
90' ГолСун-Нгоен Каняна
90' Желтая карточкаЧинвон Наттакарн
5:1
90' ПенальтиРубенссон Элин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бьорн НаталиЗащитник
-
22 Шоуг СильвияПолузащитник
-
14 Роддар ЮлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герхардссон Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сратхонгвиан Нунгрутай
Ход матча
6'
19'
2:0
42'
3:0
45'
81'
90'
90'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
14 Удары по воротам 1
-
15 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Швеция (жен) Последние 20 матчей: +13 =2 -5Чили (жен) 0:2 Швеция (жен) Швеция (жен) 1:0 Южная Корея (жен) Австрия (жен) 0:2 Швеция (жен) Швеция (жен) 1:2 Германия (жен)
Канада (жен) 0:0 Швеция (жен) Португалия (жен) 2:1 Швеция (жен) Швеция (жен) 4:1 Швейцария (жен) ЮАР (жен) 0:0 Швеция (жен) Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Италия (жен) 1:0 Швеция (жен) Швеция (жен) 2:1 Норвегия (жен) Дания (жен) 0:1 Швеция (жен) Швеция (жен) 3:0 Украина (жен) Украина (жен) 1:0 Швеция (жен) Швеция (жен) 4:0 Хорватия (жен) Венгрия (жен) 1:4 Швеция (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Швеция (жен) 1:1 Южная Корея (жен) Канада (жен) 1:3 Швеция (жен) ЮАР (жен) 0:3 Швеция (жен)
Таиланд (жен) Последние 11 матчей: +3 =0 -8США (жен) 13:0 Таиланд (жен) Бельгия (жен) 6:1 Таиланд (жен) Франция (жен) 3:0 Таиланд (жен) США (жен) 9:0 Таиланд (жен)
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция (жен)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|США (жен)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|13 - 0
|3
|3.
|Чили (жен)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Таиланд (жен)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 18
|0
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