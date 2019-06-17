Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Китай (жен)
0:0
Конец матча
Стадион: Осеан Зрители: 11814
Испания (жен)
63' Желтая карточкаВень Ли
12
Шимен
Пэн
6
Пэн
Хань
5
Хаянь
У
7
Шуан
Ван
20
Жуй
Чзан
13
Янь
Ван
17
Яша
Гу
11
Шаншан
Ван
10
Ин
Ли
13
Панос
Сандра
16
Леон
Мария
17
Гарсия
Люсия
- Основной состав
-
12 Шимен ПэнВратарь
-
6 Пэн ХаньЗащитник
-
5 Хаянь УЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Шуан ВанПолузащитник
-
20 Жуй ЧзанПолузащитник
-
13 Янь ВанПолузащитник
-
17 Яша ГуПолузащитник
-
11 Шаншан ВанНападающий
-
10 Ин ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
1 Хуан СюйВратарь
-
18 Сяолинь БиВратарь
-
16 Вень ЛиЗащитник
-
14 Ин ВанЗащитник
-
8 Цзяюе ЛиЗащитник
-
22 Гуйпин ЛуоПолузащитник
-
23 Яньцю ЛюПолузащитник
-
21 Вэй ЯоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Руин ТаньПолузащитник
-
15 Дуан СонНападающий
-
9 Ли ЯнНападающий
-
Главный тренер: Цзя Сюцюань
- Основной состав
-
13 Панос СандраВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Леон МарияЗащитник
- Защитник
-
17 Гарсия ЛюсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вилда Жорже
Ход матча
46'
63'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 12
-
0 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Китай (жен) Последние 20 матчей: +3 =1 -16ЮАР (жен) 0:1 Китай (жен) Германия (жен) 1:0 Китай (жен) Франция (жен) 2:1 Китай (жен) Китай (жен) 1:1 Голландия (жен)
Дания (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 1:3 Норвегия (жен) США (жен) 2:1 Китай (жен) США (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Австралия (жен) 2:0 Китай (жен) Китай (жен) 0:2 Норвегия (жен) Португалия (жен) 2:1 Китай (жен) Южная Корея (жен) 1:3 Китай (жен) Япония (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 0:2 КНДР (жен) Исландия (жен) 2:1 Китай (жен) Китай (жен) 1:2 Австралия (жен) Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) Голландия (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 0:1 Германия (жен)
Испания (жен) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Германия (жен) 1:0 Испания (жен) Испания (жен) 3:1 ЮАР (жен) Япония (жен) 1:1 Испания (жен) Испания (жен) 0:0 Канада (жен)
Испания (жен) 4:0 Камерун (жен) Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Швейцария (жен) 0:2 Испания (жен) Польша (жен) 3:0 Испания (жен) Испания (жен) 2:0 Голландия (жен) Испания (жен) 0:1 США (жен) Германия (жен) 0:0 Испания (жен) Испания (жен) 3:0 Сербия (жен) Испания (жен) 5:1 Финляндия (жен) Испания (жен) 2:0 Израиль (жен) Австрия (жен) 0:1 Испания (жен) Финляндия (жен) 0:2 Испания (жен) Испания (жен) 4:0 Австрия (жен) Сербия (жен) 1:2 Испания (жен) Израиль (жен) 0:6 Испания (жен) Франция (жен) 3:1 Испания (жен)
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (жен)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Испания (жен)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Китай (жен)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|ЮАР (жен)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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