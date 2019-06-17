Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

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Китай (жен)
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11814
Испания (жен)
0'
63' Желтая карточка
Вень Ли
90'+5
12
Шимен
Пэн
6
Пэн
Хань
5
Хаянь
У
3
Юпин
Линь
2
Шаншан
Лю
7
Шуан
Ван
20
Жуй
Чзан
13
Янь
Ван
17
Яша
Гу
11
Шаншан
Ван
10
Ин
Ли
13
Панос
Сандра
7
Корредера
Марта
4
Паредес
Ирен
16
Леон
Мария
3
Уахаби
Лейла
17
Гарсия
Люсия
12
Гуйярро
Патри
14
Торресилья
Виргиния
9
Кальдентей
Мариона
10
Эрмосо
Дженнифер
22
Гарсия
Нахикари
Китай (жен)
Испания (жен)

Ход матча

46'
 
Фалькон Андреа
Кальдентей Мариона
46'
Ли Ян
Шаншан Ван
 
55'
Вень Ли
Шуан Ван
 
63'
Вень Ли
 
67'
 
Путеллас Алексия
Гарсия Нахикари
86'
 
Хименес Селия
Гарсия Люсия
87'
Вэй Яо
Яша Гу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 12
  • 0 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Китай (жен) Последние 20 матчей: +3 =1 -16
ЮАР (жен) 0:1 Китай (жен) Германия (жен) 1:0 Китай (жен) Франция (жен) 2:1 Китай (жен) Китай (жен) 1:1 Голландия (жен)
Дания (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 1:3 Норвегия (жен) США (жен) 2:1 Китай (жен) США (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Австралия (жен) 2:0 Китай (жен) Китай (жен) 0:2 Норвегия (жен) Португалия (жен) 2:1 Китай (жен) Южная Корея (жен) 1:3 Китай (жен) Япония (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 0:2 КНДР (жен) Исландия (жен) 2:1 Китай (жен) Китай (жен) 1:2 Австралия (жен) Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) Голландия (жен) 1:0 Китай (жен) Китай (жен) 0:1 Германия (жен)
Испания (жен) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Германия (жен) 1:0 Испания (жен) Испания (жен) 3:1 ЮАР (жен) Япония (жен) 1:1 Испания (жен) Испания (жен) 0:0 Канада (жен)
Испания (жен) 4:0 Камерун (жен) Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Швейцария (жен) 0:2 Испания (жен) Польша (жен) 3:0 Испания (жен) Испания (жен) 2:0 Голландия (жен) Испания (жен) 0:1 США (жен) Германия (жен) 0:0 Испания (жен) Испания (жен) 3:0 Сербия (жен) Испания (жен) 5:1 Финляндия (жен) Испания (жен) 2:0 Израиль (жен) Австрия (жен) 0:1 Испания (жен) Финляндия (жен) 0:2 Испания (жен) Испания (жен) 4:0 Австрия (жен) Сербия (жен) 1:2 Испания (жен) Израиль (жен) 0:6 Испания (жен) Франция (жен) 3:1 Испания (жен)
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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