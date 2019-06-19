Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

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Япония (жен)
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Англия (жен)
0'
0:1
15' Гол
Уйат Эллен
19'
18
Ямасита
Аяка
22
Симицу
Риса
4
Кумагаи
Саки
5
Ичисе
Нана
3
Самесима
Ая
11
Кобаяси
Рикако
7
Накаджима
Эми
6
Сугита
Хина
19
Эндо
Юн
20
Йокояма
Куми
8
Ивабучи
Мана
1
Бардсли
Карен
2
Бронз
Люси
5
Гаутон
Стеф
6
Брайт
Милли
12
Стоукс
Деми
8
Скотт
Джилл
4
Уолш
Кейра
19
Стэнвей
Джорджия
17
Дэйли
Рейчел
18
Уйат
Эллен
11
Дагган
Тони
Япония (жен)
Англия (жен)

Ход матча

15'
0:1
Уйат Эллен
(Стэнвей Джорджия)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Япония (жен) Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Япония (жен) 2:1 Шотландия (жен) Аргентина (жен) 0:0 Япония (жен) Япония (жен) 1:1 Испания (жен) Германия (жен) 2:2 Япония (жен)
Франция (жен) 3:1 Япония (жен) Япония (жен) 4:1 Норвегия (жен) США (жен) 4:2 Япония (жен) Канада (жен) 2:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Дания (жен) Япония (жен) 2:1 Исландия (жен) Япония (жен) 2:6 Голландия (жен) Япония (жен) 0:2 КНДР (жен) Япония (жен) 1:0 Китай (жен) Япония (жен) 3:2 Южная Корея (жен) США (жен) 3:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:3 Голландия (жен) Норвегия (жен) 0:2 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) Япония (жен) 1:2 Испания (жен) Швеция (жен) 3:0 Япония (жен)
Англия (жен) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Англия (жен) 1:0 Аргентина (жен) Англия (жен) 2:1 Шотландия (жен) Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) Англия (жен) 2:0 Дания (жен)
Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Англия (жен) 0:1 Канада (жен) Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Австрия (жен) 0:3 Англия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Англия (жен) 1:0 Бразилия (жен) Казахстан (жен) 0:6 Англия (жен) Уэльс (жен) 0:3 Англия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 0:0 Уэльс (жен) США (жен) 1:0 Англия (жен) Германия (жен) 2:2 Англия (жен) Англия (жен) 4:1 Франция (жен) Англия (жен) 5:0 Казахстан (жен) Англия (жен) 4:0 Босния и Герцеговина (жен)

Последние игры между собой

Япония (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Англия (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Япония (жен) 2:1 Англия (жен) Чемпионат мира Англия (жен) 1:1 Япония (жен) Международные матчи
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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