Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Япония (жен)
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Альянц Ривьера
Англия (жен)
0:1
15' ГолУйат Эллен
18
Ямасита
Аяка
22
Симицу
Риса
19
Эндо
Юн
20
Йокояма
Куми
12
Стоукс
Деми
17
Дэйли
Рейчел
18
Уйат
Эллен
11
Дагган
Тони
- Основной состав
-
18 Ямасита АякаВратарь
-
22 Симицу РисаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эндо ЮнПолузащитник
-
20 Йокояма КумиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хирао ЧикаВратарь
-
23 Мияке СиориЗащитник
- Защитник
-
12 Минами МоекаЗащитник
- Защитник
-
17 Миура НарумиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Момики ЮкаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасегава ЮиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Такакура Асако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Стоукс ДемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дэйли РейчелНападающий
-
18 Уйат ЭлленНападающий
-
11 Дагган ТониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Эрпс МэриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мур ДжейдПолузащитник
-
22 Мэд БетПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Карни КаренПолузащитник
-
10 Кирби ФранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
15'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Япония (жен) Последние 20 матчей: +8 =3 -9Япония (жен) 2:1 Шотландия (жен) Аргентина (жен) 0:0 Япония (жен) Япония (жен) 1:1 Испания (жен) Германия (жен) 2:2 Япония (жен)
Франция (жен) 3:1 Япония (жен) Япония (жен) 4:1 Норвегия (жен) США (жен) 4:2 Япония (жен) Канада (жен) 2:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Дания (жен) Япония (жен) 2:1 Исландия (жен) Япония (жен) 2:6 Голландия (жен) Япония (жен) 0:2 КНДР (жен) Япония (жен) 1:0 Китай (жен) Япония (жен) 3:2 Южная Корея (жен) США (жен) 3:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:3 Голландия (жен) Норвегия (жен) 0:2 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) Япония (жен) 1:2 Испания (жен) Швеция (жен) 3:0 Япония (жен)
Англия (жен) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Англия (жен) 1:0 Аргентина (жен) Англия (жен) 2:1 Шотландия (жен) Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) Англия (жен) 2:0 Дания (жен)
Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Англия (жен) 0:1 Канада (жен) Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Австрия (жен) 0:3 Англия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Англия (жен) 1:0 Бразилия (жен) Казахстан (жен) 0:6 Англия (жен) Уэльс (жен) 0:3 Англия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 0:0 Уэльс (жен) США (жен) 1:0 Англия (жен) Германия (жен) 2:2 Англия (жен) Англия (жен) 4:1 Франция (жен) Англия (жен) 5:0 Казахстан (жен) Англия (жен) 4:0 Босния и Герцеговина (жен)
Последние игры между собой
Япония (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Англия (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (жен)
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Япония (жен)
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Аргентина (жен)
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|Шотландия (жен)
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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