Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

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Камерун (жен)
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8009
Новая Зеландия (жен)
0'
1:0
57' Гол
Нчут Аджара
68' Желтая карточка
Грин Анна
69' Желтая карточка
Такунда Александра
1:1
80' Гол в свои ворота
Авона Аурель
2:1
90' Гол
Нчут Аджара
90'+7
1
Нго
Ндом
Аннетт
5
Эжанге
Августине
11
Авона
Аурель
6
Джонсон
Эстель
4
Леуко
Ивонн
10
Янго
Джаннетт
8
Феуджио
Раисса
3
Нчут
Аджара
22
Абам
Мишела
17
Энганамут
Гаэль
7
Онгене
Габриэль
1
Нэйлер
Эрин
14
Боуэн
Кэти
6
Стотт
Ребека
8
Эрсег
Эбби
3
Грин
Анна
7
Райли
Али
2
Персивал
Риа
16
Данкан
Кэти
22
Чанс
Оливия
11
Грегориус
Сара
13
Уйат
Роузи
Камерун (жен)
Новая Зеландия (жен)

Ход матча

54'
Такунда Александра
Энганамут Гаэль
 
57'
Нчут Аджара
(Леуко Ивонн)
1:0
68'
 
Грин Анна
68'
 
Хассетт Бетси
Грин Анна
68'
 
Уилкинсон Ханна
Данкан Кэти
69'
Такунда Александра
 
80'
1:1
Авона Аурель
84'
Абена Нинон
Янго Джаннетт
 
88'
 
Лонго Аннали
Чанс Оливия
90'
Нчут Аджара
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Камерун (жен) Последние 11 матчей: +2 =0 -9
Голландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Канада (жен) 1:0 Камерун (жен) Испания (жен) 4:0 Камерун (жен) Франция (жен) 6:0 Камерун (жен)
Китай (жен) 1:0 Камерун (жен) Швейцария (жен) 1:2 Камерун (жен) Япония (жен) 2:1 Камерун (жен) Камерун (жен) 6:0 Эквадор (жен) Новая Зеландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Великобритания (жен) 3:0 Камерун (жен) Камерун (жен) 0:5 Бразилия (жен)
Новая Зеландия (жен) Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Канада (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 0:1 Голландия (жен) Уэльс (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен)
США (жен) 5:0 Новая Зеландия (жен) Норвегия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) Норвегия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) США (жен) 5:0 Новая Зеландия (жен) США (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 0:3 Франция (жен) Колумбия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) США (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) Китай (жен) 2:2 Новая Зеландия (жен) Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 0:1 Голландия (жен) США (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) Испания (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) Испания (жен) 2:2 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 2:3 Австралия (жен) Норвегия (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен)

Последние игры между собой

Камерун (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Новая Зеландия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Новая Зеландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Женщины
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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