Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Камерун (жен)
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 8009
Новая Зеландия (жен)
1:0
57' ГолНчут Аджара
68' Желтая карточкаГрин Анна
69' Желтая карточкаТакунда Александра
1:1
80' Гол в свои воротаАвона Аурель
2:1
90' ГолНчут Аджара
11
Авона
Аурель
22
Абам
Мишела
14
Боуэн
Кэти
16
Данкан
Кэти
22
Чанс
Оливия
13
Уйат
Роузи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Авона АурельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Абам МишелаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сонкенг ИсисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Абена НинонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеумфа Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Боуэн КэтиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Данкан КэтиПолузащитник
-
22 Чанс ОливияПолузащитник
- Нападающий
-
13 Уйат РоузиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Олла НадяВратарь
-
18 Скилтон СтефЗащитник
- Защитник
-
15 Мортон СараЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лонго АнналиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сачелл ПейджНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Серманни Том
Ход матча
57'
1:0
68'
80'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Камерун (жен) Последние 11 матчей: +2 =0 -9Голландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Канада (жен) 1:0 Камерун (жен) Испания (жен) 4:0 Камерун (жен) Франция (жен) 6:0 Камерун (жен)
Новая Зеландия (жен) Последние 20 матчей: +3 =5 -12Канада (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 0:1 Голландия (жен) Уэльс (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен)
США (жен) 5:0 Новая Зеландия (жен) Норвегия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) Норвегия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) США (жен) 5:0 Новая Зеландия (жен) США (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 0:3 Франция (жен) Колумбия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) США (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) Китай (жен) 2:2 Новая Зеландия (жен) Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 0:1 Голландия (жен) США (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) Испания (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) Испания (жен) 2:2 Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен) 2:3 Австралия (жен) Норвегия (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен)
Последние игры между собой
Камерун (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Новая Зеландия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Канада (жен)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Камерун (жен)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Новая Зеландия (жен)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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