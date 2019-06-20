Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

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  3. Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Таиланд (жен)
0:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Чили (жен)
0'
0:1
48' Гол в свои ворота
Боонсин Варапорн
60' Желтая карточка
Сорнсаи Пицамай
0:2
80' Гол
Уррутия Мария
85' Желтая карточка
Боонсин Варапорн
0:2
86' Не забитый пенальти
Лара Франсиска
90'+2
1
Боонсин
Варапорн
9
Пхетвисет
Варунее
3
Чинвон
Наттакарн
19
Сорнсаи
Пицамай
10
Срангтайсон
Суниса
5
Пханча
Айнон
12
Тонсомбут
Раттикан
6
Хуеанпет
Пикуль
8
Нильд
Миранда
7
Интамее
Силаван
21
Сун-Нгоен
Каняна
1
Эндлер
Клаудия
2
Сото
Росио
3
Герреро
Карла
18
Саес
Камила
4
Лара
Франсиска
11
Лопес
Ессения
8
Арая
Карен
10
Аэдо
Янара
21
Бальмаседа
Росарио
9
Уррутия
Мария
20
Самора
Даниэла
Таиланд (жен)
Чили (жен)

Ход матча

46'
 
Грес Хавьера
Арая Карен
48'
0:1
Боонсин Варапорн
58'
Ваеннгоен Орапин
Тонсомбут Раттикан
 
60'
Сорнсаи Пицамай
 
73'
Чучуен Сударат
Интамее Силаван
 
80'
0:2
Уррутия Мария
(Лопес Ессения)
85'
Боонсин Варапорн
 
86'
0:2
Лара Франсиска
88'
 
Хосе Мария
Грес Хавьера
90'
Саенхун Каньянапорн
Пхетвисет Варунее
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 15
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Таиланд (жен) Последние 12 матчей: +3 =0 -9
Швеция (жен) 5:1 Таиланд (жен) США (жен) 13:0 Таиланд (жен) Бельгия (жен) 6:1 Таиланд (жен) Франция (жен) 3:0 Таиланд (жен)
США (жен) 9:0 Таиланд (жен) Таиланд (жен) 0:4 Германия (жен) Кот-д'Ивуар (жен) 2:3 Таиланд (жен) Норвегия (жен) 4:0 Таиланд (жен) Индонезия (жен) 1:10 Таиланд (жен) Таиланд (жен) 0:3 Австралия (до 20 лет) (жен) Таиланд (жен) 11:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) Таиланд (жен) 1:2 Вьетнам (жен)
Чили (жен) Последние 11 матчей: +0 =3 -8
США (жен) 3:0 Чили (жен) Чили (жен) 0:2 Швеция (жен) Германия (жен) 2:0 Чили (жен) Чили (жен) 1:1 Колумбия (жен)
США (жен) 4:0 Чили (жен) США (жен) 3:0 Чили (жен) Франция (жен) 1:0 Чили (жен) Уругвай (жен) 1:1 Чили (жен) Чили (жен) 1:3 Венесуэла (жен) Колумбия (жен) 0:0 Чили (жен) Бразилия (жен) 5:0 Чили (жен)
  • Второй тайм
  • 91'
    Пхетвисет Варунее получил травму и заменен. Kanjanaporn Saenkhun выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Yesenia Lopez из команды Чили (жен) поставил подножку. Пострадал Orapin Waenngoen
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 90'
    Хорошо играет на выходе Боонсин Варапорн - мяч в ее руках
  • 90'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Yesenia Lopez из команды Чили (жен) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 90'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Yesenia Lopez, обходя своих соперников
  • 90'
    Хорошо играет на выходе Боонсин Варапорн - мяч в ее руках
  • 89'
    Yesenia Lopez из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Хорошо играет на выходе Боонсин Варапорн - мяч в ее руках
  • 89'
    Yesenia Lopez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 88'
    Javiera Grez получил травму и заменен. Maria Jose Rojas выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Orapin Waenngoen из команды Таиланд (жен) поставил подножку. Пострадал Yesenia Lopez
  • Травма, повреждение
    88'
    Ох, нехорошо это выглядит. Javiera Grez получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Офсайд
    87'
    Сун-Нгоен Каняна из команды Таиланд (жен) в офсайде
  • Описание гола
    86'
    Она ударяет по перекладине - Francisca Lara бьет пенальти, но мяч отскакивает от перекладины!
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 85'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    85'
    Боонсин Варапорн получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 83'
    ПЕНАЛЬТИ! - Боонсин Варапорн совершил грубый фол. Maria Urrutia заработал пенальти!
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Пхетвисет Варунее из команды Таиланд (жен) поставил подножку. Пострадал Yesenia Lopez
  • 82'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 82'
    Пространство открывается для Javiera Grez, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 82'
    Maria Urrutia из команды Чили (жен) делает передачу одноклубнику.
  • 82'
    Yesenia Lopez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Orapin Waenngoen из команды Таиланд (жен) поставил подножку. Пострадал Yanara Aedo
  • 80'
    Yesenia Lopez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    80'
    ГОООООЛ - Maria Urrutia Чили (жен) забивает ударом головой
  • 80'
    Yesenia Lopez из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 79'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 79'
    Camila Saez из команды Чили (жен) пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 78'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Удар от ворот произведет Чили (жен)
  • 77'
    Пханча Айнон из команды Таиланд (жен) пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    77'
    Yesenia Lopez наказан за толчок Пханча Айнон
  • 76'
    Javiera Grez из команды Чили (жен) направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 75'
    Maria Urrutia из команды Чили (жен) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 75'
    Yesenia Lopez из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Miranda Nild выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    74'
    Sudarat Chuchuen нарушает правила. Rocio Soto пострадал
  • 74'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    74'
    Пханча Айнон возвращается на поле.
  • 73'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 73'
    Интамее Силаван получил травму и заменен. Sudarat Chuchuen выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    73'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пханча Айнон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    72'
    Пханча Айнон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    72'
    Javiera Grez из команды Чили (жен) опасно и грубо сыграл. Пханча Айнон пострадал.
  • 72'
    Yanara Aedo нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Травма, повреждение
    71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Интамее Силаван получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 70'
    Yesenia Lopez не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Javiera Grez из команды Чили (жен) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 70'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    69'
    Maria Urrutia наказан за толчок Чинвон Наттакарн
  • 68'
    Yanara Aedo из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 67'
    Orapin Waenngoen не смог попасть в створ ударом издали
  • 67'
    Хорошо играет на выходе Боонсин Варапорн - мяч в ее руках
  • Угловой
    67'
    Yesenia Lopez из команды Чили (жен) подал угловой слева.
  • 66'
    Хороший удар издали нанес Francisca Lara, но отличный сейв сделал Боонсин Варапорн. Угловой.
  • 66'
    Pitsamai Sornsai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Rocio Soto из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Хорошо играет на выходе Боонсин Варапорн - мяч в ее руках
  • 65'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 65'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 63'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Carla Guerrero выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Интамее Силаван из команды Таиланд (жен) забрасывает мяч в штрафную.
  • 61'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 61'
    Yesenia Lopez не смог попасть в створ ударом издали
  • 60'
    Yesenia Lopez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    60'
    Camila Saez возвращается на поле.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • Желтая карточка
    60'
    Pitsamai Sornsai получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    60'
    Безумный фол. Pitsamai Sornsai грубо играет против соперника. Пострадал Daniela Zamora
  • 59'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    58'
    Ох, нехорошо это выглядит. Camila Saez получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 58'
    Тактическая замена. Тонсомбут Раттикан уходит с поля и его заменяет Orapin Waenngoen
  • Травма, повреждение
    58'
    Camila Saez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Christiane Endler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Интамее Силаван из команды Таиланд (жен) подал угловой слева.
  • 56'
    Интамее Силаван из команды Таиланд (жен) делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 56'
    Таиланд (жен) пытается что-то создать.
  • 56'
    Javiera Grez нанес удар головой, но Боонсин Варапорн спокойно отбил мяч.
  • 56'
    Yanara Aedo из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 55'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Сун-Нгоен Каняна из команды Таиланд (жен) пасует в штрафную, но Christiane Endler выходит и ловит мяч.
  • 54'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 53'
    Шанс получает Javiera Grez из команды Чили (жен), но удар головой идет мимо
  • 53'
    Rosario Balmaceda из команды Чили (жен) навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 52'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    52'
    Pitsamai Sornsai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 51'
    Боонсин Варапорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Rocio Soto из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 50'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    48'
    ГООООООООЛ - Боонсин Варапорн очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • 48'
    Боонсин Варапорн ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 48'
    ШТАНГА! Гол почти забит, Javiera Grez нанесла удар, но мяч попал в штангу!
  • 48'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Чили (жен) пытается что-то создать.
  • 47'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 46'
    Как она упустила момент!?! Javiera Grez имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 46'
    Боонсин Варапорн выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...
  • 46'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Тактическая замена. Karen Araya уходит с поля и его заменяет Javiera Grez
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 48'
    Сун-Нгоен Каняна из команды Таиланд (жен) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 48'
    Тонсомбут Раттикан из команды Таиланд (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Rosario Balmaceda!
  • 46'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Maria Urrutia грубо играет против соперника. Пострадал Чинвон Наттакарн
  • 43'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 43'
    Daniela Zamora бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!
  • 42'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Чили (жен)
  • 41'
    Шанс получает Хуеанпет Пикуль из команды Таиланд (жен), но удар головой идет мимо
  • Угловой
    41'
    Интамее Силаван из команды Таиланд (жен) подал угловой слева.
  • 40'
    Хороший удар издали нанес Сун-Нгоен Каняна, но отличный сейв сделал Christiane Endler. Угловой.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Чили (жен)
  • Угловой
    38'
    Интамее Силаван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 38'
    Интамее Силаван наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 38'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Интамее Силаван, обходя своих соперников
  • Офсайд
    37'
    Сун-Нгоен Каняна из команды Таиланд (жен) в офсайде
  • 36'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Yesenia Lopez из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 35'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 34'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 34'
    Шанс получает Daniela Zamora из команды Чили (жен), но удар головой идет мимо
  • 34'
    Rocio Soto из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Чили (жен) контролирует мяч.
  • 33'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Хорошая попытка от Интамее Силаван, был неплохой удар, но вратарь спас
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Yesenia Lopez из команды Чили (жен) поставил подножку. Пострадал Пхетвисет Варунее
  • 31'
    Чили (жен) пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • 29'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Karen Araya бьет со штрафного в створ, но Боонсин Варапорн держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Пханча Айнон из команды Таиланд (жен) поставил подножку. Пострадал Yanara Aedo
  • 26'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 26'
    Pitsamai Sornsai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 25'
    Maria Urrutia не смог попасть в створ ударом издали
  • 23'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 23'
    Karen Araya не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 21'
    Боонсин Варапорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Karen Araya навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Тонсомбут Раттикан нарушает правила. Francisca Lara пострадал
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 19'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Чили (жен)
  • 17'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 17'
    Karen Araya не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Rosario Balmaceda из команды Чили (жен) навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 16'
    Maria Urrutia пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 16'
    Miranda Nild выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Rocio Soto из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
  • 15'
    Maria Urrutia из команды Чили (жен) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 15'
    Yanara Aedo из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Чинвон Наттакарн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 12'
    Yesenia Lopez из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Таиланд (жен)
  • 10'
    Пространство открывается для Francisca Lara, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 10'
    Maria Urrutia была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!
  • 10'
    Плохо играет Боонсин Варапорн - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 10'
    Yanara Aedo из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Yanara Aedo из команды Чили (жен) разыграл угловой с правого угла.
  • 10'
    Pitsamai Sornsai предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Rosario Balmaceda из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Francisca Lara из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 9'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Daniela Zamora бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 8'
    Rocio Soto из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Интамее Силаван из команды Таиланд (жен) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Camila Saez наказан за толчок Боонсин Варапорн
  • 5'
    Karen Araya навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Безумный фол. Пханча Айнон грубо играет против соперника. Пострадал Maria Urrutia
  • 4'
    Чинвон Наттакарн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Karen Araya навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Пханча Айнон из команды Таиланд (жен) поставил подножку. Пострадал Yanara Aedo
  • 3'
    Чинвон Наттакарн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Rosario Balmaceda из команды Чили (жен) отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Таиланд (жен) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Чили (жен) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Daniela Zamora из команды Чили (жен) пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Таиланд (жен) начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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