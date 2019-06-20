Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Таиланд (жен)
0:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Роазон Парк
Чили (жен)
0:1
48' Гол в свои воротаБоонсин Варапорн
60' Желтая карточкаСорнсаи Пицамай
0:2
80' ГолУррутия Мария
85' Желтая карточкаБоонсин Варапорн
0:2
86' Не забитый пенальтиЛара Франсиска
18
Саес
Камила
10
Аэдо
Янара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сратхонгвиан Нунгрутай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Саес КамилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аэдо ЯнараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Торреро РианВратарь
-
15 Хелен СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дюран ЭлисаПолузащитник
-
17 Торо ХавьераПолузащитник
- Нападающий
-
13 Грес ХавьераНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летельер Хосе
Ход матча
48'
0:1
60'
80'
0:2
85'
86'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 15
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Таиланд (жен) Последние 12 матчей: +3 =0 -9Швеция (жен) 5:1 Таиланд (жен) США (жен) 13:0 Таиланд (жен) Бельгия (жен) 6:1 Таиланд (жен) Франция (жен) 3:0 Таиланд (жен)
Чили (жен) Последние 11 матчей: +0 =3 -8США (жен) 3:0 Чили (жен) Чили (жен) 0:2 Швеция (жен) Германия (жен) 2:0 Чили (жен) Чили (жен) 1:1 Колумбия (жен)
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|США (жен)
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|18 - 0
|9
|2.
|Швеция (жен)
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Чили (жен)
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Таиланд (жен)
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 20
|0
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