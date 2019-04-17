Италия: Серия A 2018-2019
Лацио
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Удинезе
1:0
21' ГолКайседо Фелипе
2:0
24' Гол в свои воротаСандро Раньери
28' Желтая карточкаЛуис Фелипе
2:0
51' Не забитый пенальтиДе Пауль Родриго
78' Желтая карточкаЛукас Лейва
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
-
30 Нету ПедруНападающий
-
71 Luan Capanni
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Уилмот БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
1:0
24'
2:0
28'
51'
2:0
78'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 9
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа
Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта Сассуоло 0:0 Удинезе
Последние игры между собой
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Удинезе Серия A Лацио 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Лацио
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|46 - 33
|52
|8.
|Торино
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 29
|50
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|53 - 41
|48
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 44
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|46 - 51
|37
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 50
|35
|15.
|Дженоа
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|35 - 51
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|30 - 46
|32
|17.
|Болонья
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 47
|31
|18.
|Эмполи
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 59
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|26 - 59
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|22 - 67
|11
Лацио
91.5% (162)
Ничья
6.8% (12)
Удинезе
1.7% (3)
2:1 Lazio
34.5% (61)
2:0 Lazio
24.9% (44)
1:0 Lazio
22% (39)
1:1 Draw
6.2% (11)
3:1 Lazio
4% (7)
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