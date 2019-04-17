Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Лацио
2:0
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
21' Гол
Кайседо Фелипе
2:0
24' Гол в свои ворота
Сандро Раньери
28' Желтая карточка
Луис Фелипе
2:0
51' Не забитый пенальти
Де Пауль Родриго
78' Желтая карточка
Лукас Лейва
90'+4
1
Стракоша
Томас
4
Габаррон
Патрисио
33
Ачерби
Франческо
3
Луис
Фелипе
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей
19
Лулич
Сенад
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
1
Муссо
Хуан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
5
Трост-Эконг
Виллиам
24
Уилмот
Бен
13
Ингельссон
Сванте
8
Агеманг-Баду
Эммануэль
30
Сандро
Раньери
38
Мандрагора
Роландо
90
Зеегелаар
Марвин
10
Де
Пауль
Родриго
15
Ласанья
Кевин
Лацио
3-5-2
Удинезе
3-5-1-1

Ход матча

21'
Кайседо Фелипе
(Иммобиле Чиро)
1:0
24'
Сандро Раньери
2:0
28'
Луис Фелипе
 
46'
 
Д'Аллесандро Марко
Ингельссон Сванте
51'
2:0
Де Пауль Родриго
58'
 
Теодорчик Лукаш
Агеманг-Баду Эммануэль
68'
Бадель Милан
Кайседо Фелипе
 
74'
 
Де Майо Себастьян
Де Пауль Родриго
78'
Лукас Лейва
 
79'
Жордау Бруну
Лукас Лейва
 
83'
Уоллас Оливейра
Луис Фелипе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио
Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус Наполи 2:1 Лацио Лацио 4:1 Новара Лацио 1:1 Торино Болонья 0:2 Лацио Лацио 3:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа
Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта Сассуоло 0:0 Удинезе

Последние игры между собой

Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Удинезе 1:2 Лацио Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Удинезе Серия A Лацио 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Лацио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Лацио Заявка 32 15 7 10 46 - 33 52
8. Торино Заявка 32 12 14 6 41 - 29 50
9. Сампдория Заявка 32 14 6 12 53 - 41 48
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри Заявка 32 9 10 13 31 - 44 37
12. Сассуоло Заявка 32 8 13 11 46 - 51 37
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма Заявка 32 9 8 15 33 - 50 35
15. Дженоа Заявка 32 8 10 14 35 - 51 34
16. Удинезе Заявка 32 8 8 16 30 - 46 32
17. Болонья Заявка 32 7 10 15 31 - 47 31
18. Эмполи Заявка 32 7 8 17 40 - 59 29
19. Фрозиноне Заявка 32 5 8 19 26 - 59 23
20. Кьево Заявка 32 1 11 20 22 - 67 11
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 93'
    Лацио контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 93'
    ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 93'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
  • 93'
    Жордау Бруну ошибается в защите.
  • 92'
    Лацио контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 91'
    Шанс! Теодорчик Лукаш из команды Удинезе пробил головой, но мимо
  • 91'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 90'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 89'
    Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали
  • 89'
    Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    88'
    Милинкович-Савич Сергей задерживает мяч рукой
  • 88'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 87'
    Сандро Раньери нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 86'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 86'
    ШАНС! Лулич Сенад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 86'
    Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 86'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 85'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 84'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 84'
    Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    84'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе подал угловой справа.
  • 84'
    Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 84'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 83'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 83'
    Лацио контролирует мяч.
  • 83'
    Тактическая замена. Луис Фелипе уходит с поля и его заменяет Уоллас Оливейра
  • Фол, нарушение
    82'
    Ласанья Кевин задерживает мяч рукой
  • 82'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 82'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 81'
    Лацио контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Сандро Раньери из команды Удинезе играет слишком грубо. Бадель Милан оказался на газоне.
  • 80'
    Сандро Раньери нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 79'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 79'
    Уилмот Бен из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 79'
    Тактическая замена. Лукас Лейва уходит с поля и его заменяет Жордау Бруну
  • Желтая карточка
    78'
    Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    78'
    Безумный фол. Лукас Лейва грубо играет против соперника. Пострадал Д'Аллесандро Марко
  • 78'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 78'
    ШАНС! Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 78'
    Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 78'
    Милинкович-Савич Сергей разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 78'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 77'
    Удинезе контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    77'
    Сандро Раньери из команды Удинезе играет слишком грубо. Бадель Милан оказался на газоне.
  • 77'
    Лацио контролирует мяч.
  • 76'
    Мандрагора Роландо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 76'
    Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    76'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе подал угловой справа.
  • 76'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 75'
    Д'Аллесандро Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 75'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 75'
    Хорошую попытку сделал Луис Фелипе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 75'
    Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Ромуло Соуза из команды Лацио подал угловой справа.
  • 74'
    Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Де Майо Себастьян
  • 73'
    Хороший удар издали нанес Пароло Марко, но отличный сейв сделал Муссо Хуан. Угловой.
  • 73'
    Лацио контролирует мяч.
  • 73'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 73'
    Иммобиле Чиро не смог попасть в створ ударом издали
  • 73'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
  • 72'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
  • 72'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 71'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Лацио контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Лукас Лейва
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 69'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 69'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 68'
    Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Бадель Милан
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Теодорчик Лукаш
  • 67'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 67'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    66'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Габаррон Патрисио пострадал.
  • 66'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 65'
    Теодорчик Лукаш из команды Удинезе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 65'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Лацио контролирует мяч.
  • 63'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 62'
    Де Пауль Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 62'
    Де Пауль Родриго мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Уилмот Бен
  • 60'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 60'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Безумный фол. Д'Аллесандро Марко грубо играет против соперника. Пострадал Лукас Лейва
  • 59'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 59'
    Де Пауль Родриго пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
  • 58'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Тактическая замена. Агеманг-Баду Эммануэль уходит с поля и его заменяет Теодорчик Лукаш
  • 58'
    Зеегелаар Марвин из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 57'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 56'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 55'
    Пароло Марко из команды Лацио делает неудачный навес.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Безумный фол. Уилмот Бен грубо играет против соперника. Пострадал Пароло Марко
  • 54'
    Лацио контролирует мяч.
  • 54'
    Удинезе контролирует мяч.
  • Офсайд
    53'
    Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
  • 53'
    Лацио контролирует мяч.
  • 53'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 52'
    Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
  • 52'
    Хорошую попытку сделал Д'Аллесандро Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Описание гола
    51'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Де Пауль Родриго взялся за удар, но Стракоша Томас заблокировал его!
  • Фол, нарушение
    50'
    ПЕНАЛЬТИ - Лулич Сенад из команды Лацио привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ласанья Кевин.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 50'
    Отличный пас сделал Ромуло Соуза из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 49'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 49'
    Лацио контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
  • 48'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 48'
    Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Лацио контролирует мяч.
  • 47'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 47'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 46'
    Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Ингельссон Сванте уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Милинкович-Савич Сергей задерживает мяч рукой
  • 45'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    45'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 45'
    Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    45'
    Лулич Сенад из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    So close! Удар головой нанес Пароло Марко но мяч выбили с ленточки!
  • 45'
    Кайседо Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Ачерби Франческо из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 44'
    Лацио контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 43'
    Шанс! Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе пробил головой, но мимо
  • 43'
    Ласанья Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
  • 42'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 42'
    Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ингельссон Сванте из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 40'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 40'
    Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
  • 39'
    Лацио контролирует мяч.
  • 39'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лацио контролирует мяч.
  • 38'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 37'
    Лацио контролирует мяч.
  • 37'
    Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Лацио контролирует мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 35'
    Шанс! Лукас Лейва из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • 35'
    Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 35'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Лулич Сенад бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 34'
    Ромуло Соуза из команды Лацио делает отличный кросс...
  • 34'
    Лацио контролирует мяч.
  • 34'
    Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Лукас Лейва
  • 33'
    Зеегелаар Марвин из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
  • 32'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 32'
    Шанс! Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе пробил головой, но мимо
  • 32'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 31'
    Как он промахнулся? Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 31'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Лукас Лейва разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 31'
    Лацио контролирует мяч.
  • 31'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 30'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    30'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе подал угловой справа.
  • 30'
    Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 29'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио делает неудачный навес.
  • 29'
    Лацио контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    28'
    Луис Фелипе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    28'
    Луис Фелипе наказан за толчок Ласанья Кевин
  • 28'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 27'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Лацио контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Сандро Раньери пострадал.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Сандро Раньери уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Угловой
    24'
    Пароло Марко из команды Лацио подал угловой справа.
  • 24'
    Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Лацио контролирует мяч.
  • 22'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 21'
    Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Кайседо Фелипе изменил счет на табло!
  • 21'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    21'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио в офсайде
  • 21'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 20'
    Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 20'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Агеманг-Баду Эммануэль и попал в каркас ворот!
  • 20'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный кросс...
  • Угловой
    19'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 19'
    Уилмот Бен мяч отрикошетил от ворот
  • 19'
    Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 18'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 18'
    Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
  • 17'
    Удинезе начинает контратаку
  • 17'
    Милинкович-Савич Сергей нанес удар головой, но Муссо Хуан спокойно отбил мяч.
  • 17'
    Ромуло Соуза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Габаррон Патрисио пострадал.
  • 16'
    Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ромуло Соуза из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 15'
    Лацио контролирует мяч.
  • 14'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Угловой
    14'
    Ромуло Соуза из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
  • 14'
    Муссо Хуан отбил мяч на угловой после удара Кайседо Фелипе из штрафной площади.
  • 13'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 12'
    Лукас Лейва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 12'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Зеегелаар Марвин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Уилмот Бен
  • 10'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 9'
    Лацио контролирует мяч.
  • 9'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 8'
    Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 7'
    Лацио контролирует мяч.
  • 6'
    Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 5'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 5'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Ромуло Соуза из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    4'
    Зеегелаар Марвин наказан за толчок Пароло Марко
  • 4'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 3'
    Отличный пас сделал Пароло Марко из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    3'
    Назначен штрафной. Пострадал Милинкович-Савич Сергей, его свалил Уилмот Бен.
  • 3'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 2'
    Шанс! Кайседо Фелипе из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • 2'
    Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Лацио контролирует мяч.
  • 1'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Удинезе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Удинезе
Лацио
91.5% (162)
Ничья
6.8% (12)
Удинезе
1.7% (3)
2:1 Lazio
34.5% (61)
2:0 Lazio
24.9% (44)
1:0 Lazio
22% (39)
1:1 Draw
6.2% (11)
3:1 Lazio
4% (7)
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