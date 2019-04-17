Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

94' Лацио заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

93' Лацио контролирует мяч.

93' Удар от ворот произведет Лацио

93' ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

93' Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...

92' Лацио контролирует мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Лацио

91' Шанс! Теодорчик Лукаш из команды Удинезе пробил головой, но мимо

91' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

91' Удинезе контролирует мяч.

90' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

90' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

90' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.

90' Удар от ворот произведет Удинезе

89' Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали

89' Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

88' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удинезе контролирует мяч.

86' Удинезе контролирует мяч.

86' Удар от ворот произведет Удинезе

86' ШАНС! Лулич Сенад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

86' Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.

86' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удинезе контролирует мяч.

85' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

84' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Удинезе контролирует мяч.

83' Лацио контролирует мяч.

82' Удинезе контролирует мяч.

82' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Лацио контролирует мяч.

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

79' Удинезе контролирует мяч.

79' Уилмот Бен из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Удинезе

78' Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Ласанья Кевин из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Удинезе контролирует мяч.

77' Лацио контролирует мяч.

76' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Мандрагора Роландо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

76' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Удинезе контролирует мяч.

75' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

75' Хорошую попытку сделал Луис Фелипе . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

75' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ромуло Соуза из команды Лацио подал угловой справа.

73' Лацио контролирует мяч.

73' Удинезе контролирует мяч.

73' Удар от ворот произведет Удинезе

73' Иммобиле Чиро не смог попасть в створ ударом издали

73' Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...

72' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удинезе контролирует мяч.

71' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Лацио контролирует мяч.

70' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

69' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Лацио

69' Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

67' Удинезе контролирует мяч.

67' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

66' Удинезе контролирует мяч.

65' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

65' Теодорчик Лукаш из команды Удинезе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

65' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

64' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Лацио контролирует мяч.

63' Удар от ворот произведет Лацио

62' Де Пауль Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Удинезе контролирует мяч.

60' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

59' Удинезе контролирует мяч.

58' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Зеегелаар Марвин из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

57' Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Удинезе контролирует мяч.

56' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Удинезе

55' Пароло Марко из команды Лацио делает неудачный навес.

55' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

54' Лацио контролирует мяч.

54' Удинезе контролирует мяч.

53' Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде

53' Лацио контролирует мяч.

53' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

52' Хорошую попытку сделал Д'Аллесандро Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

50' Отличный пас сделал Ромуло Соуза из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

49' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

49' Удинезе контролирует мяч.

49' Лацио контролирует мяч.

48' Удар от ворот произведет Лацио

48' Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали

47' Лацио контролирует мяч.

47' Удинезе контролирует мяч.

47' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удинезе контролирует мяч.

46' Удар от ворот произведет Лацио

46' Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали

46' Удинезе контролирует мяч.