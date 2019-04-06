Греция: Суперлига 2018-2019

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ОФИ
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
20' Гол
Ваш Рикарду
50' Желтая карточка
Шергелашвили Лаша
57' Желтая карточка
Miguel Mellado
58' Желтая карточка
Dusan Pantelic
61' Желтая карточка
Николиас Александрос
65'
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
16
Михоевич
Марко
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
6
Anestis
Nastos
21
Ваш
Рикарду
55
Нейра
Хуан
79
Felipe
Souza
10
Якумакис
Георгиос
39
Веллидис
Маркос
44
Скондрас
Апостолос
8
Цимопулос
Темис
6
Михаил
Алексиос
2
Michalis
Boukouvalas
35
Dusan
Pantelic
88
Николиас
Александрос
7
Якос
Эврипидис
17
Шергелашвили
Лаша
10
Крижман
Санди
9
Атанасиадис
Стефанос
ОФИ
4-2-3-1
ПАС Янина
3-5-2

Ход матча

20'
Ваш Рикарду
1:0
50'
 
Шергелашвили Лаша
56'
 
Giorgos Pamlidis
Якос Эврипидис
57'
Miguel Mellado
 
58'
 
Dusan Pantelic
61'
 
Николиас Александрос
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса
Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти ОФИ 1:1 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 1:1 Эрготелис ОФИ 3:0 Панаитоликос ОФИ 1:1 Паниониос Эрготелис 1:1 ОФИ АОК Керкира 0:3 ОФИ Астерас 2:1 ОФИ ОФИ 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 ОФИ ОФИ 1:2 Арис Салоники Левадиакос 2:1 ОФИ
ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Левадиакос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Лариса Ламия 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Ксанти
Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 ОФИ ПАС Янина 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 ПАС Янина

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
ПАС Янина 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАС Янина Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 26 23 3 0 55 - 13 72
2. Олимпиакос 25 19 3 3 54 - 16 60
3. АЕК 26 16 5 5 42 - 15 53
4. Арис Салоники 26 13 4 9 37 - 26 43
5. Атромитос 26 12 7 7 36 - 26 43
6. Панатинаикос 25 11 8 6 31 - 23 41
7. Панаитоликос 26 9 6 11 32 - 37 33
8. Ламия 26 8 9 9 22 - 29 33
9. Лариса 26 7 9 10 24 - 29 30
10. Паниониос 26 8 5 13 22 - 40 29
11. Ксанти 26 6 11 9 17 - 20 29
12. Астерас 26 7 6 13 21 - 29 27
13. ПАС Янина 0:1 27 7 5 15 18 - 34 26
14. ОФИ 1:0 27 5 10 12 24 - 40 25
15. Левадиакос 26 5 5 16 14 - 35 20
16. Аполлон Смирнис 26 2 4 20 11 - 48 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ваш Рикарду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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