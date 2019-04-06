Греция: Суперлига 2018-2019
ОФИ
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
ПАС Янина
1:0
20' ГолВаш Рикарду
50' Желтая карточкаШергелашвили Лаша
57' Желтая карточкаMiguel Mellado
58' Желтая карточкаDusan Pantelic
61' Желтая карточкаНиколиас Александрос
21
Ваш
Рикарду
55
Нейра
Хуан
79
Felipe
Souza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
-
55 Нейра ХуанПолузащитник
-
79 Felipe SouzaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сасси ИсмаилНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jaime Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Higor VidalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
20'
1:0
57'
58'
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =7 -9Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса
ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Левадиакос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Лариса Ламия 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Ксанти
Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 ОФИ ПАС Янина 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 ПАС Янина
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|26
|23
|3
|0
|55 - 13
|72
|2.
|Олимпиакос
|25
|19
|3
|3
|54 - 16
|60
|3.
|АЕК
|26
|16
|5
|5
|42 - 15
|53
|4.
|Арис Салоники
|26
|13
|4
|9
|37 - 26
|43
|5.
|Атромитос
|26
|12
|7
|7
|36 - 26
|43
|6.
|Панатинаикос
|25
|11
|8
|6
|31 - 23
|41
|7.
|Панаитоликос
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|8.
|Ламия
|26
|8
|9
|9
|22 - 29
|33
|9.
|Лариса
|26
|7
|9
|10
|24 - 29
|30
|10.
|Паниониос
|26
|8
|5
|13
|22 - 40
|29
|11.
|Ксанти
|26
|6
|11
|9
|17 - 20
|29
|12.
|Астерас
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|13.
|ПАС Янина
|0:1
|27
|7
|5
|15
|18 - 34
|26
|14.
|ОФИ
|1:0
|27
|5
|10
|12
|24 - 40
|25
|15.
|Левадиакос
|26
|5
|5
|16
|14 - 35
|20
|16.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|4
|20
|11 - 48
|10
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