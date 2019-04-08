Греция: Суперлига 2018-2019
Атромитос
1:0
Конец матча
Стадион: Перистери
Аполлон Смирнис
3' Желтая карточкаMatias Orihuela
1:0
14' ГолКивракидис Кириакос
72' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
87' Желтая карточкаChristos Agrodimos
74
Варда
Амр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Угрои РоландНападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Лопес МартинПолузащитник
-
45 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Babis Tennes
Ход матча
14'
1:0
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос
АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос ОФИ 1:1 Атромитос Ламия 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Ксанти 2:1 Атромитос Атромитос 2:2 Панаитоликос Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Thyella Kamari 0:8 Атромитос Панатинаикос 1:0 Атромитос Атромитос 4:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +2 =4 -14Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос
АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Ламия 2:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Трикала 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|27
|24
|3
|0
|58 - 13
|75
|2.
|Олимпиакос
|26
|20
|3
|3
|59 - 16
|63
|3.
|АЕК
|27
|17
|5
|5
|45 - 16
|56
|4.
|Атромитос
|27
|13
|7
|7
|37 - 26
|46
|5.
|Панатинаикос
|26
|12
|8
|6
|33 - 23
|44
|6.
|Арис Салоники
|27
|13
|4
|10
|37 - 28
|43
|7.
|Панаитоликос
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|8.
|Ламия
|27
|8
|9
|10
|22 - 32
|33
|9.
|Паниониос
|27
|9
|5
|13
|23 - 40
|32
|10.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|24 - 30
|30
|11.
|Ксанти
|27
|6
|11
|10
|18 - 23
|29
|12.
|Астерас
|27
|7
|7
|13
|21 - 29
|28
|13.
|ПАС Янина
|27
|7
|5
|15
|18 - 34
|26
|14.
|ОФИ
|27
|5
|10
|12
|24 - 40
|25
|15.
|Левадиакос
|27
|5
|6
|16
|14 - 35
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|27
|2
|4
|21
|11 - 49
|10
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