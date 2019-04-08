Греция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2018-2019
Атромитос
1:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
3' Желтая карточка
Matias Orihuela
1:0
14' Гол
Кивракидис Кириакос
72' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
87' Желтая карточка
Christos Agrodimos
90'+4
25
Медьери
Болаж
23
Сакик
Эмануэль
44
Рисванис
Спирос
5
Dimitrios
Chatziisaias
19
Кивракидис
Кириакос
8
Умбидес
Хавьер
6
Бусуладжич
Азер
11
Bruno
Felipe
II
10
Н'Сикулу
Кларк
74
Варда
Амр
20
Кулурис
Эфтимос
1
Уандерсон
Силва
5
Nikolaos
Vafeas
2
Контоэс
Яннис
3
Matias
Orihuela
25
Giannis
Stathis
69
Christos
Agrodimos
21
Гаруфалиас
Ираклис
29
Leonidas
Rossi
9
Thomas
Nazlidis
94
Hilal
El-Helwe
30
Д'Урсо
Кристиан
Атромитос
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
3-4-3

Ход матча

3'
 
Matias Orihuela
14'
Кивракидис Кириакос
(Варда Амр)
1:0
69'
Giorgos Manousos
Варда Амр
 
72'
Кивракидис Кириакос
 
77'
Катранис Александрос
Кивракидис Кириакос
 
78'
 
Matias De Federico
Thomas Nazlidis
86'
 
Варкас Яннис
Д'Урсо Кристиан
86'
Угрои Роланд
Н'Сикулу Кларк
 
87'
 
Christos Agrodimos
90'
 
Giannis Kontogiannopoulos
Christos Agrodimos
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос
АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос ОФИ 1:1 Атромитос Ламия 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Ксанти 2:1 Атромитос Атромитос 2:2 Панаитоликос Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Thyella Kamari 0:8 Атромитос Панатинаикос 1:0 Атромитос Атромитос 4:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос
АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Ламия 2:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Трикала 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Кубок Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 27 24 3 0 58 - 13 75
2. Олимпиакос 26 20 3 3 59 - 16 63
3. АЕК 27 17 5 5 45 - 16 56
4. Атромитос 27 13 7 7 37 - 26 46
5. Панатинаикос 26 12 8 6 33 - 23 44
6. Арис Салоники 27 13 4 10 37 - 28 43
7. Панаитоликос 27 9 6 12 32 - 42 33
8. Ламия 27 8 9 10 22 - 32 33
9. Паниониос 27 9 5 13 23 - 40 32
10. Лариса 27 7 9 11 24 - 30 30
11. Ксанти 27 6 11 10 18 - 23 29
12. Астерас 27 7 7 13 21 - 29 28
13. ПАС Янина 27 7 5 15 18 - 34 26
14. ОФИ 27 5 10 12 24 - 40 25
15. Левадиакос 27 5 6 16 14 - 35 21
16. Аполлон Смирнис 27 2 4 21 11 - 49 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Кивракидис Кириакос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Matias Orihuela получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...