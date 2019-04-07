Греция: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Астерас
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Левадиакос
0'
15' Желтая карточка
Ролье Диего
33' Желтая карточка
Juan Manuel Munafo
44' Желтая карточка
Panagiotis Liagas
45'
30
Georgios
Athanasiadis
27
Giannis
Kotsiras
5
Триантафиллопулос
Костас
4
Triantafyllos
Pasalidis
77
Кирьякопулос
Гиоргос
22
Ролье
Диего
8
Juan
Manuel
Munafo
6
Вальенте
Хосе
7
Marc
Fernandez
23
Калцас
Никос
11
Michalis
Manias
19
Vladimir
Bajic
25
Savvas
Tsambouris
92
Moise
Adilehou
4
Georgios
Nikas
30
Jordao
Diogo
82
Pavlos
Mitropoulos
21
Карахалиос
Зисис
20
Petros
Giakoumakis
24
Efstathios
Chatzilabros
44
Panagiotis
Liagas
9
Марковски
Марко
Астерас
4-4-2
Левадиакос
4-2-3-1

Ход матча

15'
Ролье Диего
 
33'
Juan Manuel Munafo
 
44'
 
Panagiotis Liagas
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +8 =3 -9
ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас
Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас Аполлон Паралимниу 0:4 Астерас Астерас 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ПАС Янина
Левадиакос Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Левадиакос 0:2 ПАС Янина ОФИ 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 Левадиакос Левадиакос 1:1 Ламия
Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос Левадиакос 2:1 ОФИ Левадиакос 1:1 Лариса Левадиакос 4:0 Арис Авату

Последние игры между собой

Астерас: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Левадиакос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Левадиакос 0:2 Астерас Суперлига Левадиакос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:1 Астерас Суперлига
Астерас 1:0 Левадиакос Суперлига Астерас 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 2:1 Астерас Суперлига Левадиакос 3:1 Астерас Суперлига Левадиакос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:0 Левадиакос Суперлига Астерас 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 Астерас Суперлига Левадиакос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Левадиакос Суперлига Астерас 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Астерас Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 26 23 3 0 55 - 13 72
2. Олимпиакос 25 19 3 3 54 - 16 60
3. АЕК 27 17 5 5 45 - 16 56
4. Панатинаикос 26 12 8 6 33 - 23 44
5. Атромитос 26 12 7 7 36 - 26 43
6. Арис Салоники 27 13 4 10 37 - 28 43
7. Панаитоликос 26 9 6 11 32 - 37 33
8. Ламия 26 8 9 9 22 - 29 33
9. Паниониос 27 9 5 13 23 - 40 32
10. Лариса 27 7 9 11 24 - 30 30
11. Ксанти 27 6 11 10 18 - 23 29
12. Астерас 0:0 27 7 7 13 21 - 29 28
13. ПАС Янина 27 7 5 15 18 - 34 26
14. ОФИ 27 5 10 12 24 - 40 25
15. Левадиакос 0:0 27 5 6 16 14 - 35 21
16. Аполлон Смирнис 26 2 4 20 11 - 48 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Panagiotis Liagas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мануэль Мунафо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Ролье Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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