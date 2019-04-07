Греция: Суперлига 2018-2019
Астерас
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Левадиакос
15' Желтая карточкаРолье Диего
33' Желтая карточкаJuan Manuel Munafo
44' Желтая карточкаPanagiotis Liagas
22
Ролье
Диего
23
Калцас
Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ролье ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Jordao DiogoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мелег ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
Ход матча
15'
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =3 -9ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас
Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас Аполлон Паралимниу 0:4 Астерас Астерас 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ПАС Янина
Левадиакос Последние 20 матчей: +5 =5 -10Левадиакос 0:2 ПАС Янина ОФИ 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 Левадиакос Левадиакос 1:1 Ламия
Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос Левадиакос 2:1 ОФИ Левадиакос 1:1 Лариса Левадиакос 4:0 Арис Авату
Последние игры между собой
Астерас: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Левадиакос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Астерас 1:0 Левадиакос Суперлига Астерас 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 2:1 Астерас Суперлига Левадиакос 3:1 Астерас Суперлига Левадиакос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:0 Левадиакос Суперлига Астерас 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 Астерас Суперлига Левадиакос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Левадиакос Суперлига Астерас 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Астерас Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|26
|23
|3
|0
|55 - 13
|72
|2.
|Олимпиакос
|25
|19
|3
|3
|54 - 16
|60
|3.
|АЕК
|27
|17
|5
|5
|45 - 16
|56
|4.
|Панатинаикос
|26
|12
|8
|6
|33 - 23
|44
|5.
|Атромитос
|26
|12
|7
|7
|36 - 26
|43
|6.
|Арис Салоники
|27
|13
|4
|10
|37 - 28
|43
|7.
|Панаитоликос
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|8.
|Ламия
|26
|8
|9
|9
|22 - 29
|33
|9.
|Паниониос
|27
|9
|5
|13
|23 - 40
|32
|10.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|24 - 30
|30
|11.
|Ксанти
|27
|6
|11
|10
|18 - 23
|29
|12.
|Астерас
|0:0
|27
|7
|7
|13
|21 - 29
|28
|13.
|ПАС Янина
|27
|7
|5
|15
|18 - 34
|26
|14.
|ОФИ
|27
|5
|10
|12
|24 - 40
|25
|15.
|Левадиакос
|0:0
|27
|5
|6
|16
|14 - 35
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|4
|20
|11 - 48
|10
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