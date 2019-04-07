Греция: Суперлига 2018-2019

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ПАОК
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Ламия
0' 3'
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
28
Шахов
Евгений
26
Оливейра
Сержиу
90
Энрике
Педро
10
Пелкас
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
1
Шаранов
Боян
50
Mark
Asigba
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
6
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
18
Lazar
Romanic
10
Бертолио
Факундо
12
Ассубре
Жан
9
Барралес
Джеронимо
ПАОК
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +15 =2 -3
ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос
Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК Аиттитос Спатон 0:6 ПАОК Левадиакос 1:2 ПАОК ПАОК 1:3 БАТЭ
Ламия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина
Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия Олимпиакос 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ламия 0:1 ПАОК Суперлига Ламия 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Ламия Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 27 23 4 0 55 - 13 73
2. Олимпиакос 1:0 26 20 3 3 55 - 16 63
3. АЕК 27 17 5 5 45 - 16 56
4. Панатинаикос 26 12 8 6 33 - 23 44
5. Атромитос 26 12 7 7 36 - 26 43
6. Арис Салоники 27 13 4 10 37 - 28 43
7. Ламия 0:0 27 8 10 9 22 - 29 34
8. Панаитоликос 0:1 27 9 6 12 32 - 38 33
9. Паниониос 27 9 5 13 23 - 40 32
10. Лариса 27 7 9 11 24 - 30 30
11. Ксанти 27 6 11 10 18 - 23 29
12. Астерас 27 7 7 13 21 - 29 28
13. ПАС Янина 27 7 5 15 18 - 34 26
14. ОФИ 27 5 10 12 24 - 40 25
15. Левадиакос 27 5 6 16 14 - 35 21
16. Аполлон Смирнис 26 2 4 20 11 - 48 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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