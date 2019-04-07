Греция: Суперлига 2018-2019
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
90
Энрике
Педро
47
Акпом
Чуба
50
Mark
Asigba
27
Vanderson
12
Ассубре
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ассубре ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Блажич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Томас ЖоанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =2 -3ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос
Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК Аиттитос Спатон 0:6 ПАОК Левадиакос 1:2 ПАОК ПАОК 1:3 БАТЭ
Ламия Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина
Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия Олимпиакос 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|27
|23
|4
|0
|55 - 13
|73
|2.
|Олимпиакос
|1:0
|26
|20
|3
|3
|55 - 16
|63
|3.
|АЕК
|27
|17
|5
|5
|45 - 16
|56
|4.
|Панатинаикос
|26
|12
|8
|6
|33 - 23
|44
|5.
|Атромитос
|26
|12
|7
|7
|36 - 26
|43
|6.
|Арис Салоники
|27
|13
|4
|10
|37 - 28
|43
|7.
|Ламия
|0:0
|27
|8
|10
|9
|22 - 29
|34
|8.
|Панаитоликос
|0:1
|27
|9
|6
|12
|32 - 38
|33
|9.
|Паниониос
|27
|9
|5
|13
|23 - 40
|32
|10.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|24 - 30
|30
|11.
|Ксанти
|27
|6
|11
|10
|18 - 23
|29
|12.
|Астерас
|27
|7
|7
|13
|21 - 29
|28
|13.
|ПАС Янина
|27
|7
|5
|15
|18 - 34
|26
|14.
|ОФИ
|27
|5
|10
|12
|24 - 40
|25
|15.
|Левадиакос
|27
|5
|6
|16
|14 - 35
|21
|16.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|4
|20
|11 - 48
|10
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