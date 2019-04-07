Греция: Суперлига 2018-2019
Ксанти
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Xanthi FC Arena
АЕК
27' Желтая карточкаГало Родриго
32
Касадо
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Касадо ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Силла СалимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бое ЛукасНападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
27'
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +1 =9 -10Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти
Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 Олимпиакос АЕК 2:0 Ксанти ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Паниониос
АЕК Последние 20 матчей: +13 =4 -3АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
АЕК 4:1 Ксанти Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:4 АЕК Суперлига Ксанти 0:2 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига АЕК 3:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 АЕК Кубок Ксанти 1:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Ксанти Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|26
|23
|3
|0
|55 - 13
|72
|2.
|Олимпиакос
|25
|19
|3
|3
|54 - 16
|60
|3.
|АЕК
|0:0
|27
|16
|6
|5
|42 - 15
|54
|4.
|Панатинаикос
|26
|12
|8
|6
|33 - 23
|44
|5.
|Атромитос
|26
|12
|7
|7
|36 - 26
|43
|6.
|Арис Салоники
|27
|13
|4
|10
|37 - 28
|43
|7.
|Панаитоликос
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|8.
|Ламия
|26
|8
|9
|9
|22 - 29
|33
|9.
|Паниониос
|27
|9
|5
|13
|23 - 40
|32
|10.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|24 - 30
|30
|11.
|Ксанти
|0:0
|27
|6
|12
|9
|17 - 20
|30
|12.
|Астерас
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|13.
|ПАС Янина
|27
|7
|5
|15
|18 - 34
|26
|14.
|ОФИ
|27
|5
|10
|12
|24 - 40
|25
|15.
|Левадиакос
|26
|5
|5
|16
|14 - 35
|20
|16.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|4
|20
|11 - 48
|10
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