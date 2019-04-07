Греция: Суперлига 2018-2019

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Ксанти
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
АЕК
0'
27' Желтая карточка
Гало Родриго
32'
20
Живкович
Живко
2
Дюрестам
Микаэль
31
Christos
Lisgaras
4
Алмейда
Диниш
32
Касадо
Хорхе
8
Камара
Мохамед
II
9
Ковачевич
Александар
91
Аморим
Вильям
18
Matias
Castro
II
3
Баррьентос
Жан
26
Ендришек
Эрик
16
Цидотас
Панайотис
12
Гало
Родриго
24
Сварнас
Эфстратиос
4
Ойконому
Мариос
23
Хульт
Никлас
95
Алеф
Салданья
25
Галанопулос
Костас
17
Клонаридис
Виктор
20
Манталос
Петрос
7
Албанис
Христос
22
Понсе
Эсекиэль
Ксанти
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Гало Родриго
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +1 =9 -10
Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти
Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 Олимпиакос АЕК 2:0 Ксанти ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Паниониос
АЕК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос
Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК АЕК 1:1 ПАОК АЕК 1:0 Левадиакос Паниониос 0:2 АЕК АЕК 5:0 Киссамикос АЕК 3:0 Астерас ПАС Янина 0:4 АЕК Киссамикос 1:1 АЕК Волос 1:3 АЕК Лариса 0:0 АЕК Бенфика 1:0 АЕК

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
АЕК 2:0 Ксанти Суперлига АЕК 4:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 АЕК Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига
АЕК 4:1 Ксанти Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:4 АЕК Суперлига Ксанти 0:2 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига АЕК 3:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 АЕК Кубок Ксанти 1:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Ксанти Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 26 23 3 0 55 - 13 72
2. Олимпиакос 25 19 3 3 54 - 16 60
3. АЕК 0:0 27 16 6 5 42 - 15 54
4. Панатинаикос 26 12 8 6 33 - 23 44
5. Атромитос 26 12 7 7 36 - 26 43
6. Арис Салоники 27 13 4 10 37 - 28 43
7. Панаитоликос 26 9 6 11 32 - 37 33
8. Ламия 26 8 9 9 22 - 29 33
9. Паниониос 27 9 5 13 23 - 40 32
10. Лариса 27 7 9 11 24 - 30 30
11. Ксанти 0:0 27 6 12 9 17 - 20 30
12. Астерас 26 7 6 13 21 - 29 27
13. ПАС Янина 27 7 5 15 18 - 34 26
14. ОФИ 27 5 10 12 24 - 40 25
15. Левадиакос 26 5 5 16 14 - 35 20
16. Аполлон Смирнис 26 2 4 20 11 - 48 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Гало Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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