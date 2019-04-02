Италия: Серия B 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2018-2019
Кротоне
2:0
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
35' Гол
Сими Нванкво
51' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
62' Желтая карточка
Драгомир Влад
73' Желтая карточка
Сампиризи Марио
2:0
82' Гол
Барберис Андреа
90'+6
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
23
Вяйсянен
Саули
5
Големич
Владимир
31
Сампиризи
Марио
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
21
Дзанеллато
Никколо
7
Фиренце
Марко
25
Сими
Нванкво
29
Петтинари
Стефано
22
Габриэл
Васконселлос
2
Рози
Алеандро
13
Filippo
Sgarbi
32
Дьомбер
Норберт
7
Pasquale
Mazzochi
14
Майкл
Кингсли
17
Marco
Carraro
24
Драгомир
Влад
5
Верре
Валерио
11
Мелькьорри
Федерико
19
Умар
Садик
Кротоне
3-5-2
Перуджа
4-4-2

Ход матча

35'
Сими Нванкво
(Бенали Ахмед)
1:0
46'
 
Хан Кван Сон
Мелькьорри Федерико
51'
Дзанеллато Никколо
 
62'
 
Драгомир Влад
64'
Машаш Зинедин
Петтинари Стефано
 
67'
Молина Сальваторе
Дзанеллато Никколо
 
68'
 
Marcello Falzerano
Драгомир Влад
73'
Сампиризи Марио
 
82'
Барберис Андреа
(Сими Нванкво)
2:0
86'
 
Видо Лука
Верре Валерио
87'
Tomislav Gomelt
Бенали Ахмед
 
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне
Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне Кротоне 0:1 Козенца Перуджа 2:1 Кротоне Кротоне 1:1 Карпи
Перуджа Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана
Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара Беневенто 2:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кротоне Ливорно 2:3 Перуджа

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Перуджа 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Кротоне Серия B Перуджа 0:0 Кротоне Серия B
Кротоне 2:1 Перуджа Серия B Кротоне 2:1 Перуджа Серия C1 B Перуджа 1:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Перуджа Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 29 14 12 3 60 - 38 54
2. Лечче 29 14 9 6 53 - 37 51
3. Палермо 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
5. Пескара 29 12 9 8 40 - 38 45
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 29 12 7 10 44 - 37 43
9. Читтаделла 29 10 12 7 35 - 27 42
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Козенца 28 8 11 9 26 - 30 35
12. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 29 7 12 10 36 - 42 33
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 29 7 9 13 29 - 39 30
17. Венеция 29 6 12 11 27 - 34 30
18. Падова 30 4 12 14 28 - 41 24
19. Карпи 29 5 7 17 28 - 54 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...