Италия: Серия B 2018-2019
1:0
35' ГолСими Нванкво
51' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
62' Желтая карточкаДрагомир Влад
73' Желтая карточкаСампиризи Марио
2:0
82' ГолБарберис Андреа
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хан Кван СонНападающий
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
35'
1:0
62'
73'
82'
2:0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =7 -9Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне
Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне Кротоне 0:1 Козенца Перуджа 2:1 Кротоне Кротоне 1:1 Карпи
Перуджа Последние 20 матчей: +10 =3 -7Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана
Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара Беневенто 2:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кротоне Ливорно 2:3 Перуджа
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|29
|14
|12
|3
|60 - 38
|54
|2.
|Лечче
|29
|14
|9
|6
|53 - 37
|51
|3.
|Палермо
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|5.
|Пескара
|29
|12
|9
|8
|40 - 38
|45
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|29
|12
|7
|10
|44 - 37
|43
|9.
|Читтаделла
|29
|10
|12
|7
|35 - 27
|42
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Козенца
|28
|8
|11
|9
|26 - 30
|35
|12.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|29
|7
|12
|10
|36 - 42
|33
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|17.
|Венеция
|29
|6
|12
|11
|27 - 34
|30
|18.
|Падова
|30
|4
|12
|14
|28 - 41
|24
|19.
|Карпи
|29
|5
|7
|17
|28 - 54
|22
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