Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Падова
1:2
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
0:1
41' Пенальти
Нинкович Никола
1:1
44' Гол
Капелло Алессандро
1:2
57' Гол
Казарини Федерико
90'+6
1
Минелли
Стефано
3
Черубин
Николо
8
Кальвано
Симоне
11
Лолло
Лоренцо
4
Riccardo
Serena
17
Морганелла
Мишель
5
Тревизан
Тревор
20
Luca
Ravanelli
38
Клеменца
Лука
28
Капелло
Алессандро
27
Бонаццоли
Федерико
1
Ланни
Иван
37
Лавероне
Лоренцо
14
Emanuele
Padella
2
Валентини
Науэль
3
Рубин
Маттео
16
Казарини
Федерико
19
Аддэ
Брайт
30
Фраттези
Давиде
11
Нинкович
Никола
20
Чичиретти
Амато
10
Роззети
Лоренцо
Падова
4-4-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

41'
0:1
Нинкович Никола
44'
Капелло Алессандро
(Лолло Лоренцо)
1:1
57'
1:2
Казарини Федерико
(Роззети Лоренцо)
66'
Bertrand Yves Baraye
Riccardo Serena
 
73'
Мбакогу Джерри
Клеменца Лука
 
75'
Pietro Ceccaroni
Тревизан Тревор
 
76'
 
Ганц Симоне
Роззети Лоренцо
86'
 
Michele Cavion
Лавероне Лоренцо
90'
 
Danilo Quaranta
Фраттези Давиде
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Падова Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне
Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо Козенца 2:1 Падова Падова 0:1 Карпи Асколи 2:3 Падова Падова 0:0 Читтаделла
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно
Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи Асколи 2:3 Падова Беневенто 1:2 Асколи Асколи 1:0 Верона

Последние игры между собой

Падова: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Асколи 2:3 Падова Серия B Асколи 0:1 Падова Серия B Падова 1:1 Асколи Серия B Падова 0:2 Асколи Серия B
Асколи 0:2 Падова Серия B Падова 3:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Падова Серия B Падова 3:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Падова Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 29 14 12 3 60 - 38 54
2. Лечче 29 14 9 6 53 - 37 51
3. Палермо 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
5. Пескара 29 12 9 8 40 - 38 45
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 29 12 7 10 44 - 37 43
9. Читтаделла 29 10 12 7 35 - 27 42
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Козенца 28 8 11 9 26 - 30 35
12. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 29 7 12 10 36 - 42 33
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 29 7 9 13 29 - 39 30
17. Венеция 29 6 12 11 27 - 34 30
18. Падова 30 4 12 14 28 - 41 24
19. Карпи 29 5 7 17 28 - 54 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Капелло Алессандро бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Нинкович Никола из команды Асколи забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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