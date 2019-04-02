Италия: Серия B 2018-2019
0:1
41' ПенальтиНинкович Никола
1:1
44' ГолКапелло Алессандро
1:2
57' ГолКазарини Федерико
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Luca Moro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Коли СидиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
41'
0:1
44'
57'
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Падова Последние 20 матчей: +3 =8 -9Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне
Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо Козенца 2:1 Падова Падова 0:1 Карпи Асколи 2:3 Падова Падова 0:0 Читтаделла
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно
Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи Асколи 2:3 Падова Беневенто 1:2 Асколи Асколи 1:0 Верона
Последние игры между собой
Падова: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|29
|14
|12
|3
|60 - 38
|54
|2.
|Лечче
|29
|14
|9
|6
|53 - 37
|51
|3.
|Палермо
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|5.
|Пескара
|29
|12
|9
|8
|40 - 38
|45
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|29
|12
|7
|10
|44 - 37
|43
|9.
|Читтаделла
|29
|10
|12
|7
|35 - 27
|42
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Козенца
|28
|8
|11
|9
|26 - 30
|35
|12.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|29
|7
|12
|10
|36 - 42
|33
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|17.
|Венеция
|29
|6
|12
|11
|27 - 34
|30
|18.
|Падова
|30
|4
|12
|14
|28 - 41
|24
|19.
|Карпи
|29
|5
|7
|17
|28 - 54
|22
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