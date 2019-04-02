Италия: Серия B 2018-2019

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Ливорно
1:3
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
25' Гол
Gaetano Castrovilli
48' Желтая карточка
Газбарро Андреа
51' Желтая карточка
Gaetano Castrovilli
0:2
52' Гол
Кроче Даниэле
58' Желтая карточка
Арини Мариано
62' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
72' Желтая карточка
Соддимо Данило
1:2
77' Гол
Лучи Андреа
79' Желтая карточка
Лучи Андреа
90' Желтая карточка
Luca Strizzolo
1:3
90' Гол
Кроче Даниэле
90'+4
38
Зима
Лукаш
21
Lorenzo
Gonnelli
4
Matteo
Di
Gennaro
6
Газбарро
Андреа
13
Фацци
Николо
29
Рокка
Микеле
8
Лучи
Андреа
17
Antonio
Porcino
23
Диаманти
Алессандро
31
Райчевич
Филип
11
Murilo
Mendes
16
Агацци
Микаэль
14
Vasile
Mogos
24
Дель
Фабро
Дарио
26
Терранова
Эмануэле
23
Караччоло
Антонио
33
Ренцетти
Франческо
8
Gaetano
Castrovilli
4
Арини
Мариано
11
Кроче
Даниэле
7
Пикколо
Антонио
32
Монтальто
Адриано
Ливорно
3-4-3
Кремонезе
5-3-2

Ход матча

25'
0:1
Gaetano Castrovilli
(Кроче Даниэле)
46'
Валиани Франческо
Фацци Николо
 
48'
Газбарро Андреа
 
51'
 
Gaetano Castrovilli
52'
0:2
Кроче Даниэле
(Gaetano Castrovilli)
58'
 
Арини Мариано
58'
Сальцано Аньелло
Рокка Микеле
 
62'
Диаманти Алессандро
 
65'
Гори Габриэле
Murilo Mendes
 
67'
 
Luca Strizzolo
Монтальто Адриано
71'
 
Соддимо Данило
Gaetano Castrovilli
72'
 
Соддимо Данило
77'
Лучи Андреа
1:2
79'
Лучи Андреа
 
80'
 
Mirko Carretta
Пикколо Антонио
90'
 
Luca Strizzolo
90'
1:3
Кроче Даниэле
(Ренцетти Франческо)
  • 6 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 7 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто
Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Ливорно Ливорно 2:3 Перуджа Салернитана 3:1 Ливорно
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе
Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Ливорно Верона 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Венеция

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кремонезе 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:3 Ливорно Лега Про Ливорно 1:0 Кремонезе Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 29 14 12 3 60 - 38 54
2. Лечче 29 14 9 6 53 - 37 51
3. Палермо 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
5. Пескара 29 12 9 8 40 - 38 45
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 29 12 7 10 44 - 37 43
9. Читтаделла 29 10 12 7 35 - 27 42
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Козенца 28 8 11 9 26 - 30 35
12. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 29 7 12 10 36 - 42 33
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 29 7 9 13 29 - 39 30
17. Венеция 29 6 12 11 27 - 34 30
18. Падова 30 4 12 14 28 - 41 24
19. Карпи 29 5 7 17 28 - 54 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Гаэтано Кастровили бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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