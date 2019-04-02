Италия: Серия B 2018-2019
Ливорно
1:3
Конец матча
Стадион: Армандо Пикки
Кремонезе
0:1
25' ГолGaetano Castrovilli
48' Желтая карточкаГазбарро Андреа
51' Желтая карточкаGaetano Castrovilli
0:2
52' ГолКроче Даниэле
58' Желтая карточкаАрини Мариано
62' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
72' Желтая карточкаСоддимо Данило
1:2
77' ГолЛучи Андреа
79' Желтая карточкаЛучи Андреа
90' Желтая карточкаLuca Strizzolo
1:3
90' ГолКроче Даниэле
38
Зима
Лукаш
13
Фацци
Николо
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фацци НиколоПолузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кроста ЛукаВратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Vasile MogosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Maodo MbayeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
25'
48'
52'
58'
72'
77'
1:2
79'
90'
90'
-
6 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
7 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто
Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Ливорно Ливорно 2:3 Перуджа Салернитана 3:1 Ливорно
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе
Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Ливорно Верона 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Венеция
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|29
|14
|12
|3
|60 - 38
|54
|2.
|Лечче
|29
|14
|9
|6
|53 - 37
|51
|3.
|Палермо
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|5.
|Пескара
|29
|12
|9
|8
|40 - 38
|45
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|29
|12
|7
|10
|44 - 37
|43
|9.
|Читтаделла
|29
|10
|12
|7
|35 - 27
|42
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Козенца
|28
|8
|11
|9
|26 - 30
|35
|12.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|29
|7
|12
|10
|36 - 42
|33
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|17.
|Венеция
|29
|6
|12
|11
|27 - 34
|30
|18.
|Падова
|30
|4
|12
|14
|28 - 41
|24
|19.
|Карпи
|29
|5
|7
|17
|28 - 54
|22
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