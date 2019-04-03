Италия: Серия B 2018-2019
Пескара
3:2
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Палермо
1:0
6' ГолДель Гроссо Кристиано
1:1
15' ГолStefano Moreo
31' Желтая карточкаМоначелло Гаетано
1:2
37' ГолПиррелло Роберто
40' Желтая карточкаПиррелло Роберто
2:2
68' ГолМемушай Ледиан
76' Желтая карточкаМуравски Радослав
3:2
86' ГолСконьямильо Дженнаро
88' Желтая карточкаLeonardo Mancuso
89' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
25
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Диего Бортолуззи
Ход матча
6'
15'
1:1
37'
40'
68'
2:2
86'
88'
-
7 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 11
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя
Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи Палермо 3:0 Пескара Пескара 4:2 Лечче Козенца 1:1 Пескара
Палермо Последние 20 матчей: +9 =8 -3Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче
Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо Палермо 3:0 Пескара Палермо 2:1 Козенца Карпи 0:3 Палермо
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Палермо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|29
|14
|12
|3
|60 - 38
|54
|2.
|Лечче
|30
|15
|9
|6
|56 - 38
|54
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Пескара
|30
|13
|9
|8
|43 - 40
|48
|5.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|29
|12
|7
|10
|44 - 37
|43
|9.
|Читтаделла
|29
|10
|12
|7
|35 - 27
|42
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|12.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|29
|7
|12
|10
|36 - 42
|33
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|17.
|Венеция
|29
|6
|12
|11
|27 - 34
|30
|18.
|Падова
|30
|4
|12
|14
|28 - 41
|24
|19.
|Карпи
|29
|5
|7
|17
|28 - 54
|22
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