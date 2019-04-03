Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Пескара
3:2
Конец матча

Стадион:
Палермо
0'
1:0
6' Гол
Дель Гроссо Кристиано
1:1
15' Гол
Stefano Moreo
31' Желтая карточка
Моначелло Гаетано
1:2
37' Гол
Пиррелло Роберто
40' Желтая карточка
Пиррелло Роберто
2:2
68' Гол
Мемушай Ледиан
76' Желтая карточка
Муравски Радослав
3:2
86' Гол
Сконьямильо Дженнаро
88' Желтая карточка
Leonardo Mancuso
89' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
90'+6
1
Фиорилло
Винченцо
5
Гравильон
Эндрю
6
Сконьямильо
Дженнаро
23
Marco
Perrotta
8
Мемушай
Ледиан
16
Бругман
Гастон
25
Крекко
Лука
14
Бальцано
Антонио
3
Дель
Гроссо
Кристиано
9
Моначелло
Гаетано
7
Leonardo
Mancuso
22
Помини
Альберто
3
Рисполи
Андреа
31
Пиррелло
Роберто
24
Przemyslaw
Szyminski
27
Маццотта
Антонио
21
Luca
Antonio
Fiordilino
8
Яяло
Мато
32
Хаас
Николас
10
Трайковски
Александар
29
Пушкаш
Георге
9
Stefano
Moreo
Пескара
3-5-2
Палермо
4-3-1-2

Ход матча

6'
Дель Гроссо Кристиано
(Leonardo Mancuso)
1:0
15'
1:1
Stefano Moreo
(Хаас Николас)
31'
Моначелло Гаетано
 
37'
1:2
Пиррелло Роберто
(Маццотта Антонио)
40'
 
Пиррелло Роберто
54'
Дель Соле Фердинандо
Моначелло Гаетано
 
68'
Мемушай Ледиан
2:2
69'
Бруно Алессандро
Крекко Лука
 
70'
 
Муравски Радослав
Luca Antonio Fiordilino
76'
 
Муравски Радослав
79'
 
Алеесами Хайтам
Маццотта Антонио
84'
Соттил Рикардо
Дель Гроссо Кристиано
 
86'
Сконьямильо Дженнаро
(Бругман Гастон)
3:2
87'
 
Ло Фасо Симоне
Хаас Николас
88'
Leonardo Mancuso
 
89'
Сконьямильо Дженнаро
 
  • 7 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 11
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя
Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи Палермо 3:0 Пескара Пескара 4:2 Лечче Козенца 1:1 Пескара
Палермо Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче
Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо Палермо 3:0 Пескара Палермо 2:1 Козенца Карпи 0:3 Палермо

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Палермо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Палермо 3:0 Пескара Серия B Палермо 1:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Палермо Серия B Пескара 2:0 Палермо Серия A
Палермо 1:1 Пескара Серия A Пескара 1:2 Палермо Серия B Палермо 1:0 Пескара Серия B Палермо 1:1 Пескара Серия A Пескара 1:0 Палермо Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 29 14 12 3 60 - 38 54
2. Лечче 30 15 9 6 56 - 38 54
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Пескара 30 13 9 8 43 - 40 48
5. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 29 12 7 10 44 - 37 43
9. Читтаделла 29 10 12 7 35 - 27 42
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
12. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 29 7 12 10 36 - 42 33
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 29 7 9 13 29 - 39 30
17. Венеция 29 6 12 11 27 - 34 30
18. Падова 30 4 12 14 28 - 41 24
19. Карпи 29 5 7 17 28 - 54 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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