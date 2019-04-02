Италия: Серия A 2018-2019

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Кальяри
 
Позже

Стадион:
Ювентус
28
Краньо
Алессио
12
Каччаторе
Фабрицио
19
Пизакане
Фабио
23
Чеппители
Лука
3
Пеллегрини
Лука
24
Фараго
Паоло
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
18
Барелла
Николо
30
Паволетти
Леонардо
10
Педру
Жоау
III
1
Щесны
Войцех
2
Де
Шильо
Маттиа
4
Касерес
Мартин
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
23
Джан
Эмре
5
Пьянич
Миралем
14
Матуиди
Блез
33
Бернардески
Федерико
18
Кин
Мойзе
20
Канселу
Жоау
Кальяри
4-3-1-2
Ювентус
4-3-3

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан
Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 1:1 Кальяри Кальяри 0:0 Торино СПАЛ 2013 2:2 Кальяри
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе
Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево Ювентус 1:0 Милан Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Ювентус Ювентус 1:0 Рома Торино 0:1 Ювентус Янг Бойз 2:1 Ювентус

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A
Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 25 3 1 60 - 19 78
2. Наполи Заявка 29 19 6 4 56 - 24 63
3. Интер Милан Заявка 29 16 5 8 43 - 25 53
4. Милан Заявка 29 14 9 6 43 - 27 51
5. Лацио Заявка 28 14 6 8 42 - 29 48
6. Аталанта Заявка 29 14 6 9 60 - 40 48
7. Рома Заявка 29 13 8 8 53 - 43 47
8. Сампдория Заявка 29 13 6 10 50 - 38 45
9. Торино Заявка 29 11 12 6 38 - 27 45
10. Фиорентина Заявка 29 8 14 7 44 - 36 38
11. Парма Заявка 29 9 6 14 31 - 47 33
12. Дженоа Заявка 29 8 9 12 34 - 44 33
13. Кальяри Заявка 29 8 9 12 28 - 40 33
14. Сассуоло Заявка 29 7 11 11 40 - 49 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 8 14 26 - 42 29
16. Удинезе Заявка 28 7 7 14 26 - 40 28
17. Болонья Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
18. Эмполи Заявка 29 6 7 16 36 - 55 25
19. Фрозиноне Заявка 29 3 8 18 21 - 54 17
20. Кьево Заявка 29 1 11 17 21 - 57 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 02.04.2019, осталось 2 часа 4 минуты.
    • Новости
    Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус
    Кальяри
    1.2% (2)
    Ничья
    4.3% (7)
    Ювентус
    94.5% (154)
    0:2 Ювентус
    31.3% (51)
    1:2 Ювентус
    30.1% (49)
    0:1 Ювентус
    20.2% (33)
    0:3 Ювентус
    5.5% (9)
    1:3 Ювентус
    4.3% (7)
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