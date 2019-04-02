Италия: Серия A 2018-2019
Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Ювентус
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
12
Алекс
Сандро
23
Джан
Эмре
14
Матуиди
Блез
18
Кин
Мойзе
20
Канселу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
20 Канселу ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан
Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 1:1 Кальяри Кальяри 0:0 Торино СПАЛ 2013 2:2 Кальяри
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе
Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево Ювентус 1:0 Милан Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Ювентус Ювентус 1:0 Рома Торино 0:1 Ювентус Янг Бойз 2:1 Ювентус
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|60 - 19
|78
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|56 - 24
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|43 - 25
|53
|4.
|Милан
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|43 - 27
|51
|5.
|Лацио
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|42 - 29
|48
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 40
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|53 - 43
|47
|8.
|Сампдория
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|50 - 38
|45
|9.
|Торино
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 27
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|44 - 36
|38
|11.
|Парма
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 47
|33
|12.
|Дженоа
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Кальяри
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|28 - 40
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|40 - 49
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|26 - 42
|29
|16.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 40
|28
|17.
|Болонья
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|18.
|Эмполи
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|36 - 55
|25
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|3
|8
|18
|21 - 54
|17
|20.
|Кьево
|Заявка
|29
|1
|11
|17
|21 - 57
|11
Кальяри
1.2% (2)
Ничья
4.3% (7)
Ювентус
94.5% (154)
0:2 Ювентус
31.3% (51)
1:2 Ювентус
30.1% (49)
0:1 Ювентус
20.2% (33)
0:3 Ювентус
5.5% (9)
1:3 Ювентус
4.3% (7)
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