Италия: Серия A 2018-2019
Сассуоло
4:0
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 6000
Кьево
1:0
4' ГолДемирал Мерих
31' Желтая карточкаПелузо Федерико
33' Желтая карточкаКийине Софиан
2:0
45' ГолДемирал Мерих
3:0
47' ГолЛокателли Мануэль
4:0
57' ГолБерарди Доменико
4:0
89' Не забитый пенальтиДжаккерини Эммануэле
21
Лирола
Поль
20
Бога
Джереми
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Бога ДжеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Одгор ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
-
14 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Каприле ЭлияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
31'
33'
45'
47'
3:0
57'
89'
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =8 -9Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло
Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания Сассуоло 0:0 Удинезе Парма 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Лацио
Кьево Последние 20 матчей: +1 =10 -9Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Кьево: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|62 - 19
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|44 - 28
|52
|5.
|Аталанта
|4:1 Заявка
|30
|15
|6
|9
|64 - 41
|51
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|55 - 45
|48
|8.
|Торино
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|40 - 28
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|51 - 40
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|46 - 38
|39
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|33 - 50
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|1:4 Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|24 - 56
|20
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Сассуоло
86.2% (150)
Ничья
10.9% (19)
Кьево
2.9% (5)
1:0 Сассуоло
36.2% (63)
2:1 Сассуоло
30.5% (53)
2:0 Сассуоло
15.5% (27)
1:1 Ничья
8% (14)
1:2 Кьево
2.3% (4)
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