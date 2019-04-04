Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Сассуоло
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6000
Кьево
0'
1:0
4' Гол
Демирал Мерих
31' Желтая карточка
Пелузо Федерико
33' Желтая карточка
Кийине Софиан
2:0
45' Гол
Демирал Мерих
3:0
47' Гол
Локателли Мануэль
4:0
57' Гол
Берарди Доменико
4:0
89' Не забитый пенальти
Джаккерини Эммануэле
90'+4
47
Консильи
Андреа
21
Лирола
Поль
3
Демирал
Мерих
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
73
Локателли
Мануэль
4
Маньянелли
Франческо
68
Бурабия
Мехди
25
Берарди
Доменико
30
Бабакар
Хоума
20
Бога
Джереми
70
Соррентино
Стефано
5
Барба
Федерико
12
Цесар
Боштян
14
Бани
Маттиа
13
Кийине
Софиан
56
Хетемай
Перпарим
4
Ригони
Никола
11
Лерис
Мехди
17
Джаккерини
Эммануэле
9
Степински
Мариуш
10
Пуччарелли
Мануэль
Сассуоло
4-3-3
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

4'
Демирал Мерих
(Лирола Поль)
1:0
31'
Пелузо Федерико
 
33'
 
Кийине Софиан
45'
Демирал Мерих
(Локателли Мануэль)
2:0
47'
Локателли Мануэль
(Лирола Поль)
3:0
56'
 
Виньято Эмануэль
Кийине Софиан
56'
 
Диуссе Ассан
Хетемай Перпарим
57'
Берарди Доменико
(Бабакар Хоума)
4:0
67'
Дункан Альфред
Локателли Мануэль
 
69'
 
Пиазон Лукас
Пуччарелли Мануэль
76'
Рожерио да Силва
Пелузо Федерико
 
84'
Ди Франческо Федерико
Бога Джереми
 
89'
4:0
Джаккерини Эммануэле
  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло
Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания Сассуоло 0:0 Удинезе Парма 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Лацио
Кьево Последние 20 матчей: +1 =10 -9
Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан
Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево Кьево 1:1 Интер Милан СПАЛ 2013 0:0 Кьево Парма 1:1 Кьево Кьево 1:2 Кальяри Кьево 1:1 Лацио Наполи 0:0 Кьево Кьево 2:2 Болонья

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Кьево: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Кьево 0:2 Сассуоло Серия A Кьево 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Кьево Серия A Сассуоло 1:3 Кьево Серия A
Кьево 2:1 Сассуоло Серия A Кьево 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Кьево Серия A Сассуоло 1:0 Кьево Серия A Кьево 0:0 Сассуоло Серия A Кьево 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Кьево Серия A Кьево 2:0 Сассуоло Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 26 3 1 62 - 19 81
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 30 14 10 6 44 - 28 52
5. Аталанта 4:1 Заявка 30 15 6 9 64 - 41 51
6. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
7. Рома Заявка 30 13 9 8 55 - 45 48
8. Торино Заявка 30 12 12 6 40 - 28 48
9. Сампдория Заявка 30 13 6 11 51 - 40 45
10. Фиорентина Заявка 30 8 15 7 46 - 38 39
11. Сассуоло Заявка 30 8 11 11 44 - 49 35
12. Парма Заявка 30 9 6 15 33 - 50 33
13. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
14. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья 1:4 Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне Заявка 30 4 8 18 24 - 56 20
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Второй тайм
  • 94'
    Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
  • 93'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 93'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 93'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Отличный пас сделал Бабакар Хоума из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 92'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 92'
    Отличный пас сделал Лерис Мехди из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 92'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
  • 91'
    Сассуоло начинает контратаку
  • 91'
    Консильи Андреа не дал случится голу! Степински Мариуш должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
  • 91'
    ШАНС! Степински Мариуш вышел один-на-один с голкипером...
  • 91'
    Джаккерини Эммануэле из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Ди Франческо Федерико нанес удар, мяч был парирован, но Соррентино Стефано не удержал его в руках.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Консильи Андреа пострадал.
  • Угловой
    90'
    Пиазон Лукас из команды Кьево подал угловой слева.
  • 89'
    Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Описание гола
    89'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Джаккерини Эммануэле взялся за удар, но Консильи Андреа заблокировал его!
  • Фол, нарушение
    89'
    ПЕНАЛЬТИ - Демирал Мерих из команды Сассуоло привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Степински Мариуш.
  • 88'
    Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Кьево контролирует мяч.
  • 87'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 86'
    Демирал Мерих из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 86'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    86'
    Лирола Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 86'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 85'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 84'
    Тактическая замена. Бога Джереми уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико
  • 84'
    Степински Мариуш не смог попасть в створ ударом издали
  • 83'
    Кьево контролирует мяч.
  • 83'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 83'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Кьево контролирует мяч.
  • 82'
    Матч возобновлен
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 81'
    Кьево контролирует мяч.
  • 80'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 80'
    Кьево контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 79'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 79'
    Как он промахнулся? Бога Джереми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 79'
    Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
  • 78'
    Хорошую попытку сделал Виньято Эмануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 78'
    Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    78'
    Пиазон Лукас из команды Кьево подал угловой справа.
  • 78'
    Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 78'
    Диуссе Ассан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    77'
    Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
  • Офсайд
    77'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло в офсайде
  • 76'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 76'
    Тактическая замена. Пелузо Федерико уходит с поля и его заменяет Рожерио да Силва
  • 75'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Пелузо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 75'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 74'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 74'
    Степински Мариуш из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 74'
    Диуссе Ассан делает длинную передачу вперед
  • 73'
    Кьево контролирует мяч.
  • 72'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 72'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 71'
    Кьево контролирует мяч.
  • 71'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
  • 70'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 70'
    Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 69'
    Кьево контролирует мяч.
  • 69'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Пиазон Лукас
  • 69'
    Кьево контролирует мяч.
  • 68'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 68'
    Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Диуссе Ассан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой справа.
  • 68'
    Консильи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Локателли Мануэль уходит с поля и его заменяет Дункан Альфред
  • 67'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 66'
    Кьево контролирует мяч.
  • 66'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 65'
    Кьево контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    64'
    Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Диуссе Ассан пострадал.
  • 64'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Офсайд
    62'
    Цесар Боштян из команды Кьево в офсайде
  • 62'
    Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    61'
    Бурабия Мехди наказан за толчок Виньято Эмануэль
  • 61'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Кьево контролирует мяч.
  • 60'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 60'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 59'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 59'
    Джаккерини Эммануэле не смог попасть в створ ударом издали
  • 58'
    Кьево контролирует мяч.
  • 57'
    Бабакар Хоума сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Берарди Доменико изменил счет на табло!
  • 57'
    Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 56'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 56'
    Кьево контролирует мяч.
  • 56'
    Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
  • 56'
    Тактическая замена. Кийине Софиан уходит с поля и его заменяет Виньято Эмануэль
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кийине Софиан
  • 55'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 55'
    Кьево контролирует мяч.
  • 54'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бурабия Мехди
  • Офсайд
    54'
    Пуччарелли Мануэль из команды Кьево в офсайде
  • 53'
    Кьево контролирует мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 53'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 53'
    Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 52'
    Цесар Боштян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    52'
    Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 52'
    Бабакар Хоума мяч отрикошетил от ворот
  • 52'
    Бабакар Хоума из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
  • 50'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 50'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Ригони Никола из команды Кьево играет слишком грубо. Бурабия Мехди оказался на газоне.
  • 49'
    Кьево контролирует мяч.
  • 48'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Лирола Поль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Локателли Мануэль изменил счет на табло!
  • 47'
    Лирола Поль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Лирола Поль из команды Сассуоло увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 46'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пелузо Федерико
  • 47'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лерис Мехди из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Локателли Мануэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    ГОООООЛ - Демирал Мерих Сассуоло забивает ударом головой
  • Угловой
    45'
    Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой слева.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 45'
    Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 44'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
  • 43'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кийине Софиан
  • 42'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 42'
    Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Кьево контролирует мяч.
  • 40'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Кьево контролирует мяч.
  • 40'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 39'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 39'
    Отличный пас сделал Локателли Мануэль из команды Сассуоло, но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.
  • 39'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Локателли Мануэль и Бога Джереми из команды Сассуоло.
  • 38'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • Травма, повреждение
    37'
    Ригони Никола возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    37'
    Маньянелли Франческо возвращается на поле.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ригони Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Маньянелли Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Маньянелли Франческо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Ригони Никола пострадал.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Локателли Мануэль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
  • 35'
    Кьево контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 35'
    Кьево контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
  • Желтая карточка
    33'
    Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
  • 33'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 33'
    ШАНС! Лерис Мехди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 33'
    Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
  • Желтая карточка
    31'
    Пелузо Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Безумный фол. Пелузо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Лерис Мехди
  • 31'
    Кьево контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Пелузо Федерико наказан за толчок Пуччарелли Мануэль
  • 30'
    Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 30'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    После штрафного удара,который нанес Берарди Доменико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
  • 28'
    Бурабия Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
  • 27'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 26'
    Кьево контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Цесар Боштян из команды Кьево играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
  • 25'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 25'
    Лерис Мехди не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Лерис Мехди из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 24'
    Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 24'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    После штрафного удара,который нанес Берарди Доменико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
  • 21'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 21'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 20'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 19'
    Кьево контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Бога Джереми из команды Сассуоло играет слишком грубо. Лерис Мехди оказался на газоне.
  • 19'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 18'
    Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 17'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 17'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 17'
    Джаккерини Эммануэле из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    15'
    Феррари Джанмарко из команды Сассуоло играет слишком грубо. Степински Мариуш оказался на газоне.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 15'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Степински Мариуш из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 14'
    Плохо сыграл Демирал Мерих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Кьево контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кийине Софиан
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 10'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    9'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 8'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Бабакар Хоума нанес удар, мяч был парирован, но Соррентино Стефано не удержал его в руках.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Пуччарелли Мануэль из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
  • 7'
    Головой пробил Бани Маттиа, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    7'
    Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой справа.
  • 6'
    Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Пуччарелли Мануэль из штрафной площади.
  • 6'
    Кийине Софиан из команды Кьево делает отличный кросс...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 4'
    Лирола Поль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    ГОООООЛ - Демирал Мерих Сассуоло забивает ударом головой
  • 4'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный кросс...
  • 4'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
  • 4'
    Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Бога Джереми, обводя своих соперников
  • 3'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
  • 2'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Кьево контролирует мяч.
  • 1'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Кьево начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 4:0 Кьево
Сассуоло
86.2% (150)
Ничья
10.9% (19)
Кьево
2.9% (5)
1:0 Сассуоло
36.2% (63)
2:1 Сассуоло
30.5% (53)
2:0 Сассуоло
15.5% (27)
1:1 Ничья
8% (14)
1:2 Кьево
2.3% (4)
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