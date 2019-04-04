Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

94' Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков

93' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

93' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

93' Сассуоло контролирует мяч.

93' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Отличный пас сделал Бабакар Хоума из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

92' Сассуоло контролирует мяч.

92' Отличный пас сделал Лерис Мехди из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

92' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...

91' Сассуоло начинает контратаку

91' Джаккерини Эммануэле из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

90' Пиазон Лукас из команды Кьево подал угловой слева.

89' Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

88' Кьево контролирует мяч.

87' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Сассуоло контролирует мяч.

86' Демирал Мерих из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

86' Матч возобновлен

86' Лирола Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

85' Сассуоло контролирует мяч.

84' Удар от ворот произведет Сассуоло

84' Степински Мариуш не смог попасть в створ ударом издали

83' Кьево контролирует мяч.

83' Сассуоло контролирует мяч.

83' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Кьево контролирует мяч.

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Кьево контролирует мяч.

80' Сассуоло контролирует мяч.

80' Кьево контролирует мяч.

80' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

80' Удар от ворот произведет Кьево

79' Удар от ворот произведет Кьево

79' Как он промахнулся? Бога Джереми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

79' Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...

78' Хорошую попытку сделал Виньято Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Пиазон Лукас из команды Кьево подал угловой справа.

78' Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Диуссе Ассан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

76' Сассуоло контролирует мяч.

75' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Пелузо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

75' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

75' Сассуоло контролирует мяч.

74' Сассуоло контролирует мяч.

74' Удар от ворот произведет Сассуоло

74' Степински Мариуш из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

73' Кьево контролирует мяч.

72' Сассуоло контролирует мяч.

72' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Сассуоло контролирует мяч.

71' Кьево контролирует мяч.

71' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сассуоло контролирует мяч.

70' Сассуоло контролирует мяч.

70' Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

70' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

69' Кьево контролирует мяч.

69' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кьево контролирует мяч.

68' Сассуоло контролирует мяч.

68' Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Диуссе Ассан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

68' Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой справа.

68' Консильи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

67' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Сассуоло контролирует мяч.

66' Кьево контролирует мяч.

66' Сассуоло контролирует мяч.

65' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

65' Кьево контролирует мяч.

64' Матч возобновлен

63' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

62' Цесар Боштян из команды Кьево в офсайде

62' Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Кьево контролирует мяч.

60' Сассуоло контролирует мяч.

60' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

60' Сассуоло контролирует мяч.

59' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

59' Удар от ворот произведет Сассуоло

59' Джаккерини Эммануэле не смог попасть в створ ударом издали

58' Кьево контролирует мяч.

57' Г О О О О Л - Берарди Доменико изменил счет на табло!

57' Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.

56' Сассуоло контролирует мяч.

56' Кьево контролирует мяч.

55' Сассуоло контролирует мяч.

55' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

55' Кьево контролирует мяч.

54' Сассуоло контролирует мяч.

54' Пуччарелли Мануэль из команды Кьево в офсайде

53' Кьево контролирует мяч.

53' Удар от ворот произведет Кьево

53' Берарди Доменико из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой справа.

52' Цесар Боштян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой справа.

52' Бабакар Хоума из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...

51' Сассуоло контролирует мяч.

50' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

50' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Кьево контролирует мяч.

48' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Локателли Мануэль изменил счет на табло!

47' Лирола Поль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...

47' Лирола Поль из команды Сассуоло увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

46' Сассуоло контролирует мяч.