Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Аталанта
4:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Болонья
0'
1:0
3' Гол
Иличич Йосип
2:0
5' Гол
Иличич Йосип
3:0
9' Гол
Хатебур Ханс
4:0
15' Гол
Сапата Дуван
51' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
4:1
54' Гол
Орсолини Риккардо
61' Желтая карточка
Сапата Дуван
80'
95
Голлини
Пьерлуиджи
23
Манчини
Джанлука
6
Паломино
Хосе
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
28
Скорупски
Лукаш
33
Калабрези
Артуро
3
Гонсалес
Джанкарло
4
Лянко
Войнович
11
Крейчи
Ладислав
17
Донса
Годфред
5
Пульгар
Эрик
7
Орсолини
Риккардо
8
Надь
Адам
10
Сансоне
Никола
91
Фальчинелли
Диего
Аталанта
3-4-1-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

3'
Иличич Йосип
(Манчини Джанлука)
1:0
5'
Иличич Йосип
(Де Рон Мартен)
2:0
9'
Хатебур Ханс
(Иличич Йосип)
3:0
15'
Сапата Дуван
(Фройлер Ремо)
4:0
46'
Пашалич Марио
Гомес Алехандро
 
51'
 
Гонсалес Джанкарло
54'
4:1
Орсолини Риккардо
61'
Сапата Дуван
 
63'
Барроу Муса
Иличич Йосип
 
64'
 
Валенсия Хуан
Сансоне Никола
67'
 
Неуэн Марио
Гонсалес Джанкарло
  • 4 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина
Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта Аталанта 2:2 Ювентус Дженоа 3:1 Аталанта Аталанта 1:0 Лацио Удинезе 1:3 Аталанта Аталанта 1:2 Наполи Эмполи 3:2 Аталанта
Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья
Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне Сампдория 4:1 Болонья Болонья 0:0 Фиорентина Кьево 2:2 Болонья

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Болонья 1:2 Аталанта Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A Аталанта 3:2 Болонья Серия A
Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 26 3 1 62 - 19 81
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 30 14 10 6 44 - 28 52
5. Аталанта 4:1 Заявка 30 15 6 9 64 - 41 51
6. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
7. Рома Заявка 30 13 9 8 55 - 45 48
8. Торино Заявка 30 12 12 6 40 - 28 48
9. Сампдория Заявка 30 13 6 11 51 - 40 45
10. Фиорентина Заявка 30 8 15 7 46 - 38 39
11. Сассуоло Заявка 30 8 11 11 44 - 49 35
12. Парма Заявка 30 9 6 15 33 - 50 33
13. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
14. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья 1:4 Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне Заявка 30 4 8 18 24 - 56 20
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Второй тайм
  • 79'
    Болонья контролирует мяч.
  • 78'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Болонья контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    77'
    Госенс Робин из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Калабрези Артуро пострадал.
  • 77'
    Сапата Дуван из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
  • 76'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 75'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 74'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 74'
    Болонья контролирует мяч.
  • 73'
    Сапата Дуван нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 72'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    72'
    Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
  • 71'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 71'
    Валенсия Хуан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 70'
    Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    70'
    Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 69'
    Шанс! Мазиелло Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
  • Угловой
    69'
    Барроу Муса из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 68'
    Сапата Дуван из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 68'
    Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
  • 68'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 67'
    Тактическая замена. Гонсалес Джанкарло уходит с поля и его заменяет Неуэн Марио
  • 67'
    Фройлер Ремо не смог попасть в створ ударом издали
  • 67'
    Манчини Джанлука из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 66'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 65'
    Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 64'
    Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Валенсия Хуан
  • 64'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Барроу Муса
  • 62'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    62'
    Гонсалес Джанкарло из команды Болонья играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
  • 62'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Болонья контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    61'
    Сапата Дуван получает желтую карточку за игру рукой
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Сапата Дуван задерживает мяч рукой
  • 60'
    Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Лянко Войнович из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Пашалич Марио из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
  • 59'
    Болонья контролирует мяч.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 58'
    Шанс! Фальчинелли Диего из команды Болонья пробил головой, но мимо
  • 58'
    Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Болонья контролирует мяч.
  • 55'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 55'
    Отличный гол забил Орсолини Риккардо
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л Орсолини Риккардо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    54'
    Госенс Робин задерживает мяч рукой
  • 53'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Надь Адам из команды Болонья подал угловой справа.
  • 53'
    Должен был быть гол! Фальчинелли Диего имел отличный шанс, но Голлини Пьерлуиджи не дал голу состоятся!
  • 52'
    Болонья контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    51'
    Гонсалес Джанкарло из команды Болонья предупрежден после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья свистит. Гонсалес Джанкарло атаковал сзади соперника. Это Сапата Дуван заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    50'
    Паломино Хосе наказан за толчок Фальчинелли Диего
  • 50'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 49'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Болонья контролирует мяч.
  • 48'
    Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Госенс Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Госенс Робин и Сапата Дуван из команды Аталанта.
  • 47'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 44'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 44'
    Манчини Джанлука мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    44'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 43'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 42'
    Де Рон Мартен не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Калабрези Артуро из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Иличич Йосип пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
  • 40'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 40'
    ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 40'
    Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 38'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 38'
    Болонья начинает контратаку
  • 38'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    37'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 37'
    Иличич Йосип из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 37'
    Иличич Йосип из команды Аталанта играет в стеночку с партнером по команде. Сапата Дуван это был.
  • 36'
    Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 35'
    Орсолини Риккардо имел все шансы забить, но Голлини Пьерлуиджи сделал отличный сейв!
  • 35'
    Надь Адам из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 35'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
  • 33'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    32'
    Фальчинелли Диего задерживает мяч рукой
  • Офсайд
    32'
    Калабрези Артуро из команды Болонья в офсайде
  • 31'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
  • 30'
    Калабрези Артуро из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 29'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 29'
    Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Пульгар Эрик из команды Болонья играет слишком грубо. Фройлер Ремо оказался на газоне.
  • 27'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Плохо сыграл Скорупски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 27'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Болонья контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Калабрези Артуро из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
  • 25'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 25'
    Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 25'
    Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 25'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 25'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Надь Адам
  • 23'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Болонья контролирует мяч.
  • 22'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Пульгар Эрик из команды Болонья делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
  • 21'
    Сансоне Никола пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    20'
    Паломино Хосе из команды Аталанта играет слишком грубо. Фальчинелли Диего оказался на газоне.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 20'
    Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 19'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Манчини Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Орсолини Риккардо наказан за толчок Госенс Робин
  • 16'
    Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 15'
    Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
  • 15'
    Аталанта начинает контратаку
  • 14'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 14'
    Как он промахнулся? Фальчинелли Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 13'
    Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    Крейчи Ладислав нанес удар, мяч был парирован, но Голлини Пьерлуиджи не удержал его в руках.
  • 13'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 9'
    Иличич Йосип сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хатебур Ханс изменил счет на табло!
  • 9'
    Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
  • 8'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    8'
    Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
  • 8'
    Фальчинелли Диего из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 8'
    Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 7'
    ШАНС! Орсолини Риккардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 7'
    Надь Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 5'
    Де Рон Мартен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!
  • 5'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 5'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Отличный гол забил Иличич Йосип
  • 3'
    Манчини Джанлука сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта переиграл вратаря дальним ударом!
  • 3'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 2'
    Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
  • Угловой
    2'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 2'
    Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Госенс Робин из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    1'
    Сапата Дуван наказан за толчок Надь Адам
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сильный дождь сегодня.
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 4:1 Болонья
Аталанта
89.1% (156)
Ничья
6.9% (12)
Болонья
4% (7)
2:1 Аталанта
32% (56)
2:0 Аталанта
26.9% (47)
1:0 Аталанта
13.1% (23)
3:1 Аталанта
9.1% (16)
1:1 Ничья
4% (7)
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