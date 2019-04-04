Италия: Серия A 2018-2019

Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

46' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

44' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.

44' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.

43' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Де Рон Мартен не смог попасть в створ ударом издали

42' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Калабрези Артуро из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

41' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Болонья

40' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

40' ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

40' Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.

38' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

38' Болонья начинает контратаку

38' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

37' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.

37' Иличич Йосип из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.

36' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

36' Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

36' Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

35' Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

35' Надь Адам из команды Болонья делает пас партнеру.

35' Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.

33' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

32' Калабрези Артуро из команды Болонья в офсайде

31' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

30' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.

30' Калабрези Артуро из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

29' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

29' Удар от ворот произведет Болонья

29' Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Плохо сыграл Скорупски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

27' Болонья контролирует мяч.

25' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Болонья

25' Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.

25' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

25' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Болонья контролирует мяч.

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

22' Пульгар Эрик из команды Болонья делает неудачный навес.

21' Сансоне Никола пробил со штрафного прямо в стенку

20' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

20' Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

19' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

18' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

18' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

15' Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!

15' Аталанта начинает контратаку

14' Удар от ворот произведет Аталанта

14' Как он промахнулся? Фальчинелли Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

13' Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.

13' Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

9' Г О О О О Л - Хатебур Ханс изменил счет на табло!

9' Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

9' Удар от ворот произведет Аталанта

8' Орсолини Риккардо из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

8' Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.

8' Фальчинелли Диего из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.

8' Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.

7' Удар от ворот произведет Аталанта

7' ШАНС! Орсолини Риккардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

6' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

5' Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!

5' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

5' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Г О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта переиграл вратаря дальним ударом!

3' Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

3' Удар от ворот произведет Болонья

2' Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо

2' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

2' Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Госенс Робин из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный дождь сегодня.

1' Аталанта начинает с центра поля