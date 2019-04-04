Италия: Серия A 2018-2019
Аталанта
4:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
Болонья
1:0
3' ГолИличич Йосип
2:0
5' ГолИличич Йосип
3:0
9' ГолХатебур Ханс
4:0
15' ГолСапата Дуван
51' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
4:1
54' ГолОрсолини Риккардо
61' Желтая карточкаСапата Дуван
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
5'
2:0
9'
3:0
15'
4:0
54'
61'
-
4 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина
Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта Аталанта 2:2 Ювентус Дженоа 3:1 Аталанта Аталанта 1:0 Лацио Удинезе 1:3 Аталанта Аталанта 1:2 Наполи Эмполи 3:2 Аталанта
Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья
Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне Сампдория 4:1 Болонья Болонья 0:0 Фиорентина Кьево 2:2 Болонья
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|62 - 19
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|44 - 28
|52
|5.
|Аталанта
|4:1 Заявка
|30
|15
|6
|9
|64 - 41
|51
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|55 - 45
|48
|8.
|Торино
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|40 - 28
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|51 - 40
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|46 - 38
|39
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|33 - 50
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|1:4 Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|24 - 56
|20
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Аталанта
89.1% (156)
Ничья
6.9% (12)
Болонья
4% (7)
2:1 Аталанта
32% (56)
2:0 Аталанта
26.9% (47)
1:0 Аталанта
13.1% (23)
3:1 Аталанта
9.1% (16)
1:1 Ничья
4% (7)
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