Италия: Серия A 2018-2019
Фрозиноне
3:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Парма
12' Желтая карточкаСьерральта Франсиско
1:0
13' ГолПинамонти Андреа
1:1
18' ГолБарилла Антонио
25' Желтая карточкаБригенти Николо
27' Желтая карточкаВальцания Лука
41' Желтая карточкаГаццола Марчелло
44' Желтая карточкаКапуано Марко
2:1
45' ГолВальцания Лука
2:2
58' ПенальтиЧераволо Фабио
59' Желтая карточкаЧераволо Фабио
90' Желтая карточкаГобби Массимо
3:2
90' ПенальтиЧофани Даниэль
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
66 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ПепинПолузащитник
-
33 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
18'
25'
27'
41'
44'
45'
58'
2:2
59'
90'
90'
3:2
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +3 =6 -11Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри Интер Милан 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Фиорентина Парма 0:0 Фрозиноне
Парма Последние 20 матчей: +5 =5 -10Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|62 - 19
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|44 - 28
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 40
|48
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|55 - 45
|48
|8.
|Торино
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|40 - 28
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|51 - 40
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|46 - 38
|39
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|33 - 50
|33
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|13.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|40 - 49
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|24 - 56
|20
|20.
|Кьево
|Заявка
|29
|1
|11
|17
|21 - 57
|11
Фрозиноне
25.6% (43)
Ничья
29.2% (49)
Парма
45.2% (76)
1:1 Ничья
25.6% (43)
1:2 Парма
22.6% (38)
1:0 Фрозиноне
17.3% (29)
0:1 Парма
17.3% (29)
2:1 Фрозиноне
6.5% (11)
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