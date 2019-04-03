Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Фрозиноне
3:2
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
12' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
1:0
13' Гол
Пинамонти Андреа
1:1
18' Гол
Барилла Антонио
25' Желтая карточка
Бригенти Николо
27' Желтая карточка
Вальцания Лука
41' Желтая карточка
Гаццола Марчелло
44' Желтая карточка
Капуано Марко
2:1
45' Гол
Вальцания Лука
2:2
58' Пенальти
Чераволо Фабио
59' Желтая карточка
Чераволо Фабио
90' Желтая карточка
Гобби Массимо
3:2
90' Пенальти
Чофани Даниэль
90'+15
57
Спортьелло
Марко
23
Бригенти
Николо
27
Саламон
Бартош
25
Капуано
Марко
33
Бегетто
Андреа
7
Паганини
Лука
21
Саммарко
Паоло
16
Вальцания
Лука
28
Чано
Камилло
89
Пинамонти
Андреа
20
Тротта
Марселло
55
Сепе
Луиджи
23
Гаццола
Марчелло
13
Сьерральта
Франсиско
2
Иакопони
Симоне
28
Гальоло
Риккардо
87
Куцка
Юрай
21
Скоццарелла
Маттео
17
Барилла
Антонио
26
Силигарди
Лука
10
Скиаппакассе
Николас
93
Спрокати
Маттиа
Фрозиноне
4-3-1-2
Парма
4-3-3

Ход матча

12'
 
Сьерральта Франсиско
13'
Пинамонти Андреа
(Вальцания Лука)
1:0
18'
1:1
Барилла Антонио
(Гальоло Риккардо)
25'
Бригенти Николо
 
27'
Вальцания Лука
 
41'
 
Гаццола Марчелло
44'
Капуано Марко
 
45'
Вальцания Лука
(Пинамонти Андреа)
2:1
52'
 
Чераволо Фабио
Скиаппакассе Николас
58'
2:2
Чераволо Фабио
59'
 
Чераволо Фабио
66'
 
Гобби Массимо
Скоццарелла Маттео
72'
Майелло Раффаэле
Саммарко Паоло
 
78'
 
Бастони Алессандро
Гаццола Марчелло
79'
Чибсах Юссиф
Вальцания Лука
 
84'
Чофани Даниэль
Тротта Марселло
 
90'
 
Гобби Массимо
90'
Чофани Даниэль
3:2
  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри Интер Милан 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Фиорентина Парма 0:0 Фрозиноне
Парма Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма
Парма 0:4 Наполи Кальяри 2:1 Парма Парма 0:1 Интер Милан Ювентус 3:3 Парма Парма 2:3 СПАЛ 2013 Удинезе 1:2 Парма Парма 0:2 Рома Фиорентина 0:1 Парма Парма 0:0 Болонья Сампдория 2:0 Парма Парма 1:1 Кьево Милан 2:1 Парма Парма 2:1 Сассуоло Торино 1:2 Парма Парма 0:0 Фрозиноне Аталанта 3:0 Парма

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Парма 0:0 Фрозиноне Серия A Парма 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Парма Серия B Фрозиноне 1:2 Парма Серия B
Парма 2:2 Фрозиноне Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 26 3 1 62 - 19 81
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 30 14 10 6 44 - 28 52
5. Аталанта Заявка 29 14 6 9 60 - 40 48
6. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
7. Рома Заявка 30 13 9 8 55 - 45 48
8. Торино Заявка 30 12 12 6 40 - 28 48
9. Сампдория Заявка 30 13 6 11 51 - 40 45
10. Фиорентина Заявка 30 8 15 7 46 - 38 39
11. Парма Заявка 30 9 6 15 33 - 50 33
12. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
13. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
14. Сассуоло Заявка 29 7 11 11 40 - 49 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
19. Фрозиноне Заявка 30 4 8 18 24 - 56 20
20. Кьево Заявка 29 1 11 17 21 - 57 11
  • Второй тайм
  • 105'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фросиноне вырывает победу
  • Свисток
    105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 105'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Фол, нарушение
    105'
    Иакопони Симоне нарушает правила. Пинамонти Андреа пострадал
  • Описание гола
    103'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль из команды Фросиноне забивает с точки!
  • 103'
    Матч возобновлен
  • 100'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 96'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    95'
    ПЕНАЛЬТИ - Гобби Массимо из команды Парма привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Паганини Лука.
  • 95'
    Бригенти Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    94'
    Гобби Массимо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
  • 94'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Парма
  • Травма, повреждение
    93'
    Гальоло Риккардо возвращается на поле.
  • 93'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Травма, повреждение
    92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    91'
    Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Паганини Лука нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
  • 91'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Плохо сыграл Сепе Луиджи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    90'
    Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой справа.
  • 90'
    Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Офсайд
    89'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • 89'
    Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Пинамонти Андреа из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
  • 88'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    87'
    Чераволо Фабио нарушает правила. Саламон Бартош пострадал
  • 87'
    Саламон Бартош из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 86'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Парма контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 84'
    Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Чофани Даниэль
  • Офсайд
    84'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • 84'
    Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    83'
    Силигарди Лука из команды Парма подал угловой слева.
  • 83'
    Барилла Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Чераволо Фабио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Парма начинает контратаку
  • 82'
    Чераволо Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    82'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне подал угловой слева.
  • 82'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 81'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    80'
    Пинамонти Андреа из команды Фросиноне играет слишком грубо. Сьерральта Франсиско оказался на газоне.
  • 80'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 79'
    Тактическая замена. Вальцания Лука уходит с поля и его заменяет Чибсах Юссиф
  • 78'
    Тактическая замена. Гаццола Марчелло уходит с поля и его заменяет Бастони Алессандро
  • 78'
    Спрокати Маттиа из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 78'
    Парма начинает контратаку
  • 78'
    Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    77'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • 77'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 76'
    Парма начинает контратаку
  • 76'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 74'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    74'
    Гобби Массимо наказан за толчок Чано Камилло
  • 74'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Паганини Лука из команды Фросиноне делает неудачный навес.
  • 73'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Спрокати Маттиа
  • 72'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 72'
    Тактическая замена. Саммарко Паоло уходит с поля и его заменяет Майелло Раффаэле
  • 71'
    Парма начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
  • 71'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 70'
    Парма контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Бригенти Николо из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Спрокати Маттиа
  • 69'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    67'
    Саламон Бартош из команды Фросиноне толкнул локтем оппонента. Это Чераволо Фабио заработал фол
  • 67'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 67'
    Шанс! Пинамонти Андреа из команды Фросиноне пробил головой, но мимо
  • 66'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Тактическая замена. Скоццарелла Маттео уходит с поля и его заменяет Гобби Массимо
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 65'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 64'
    Спрокати Маттиа из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 64'
    Чано Камилло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
  • 63'
    Спортьелло Марко отбил мяч на угловой после удара Спрокати Маттиа из штрафной площади.
  • 63'
    Парма начинает контратаку
  • 63'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 63'
    Силигарди Лука не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Парма контролирует мяч.
  • 62'
    Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Хорошую попытку сделал Спрокати Маттиа. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 61'
    Куцка Юрай из команды Парма делает пас партнеру.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 61'
    Чано Камилло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
  • Желтая карточка
    59'
    Чераволо Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    59'
    Чераволо Фабио из команды Парма играет слишком грубо. Саммарко Паоло оказался на газоне.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Чераволо Фабио из команды Парма забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    57'
    ПЕНАЛЬТИ - Саммарко Паоло из команды Фросиноне привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Силигарди Лука.
  • 56'
    Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 56'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 56'
    Саламон Бартош из команды Фросиноне не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 55'
    Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Вальцания Лука
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 54'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 53'
    Шанс! Сьерральта Франсиско из команды Парма пробил головой, но мимо
  • 53'
    Сьерральта Франсиско из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 52'
    Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 52'
    Тактическая замена. Скиаппакассе Николас уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Бригенти Николо из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Скиаппакассе Николас
  • 51'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 50'
    Пинамонти Андреа из команды Фросиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Скиаппакассе Николас из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бригенти Николо из команды Фросиноне.
  • 48'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Паганини Лука из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
  • 47'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 47'
    Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 49'
    Спрокати Маттиа пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
  • 49'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Пинамонти Андреа и попал в перекладину!
  • 47'
    Саммарко Паоло из команды Фросиноне забрасывает мяч в штрафную.
  • 47'
    Пинамонти Андреа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Вальцания Лука из команды Фросиноне переиграл вратаря дальним ударом!
  • 47'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 45'
    Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Вальцания Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 45'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    44'
    Капуано Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Спрокати Маттиа
  • 44'
    Парма начинает контратаку
  • Травма, повреждение
    43'
    Гаццола Марчелло возвращается на поле.
  • 43'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гаццола Марчелло получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    41'
    Гаццола Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    41'
    Гаццола Марчелло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    41'
    Безумный фол. Гаццола Марчелло грубо играет против соперника. Пострадал Бегетто Андреа
  • 41'
    Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Саммарко Паоло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    40'
    Бригенти Николо возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    40'
    Назначен штрафной. Пострадал Бегетто Андреа, его свалил Куцка Юрай.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 39'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 39'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бригенти Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Бригенти Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Паганини Лука из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 36'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 35'
    Шанс! Пинамонти Андреа из команды Фросиноне пробил головой, но мимо
  • 35'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 35'
    Паганини Лука из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 35'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Бегетто Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Скиаппакассе Николас
  • 33'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 32'
    Фросиноне начинает контратаку
  • 32'
    Скоццарелла Маттео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 32'
    Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Паганини Лука из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 31'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Скоццарелла Маттео нарушает правила. Пинамонти Андреа пострадал
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 30'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 29'
    ШАНС! Вальцания Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 29'
    Паганини Лука из команды Фросиноне делает передачу одноклубнику.
  • 29'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    29'
    Барилла Антонио нарушает правила. Саммарко Паоло пострадал
  • Желтая карточка
    27'
    Вальцания Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Вальцания Лука из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Гаццола Марчелло
  • 27'
    Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Игрок из команды Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 27'
    Чано Камилло из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    25'
    Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Бригенти Николо из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Спрокати Маттиа
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Капуано Марко задерживает мяч рукой
  • 24'
    Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Вальцания Лука из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Офсайд
    19'
    Барилла Антонио из команды Парма в офсайде
  • 19'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 18'
    Гальоло Риккардо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Барилла Антонио изменил счет на табло!
  • 18'
    Гальоло Риккардо из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Паганини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 17'
    Чано Камилло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
  • 16'
    Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Тротта Марселло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Бегетто Андреа
  • Фол, нарушение
    14'
    Чано Камилло наказан за толчок Барилла Антонио
  • 13'
    Вальцания Лука сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Пинамонти Андреа изменил счет на табло!
  • 13'
    Тротта Марселло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 13'
    Вальцания Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    12'
    Сьерральта Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Сьерральта Франсиско из команды Парма играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
  • 11'
    Чано Камилло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Барилла Антонио из команды Парма подал угловой справа.
  • 11'
    Паганини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Скоццарелла Маттео из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Гаццола Марчелло из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 10'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 9'
    Паганини Лука из команды Фросиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 9'
    Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Паганини Лука из команды Фросиноне подал угловой справа.
  • 9'
    Пинамонти Андреа мяч отрикошетил от ворот
  • 9'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 8'
    Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Паганини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
  • 6'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 6'
    Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • Офсайд
    5'
    Тротта Марселло из команды Фросиноне в офсайде
  • 5'
    Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Гаццола Марчелло из команды Парма поставил подножку. Пострадал Вальцания Лука
  • Офсайд
    4'
    Тротта Марселло из команды Фросиноне в офсайде
  • 3'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Парма контролирует мяч.
  • 2'
    Парма контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Фросиноне начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фрозиноне 3:2 Парма
Фрозиноне
25.6% (43)
Ничья
29.2% (49)
Парма
45.2% (76)
1:1 Ничья
25.6% (43)
1:2 Парма
22.6% (38)
1:0 Фрозиноне
17.3% (29)
0:1 Парма
17.3% (29)
2:1 Фрозиноне
6.5% (11)
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