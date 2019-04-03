Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

105' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фросиноне вырывает победу

105' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

105' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

103' Г О О О О Л - Чофани Даниэль из команды Фросиноне забивает с точки!

103' Матч возобновлен

100' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

97' Матч возобновлен

96' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

96' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

95' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

94' Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Гобби Массимо получил желтую карточку от судьи

94' Фросиноне контролирует мяч.

93' Удар от ворот произведет Парма

93' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

92' Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

91' Плохо сыграл Сепе Луиджи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой справа.

90' Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

90' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

89' Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде

89' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

89' Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

88' Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Саламон Бартош из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

87' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Фросиноне контролирует мяч.

86' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Парма контролирует мяч.

85' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

84' Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде

84' Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...

83' Силигарди Лука из команды Парма подал угловой слева.

83' Чераволо Фабио из команды Парма отправил кросс в штрафную...

82' Парма начинает контратаку

82' Чераволо Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Бегетто Андреа из команды Фросиноне подал угловой слева.

82' Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

81' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

78' Спрокати Маттиа из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Парма начинает контратаку

78' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

77' Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде

77' Фросиноне контролирует мяч.

76' Парма начинает контратаку

76' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

75' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

74' Фросиноне контролирует мяч.

74' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Паганини Лука из команды Фросиноне делает неудачный навес.

73' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Парма начинает контратаку

71' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

70' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

70' Парма контролирует мяч.

69' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Фросиноне контролирует мяч.

67' Удар от ворот произведет Парма

67' Шанс! Пинамонти Андреа из команды Фросиноне пробил головой, но мимо

66' Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

66' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

65' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Фросиноне

64' Спрокати Маттиа из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

64' Чано Камилло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.

63' Парма начинает контратаку

63' Удар от ворот произведет Фросиноне

63' Силигарди Лука не смог попасть в створ ударом издали

62' Парма контролирует мяч.

62' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

62' Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

61' Хорошую попытку сделал Спрокати Маттиа . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Куцка Юрай из команды Парма делает пас партнеру.

61' Удар от ворот произведет Парма

61' Чано Камилло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

59' Чераволо Фабио получил желтую карточку от судьи

58' Г О О О О Л - Чераволо Фабио из команды Парма забивает с точки!

56' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Удар от ворот произведет Парма

56' Саламон Бартош из команды Фросиноне не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

54' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Фросиноне

53' Шанс! Сьерральта Франсиско из команды Парма пробил головой, но мимо

53' Сьерральта Франсиско из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Фросиноне контролирует мяч.

50' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

50' Удар от ворот произведет Парма

50' Пинамонти Андреа из команды Фросиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

50' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

49' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

49' Скиаппакассе Николас из команды Парма отправил кросс в штрафную...

49' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бригенти Николо из команды Фросиноне.

48' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Фросиноне

47' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Фросиноне контролирует мяч.