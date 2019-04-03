Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Торино
2:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
34' Гол
Белотти Андреа
2:0
45' Гол
Белотти Андреа
57' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
61' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
76' Желтая карточка
Мурру Никола
2:1
83' Гол
Габбьядини Маноло
86' Желтая карточка
Ринкон Томас
90' Желтая карточка
Лукич Саша
90' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
90'+5
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
24
Моретти
Эмилиано
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
15
Ансальди
Кристиан
9
Белотти
Андреа
21
Беренгер
Алекс
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
3
Андерсен
Йоаким
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
4
Виейра
Ронни
16
Линетти
Кароль
11
Рамирес
Гастон
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Торино
3-5-2
Сампдория
4-3-1-2

Ход матча

34'
Белотти Андреа
(Де Сильвестри Лоренцо)
1:0
40'
 
Тонелли Лоренцо
Коллей Омар
45'
Белотти Андреа
2:0
57'
 
Берешиньски Бартош
60'
 
Дефрель Грегоре
Рамирес Гастон
61'
Де Сильвестри Лоренцо
 
68'
Париджини Витторио
Де Сильвестри Лоренцо
 
74'
 
Янкто Якуб
Линетти Кароль
76'
 
Мурру Никола
82'
Джиджи Коффи
Моретти Эмилиано
 
83'
2:1
Габбьядини Маноло
(Дефрель Грегоре)
86'
Ринкон Томас
 
88'
Лукич Саша
Беренгер Алекс
 
90'
Лукич Саша
 
90'
 
Габбьядини Маноло
  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево
Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль Торино 2:1 Дженоа Кальяри 0:0 Торино Торино 1:2 Парма
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория
Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Сампдория 4:1 Болонья Дженоа 1:1 Сампдория Рома 4:1 Сампдория

Последние игры между собой

Торино: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория 1:4 Торино Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:1 Сампдория Серия A
Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 26 3 1 62 - 19 81
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 30 14 10 6 44 - 28 52
5. Аталанта Заявка 29 14 6 9 60 - 40 48
6. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
7. Рома Заявка 30 13 9 8 55 - 45 48
8. Торино Заявка 30 12 12 6 40 - 28 48
9. Сампдория Заявка 30 13 6 11 51 - 40 45
10. Фиорентина Заявка 30 8 15 7 46 - 38 39
11. Парма Заявка 30 9 6 15 33 - 50 33
12. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
13. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
14. Сассуоло Заявка 29 7 11 11 40 - 49 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
19. Фрозиноне Заявка 30 4 8 18 24 - 56 20
20. Кьево Заявка 29 1 11 17 21 - 57 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 94'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Лукич Саша пробует нанести удар издали, но Аудеро Эмиль держит все под контролем
  • 93'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    92'
    Дефрель Грегоре из команды Сампдория играет слишком грубо. Ринкон Томас оказался на газоне.
  • 92'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    91'
    Габбьядини Маноло получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья свистит. Габбьядини Маноло атаковал сзади соперника. Это Н'Кулу Николя заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    91'
    Тонелли Лоренцо задерживает мяч рукой
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Желтая карточка
    90'
    Лукич Саша получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
  • 90'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Торино контролирует мяч.
  • 89'
    Белотти Андреа из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 89'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
  • Фол, нарушение
    88'
    Андерсен Йоаким из команды Сампдория играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
  • 87'
    Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    86'
    Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    86'
    Безумный фол. Ринкон Томас грубо играет против соперника. Пострадал Прает Деннис
  • 86'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Ансальди Кристиан из команды Торино поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
  • 85'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 84'
    Беренгер Алекс из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 83'
    Дефрель Грегоре сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Габбьядини Маноло из команды Сампдория переиграл вратаря дальним ударом!
  • 83'
    Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
  • 83'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Моретти Эмилиано уходит с поля и его заменяет Джиджи Коффи
  • 81'
    Париджини Витторио нанес удар, мяч был парирован, но Аудеро Эмиль не удержал его в руках.
  • 81'
    Торино имеет хороший шанс забить.
  • 81'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 81'
    Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
  • 80'
    Торино имеет хороший шанс забить.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 79'
    Янкто Якуб из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 79'
    Матч возобновлен
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Иццо Армандо не смог попасть в створ ударом издали
  • 78'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    76'
    Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    76'
    Мурру Никола из команды Сампдория играет слишком грубо. Париджини Витторио оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    76'
    Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Виейра Ронни оказался на газоне.
  • 75'
    Торино контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Торино
  • Офсайд
    74'
    Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
  • 74'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
  • 73'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Торино контролирует мяч.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 72'
    Базелли Даниэле из команды Торино делает неудачный навес.
  • 72'
    Торино начинает контратаку
  • 72'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 71'
    Париджини Витторио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    71'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой справа.
  • 71'
    Дефрель Грегоре из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 71'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 70'
    Дефрель Грегоре не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 70'
    Выглядело как неплохой момент. Линетти Кароль из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 69'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 68'
    Де Сильвестри Лоренцо получил травму и заменен. Париджини Витторио выходит на поле.
  • 68'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    68'
    Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    67'
    Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 67'
    Шанс! Базелли Даниэле из команды Торино пробил головой, но мимо
  • 67'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Торино контролирует мяч.
  • 66'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 65'
    Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Сампдория имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    64'
    Квальярелла Фабио наказан за толчок Иццо Армандо
  • 64'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Желтая карточка
    61'
    Де Сильвестри Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    61'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино играет слишком грубо. Линетти Кароль оказался на газоне.
  • 61'
    Базелли Даниэле из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 60'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Дефрель Грегоре
  • 60'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Торино контролирует мяч.
  • 59'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    58'
    Рамирес Гастон из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
  • 58'
    Рамирес Гастон нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
  • 57'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    57'
    Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    Безумный фол. Берешиньски Бартош грубо играет против соперника. Пострадал Ансальди Кристиан
  • 56'
    Торино контролирует мяч.
  • 56'
    Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
  • 55'
    Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
  • 55'
    Тонелли Лоренцо из команды Сампдория делает пас партнеру.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 55'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 54'
    Ринкон Томас мяч отрикошетил от ворот
  • 54'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    54'
    Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
  • 53'
    Белотти Андреа нанес удар издали, а Аудеро Эмиль отбил его обратно в игру!
  • 53'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
  • 52'
    Хорошую попытку сделал Базелли Даниэле. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    51'
    Тонелли Лоренцо наказан за толчок Беренгер Алекс
  • 51'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 50'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Беренгер Алекс из команды Торино играет слишком грубо. Андерсен Йоаким оказался на газоне.
  • 49'
    Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Тонелли Лоренцо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 48'
    ШАНС! Белотти Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 48'
    Торино имеет хороший шанс забить.
  • 48'
    Мейте Суалихо из команды Торино сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 47'
    Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
  • 47'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 46'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 50'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Торино
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Белотти Андреа забивает!
  • 46'
    Андерсен Йоаким ошибается в защите.
  • 46'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 46'
    Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 45'
    Прает Деннис не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 42'
    Шанс! Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино пробил головой, но мимо
  • 41'
    Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ансальди Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку
  • 40'
    Коллей Омар получил травму и заменен. Тонелли Лоренцо выходит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
  • 39'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Торино
  • Угловой
    38'
    Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
  • 38'
    Виейра Ронни мяч отрикошетил от ворот
  • 38'
    Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Н'Кулу Николя из команды Торино играет слишком грубо. Рамирес Гастон оказался на газоне.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 36'
    Шанс! Н'Кулу Николя из команды Торино пробил головой, но мимо
  • Угловой
    36'
    Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
  • 35'
    Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
  • 35'
    Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Коллей Омар возвращается на поле.
  • 34'
    Де Сильвестри Лоренцо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    ГОООООЛ - Белотти Андреа Торино забивает ударом головой
  • 33'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коллей Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Коллей Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Иццо Армандо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 31'
    Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Мурру Никола наказан за толчок Иццо Армандо
  • 30'
    Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    29'
    Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
  • 29'
    Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    28'
    Беренгер Алекс из команды Торино играет слишком грубо. Андерсен Йоаким оказался на газоне.
  • 27'
    Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
  • 27'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория делает пас партнеру.
  • 27'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 26'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    26'
    Ринкон Томас возвращается на поле.
  • 26'
    Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ринкон Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Рамирес Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    21'
    Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Рамирес Гастон оказался на газоне.
  • 20'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 20'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 19'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 19'
    ШАНС! Базелли Даниэле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 18'
    Мейте Суалихо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
  • Угловой
    18'
    Белотти Андреа из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
  • 17'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 17'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 17'
    Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    16'
    Базелли Даниэле наказан за толчок Мурру Никола
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 14'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 14'
    Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • Фол, нарушение
    12'
    Виейра Ронни наказан за толчок Иццо Армандо
  • 12'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 11'
    Мурру Никола из команды Сампдория пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Квальярелла Фабио оказался на газоне.
  • 10'
    Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    9'
    Рамирес Гастон наказан за толчок Де Сильвестри Лоренцо
  • 9'
    Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Торино контролирует мяч.
  • 6'
    Торино контролирует мяч.
  • 6'
    Торино контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
  • 4'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Беренгер Алекс из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Базелли Даниэле из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
  • Угловой
    3'
    Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 2'
    Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Торино имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 1'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сампдория начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 2:1 Сампдория
Торино
46.1% (76)
Ничья
46.1% (76)
Сампдория
7.9% (13)
1:1 Ничья
35.2% (58)
2:1 Торино
27.3% (45)
1:0 Торино
12.7% (21)
2:2 Ничья
7.3% (12)
1:2 Сампдория
5.5% (9)
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