Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

94' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Габбьядини Маноло получил желтую карточку от судьи

90' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

90' Лукич Саша получил желтую карточку от судьи

90' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Торино контролирует мяч.

89' Белотти Андреа из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

86' Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи

86' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

85' Удар от ворот произведет Сампдория

84' Беренгер Алекс из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

83' Г О О О О Л - Габбьядини Маноло из команды Сампдория переиграл вратаря дальним ударом!

83' Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.

83' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Торино имеет хороший шанс забить.

81' Сампдория контролирует мяч.

81' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

80' Торино имеет хороший шанс забить.

80' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

79' Удар от ворот произведет Торино

79' Янкто Якуб из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

79' Удар от ворот произведет Сампдория

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Иццо Армандо не смог попасть в створ ударом издали

78' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...

77' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мурру Никола получил желтую карточку от судьи

75' Торино контролирует мяч.

75' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

75' Удар от ворот произведет Торино

74' Белотти Андреа из команды Торино в офсайде

74' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Торино контролирует мяч.

72' Удар от ворот произведет Сампдория

72' Базелли Даниэле из команды Торино делает неудачный навес.

72' Торино начинает контратаку

72' Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

71' Париджини Витторио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой справа.

71' Дефрель Грегоре из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

71' Квальярелла Фабио из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.

70' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

70' Удар от ворот произведет Торино

70' Дефрель Грегоре не смог попасть в створ ударом издали

70' Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

70' Выглядело как неплохой момент. Линетти Кароль из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

69' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Сампдория

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Шанс! Базелли Даниэле из команды Торино пробил головой, но мимо

66' Торино контролирует мяч.

66' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

64' Сампдория имеет хороший шанс забить.

64' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

61' Базелли Даниэле из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Торино контролирует мяч.

59' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Рамирес Гастон из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.

57' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи

56' Торино контролирует мяч.

56' Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Тонелли Лоренцо из команды Сампдория делает пас партнеру.

55' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

55' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Сампдория

54' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...

54' Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.

52' Хорошую попытку сделал Базелли Даниэле . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

50' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

50' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тонелли Лоренцо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

49' Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

48' Удар от ворот произведет Сампдория

48' ШАНС! Белотти Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

48' Торино имеет хороший шанс забить.

48' Мейте Суалихо из команды Торино сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

47' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.

47' Сампдория контролирует мяч.

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.