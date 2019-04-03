Италия: Серия A 2018-2019
Торино
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Сампдория
1:0
34' ГолБелотти Андреа
2:0
45' ГолБелотти Андреа
57' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
61' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
76' Желтая карточкаМурру Никола
2:1
83' ГолГаббьядини Маноло
86' Желтая карточкаРинкон Томас
90' Желтая карточкаЛукич Саша
90' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
88
Ринкон
Томас
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
20 Сау МаркоНападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
45'
2:0
76'
83'
86'
90'
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +8 =7 -5Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево
Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино Торино 2:0 Судтироль Торино 2:1 Дженоа Кальяри 0:0 Торино Торино 1:2 Парма
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория
Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Сампдория 4:1 Болонья Дженоа 1:1 Сампдория Рома 4:1 Сампдория
Последние игры между собой
Торино: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|62 - 19
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|44 - 28
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 40
|48
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|55 - 45
|48
|8.
|Торино
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|40 - 28
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|51 - 40
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|46 - 38
|39
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|33 - 50
|33
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|13.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|40 - 49
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|24 - 56
|20
|20.
|Кьево
|Заявка
|29
|1
|11
|17
|21 - 57
|11
Торино
46.1% (76)
Ничья
46.1% (76)
Сампдория
7.9% (13)
1:1 Ничья
35.2% (58)
2:1 Торино
27.3% (45)
1:0 Торино
12.7% (21)
2:2 Ничья
7.3% (12)
1:2 Сампдория
5.5% (9)
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