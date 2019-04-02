Италия: Серия A 2018-2019

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Милан
 
Позже

Стадион:
Удинезе
99
Доннарумма
Джанлуиджи
20
Абате
Игнасио
13
Романьоли
Алессио
22
Мусаккио
Матео
93
Лашальт
Диего
14
Бакайоко
Тьемуа
21
Билья
Лукас
39
Пакета
Лукас
10
Чалханоглу
Хакан
63
Кутроне
Патрик
19
Пёнтек
Кшиштоф
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
4
Опоку
Николас
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
6
Фофана
Секо
11
Бехрами
Валон
10
Де
Пауль
Родриго
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
23
Пуссетто
Игнасио
Милан
4-3-1-2
Удинезе
3-5-2

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан
Милан 1:0 Сассуоло Лацио 0:0 Милан Милан 3:0 Эмполи Аталанта 1:3 Милан Милан 3:0 Кальяри Рома 1:1 Милан Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Дженоа 0:2 Милан Ювентус 1:0 Милан Сампдория 0:2 Милан Милан 2:1 СПАЛ 2013 Фрозиноне 0:0 Милан Милан 0:1 Фиорентина Болонья 0:0 Милан Олимпиакос 3:1 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья
Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:0 Рома Эмполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:1 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Удинезе 0:1 Милан Серия A Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A
Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A Милан 4:4 Удинезе Серия A Милан 3:2 Удинезе Серия A Милан 0:1 Удинезе Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 25 3 1 60 - 19 78
2. Наполи Заявка 29 19 6 4 56 - 24 63
3. Интер Милан Заявка 29 16 5 8 43 - 25 53
4. Милан Заявка 29 14 9 6 43 - 27 51
5. Лацио Заявка 28 14 6 8 42 - 29 48
6. Аталанта Заявка 29 14 6 9 60 - 40 48
7. Рома Заявка 29 13 8 8 53 - 43 47
8. Сампдория Заявка 29 13 6 10 50 - 38 45
9. Торино Заявка 29 11 12 6 38 - 27 45
10. Фиорентина Заявка 29 8 14 7 44 - 36 38
11. Парма Заявка 29 9 6 14 31 - 47 33
12. Дженоа Заявка 29 8 9 12 34 - 44 33
13. Кальяри Заявка 29 8 9 12 28 - 40 33
14. Сассуоло Заявка 29 7 11 11 40 - 49 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 8 14 26 - 42 29
16. Удинезе Заявка 28 7 7 14 26 - 40 28
17. Болонья Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
18. Эмполи Заявка 29 6 7 16 36 - 55 25
19. Фрозиноне Заявка 29 3 8 18 21 - 54 17
20. Кьево Заявка 29 1 11 17 21 - 57 11
  • До матча
  • С составами "Наполи" и "Лацио" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 30-го тура итальянской Серии А. В рамках этой игры на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, вместимостью 82995 мест, лицом к лицу сойдутся "Милан" и "Удинезе". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Лука Банти. Помощники судьи - Валентино Фьорито, Лоренцо Гори; резервный арбитр - Давиде Герзини. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Удинезе

    До начала игры, которая состоится 02.04.2019, осталось 4 минуты.
Новости
Прогнозы на матч Милан - Удинезе
Милан
99.4% (174)
Ничья
0.6% (1)
Удинезе
0% (0)
2:0 Милан
39.4% (69)
2:1 Милан
29.1% (51)
1:0 Милан
21.7% (38)
3:1 Милан
5.1% (9)
3:0 Милан
1.1% (2)
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