Италия: Серия A 2018-2019
21
Билья
Лукас
39
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Билья ЛукасПолузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
23 Стринич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Борини ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Уилмот БенПолузащитник
-
14 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья
Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:0 Рома Эмполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:1 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A Милан 4:4 Удинезе Серия A Милан 3:2 Удинезе Серия A Милан 0:1 Удинезе Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|60 - 19
|78
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|56 - 24
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|43 - 25
|53
|4.
|Милан
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|43 - 27
|51
|5.
|Лацио
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|42 - 29
|48
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 40
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|53 - 43
|47
|8.
|Сампдория
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|50 - 38
|45
|9.
|Торино
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 27
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|44 - 36
|38
|11.
|Парма
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 47
|33
|12.
|Дженоа
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Кальяри
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|28 - 40
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|40 - 49
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|26 - 42
|29
|16.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 40
|28
|17.
|Болонья
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|18.
|Эмполи
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|36 - 55
|25
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|3
|8
|18
|21 - 54
|17
|20.
|Кьево
|Заявка
|29
|1
|11
|17
|21 - 57
|11
Милан
99.4% (174)
Ничья
0.6% (1)
Удинезе
0% (0)
2:0 Милан
39.4% (69)
2:1 Милан
29.1% (51)
1:0 Милан
21.7% (38)
3:1 Милан
5.1% (9)
3:0 Милан
1.1% (2)
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