Италия: Серия A 2018-2019
СПАЛ 2013
1:0
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Лацио
57' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
63' Желтая карточкаИммобиле Чиро
82' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
1:0
89' ПенальтиПетанья Андреа
90' Желтая карточкаСтракоша Томас
90' Желтая карточкаПалоски Альберто
90' Желтая карточкаДурмиси Риза
90' Желтая карточкаПароло Марко
19
Куртич
Ясмин
77
Марусич
Адам
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
63'
82'
89'
1:0
90'
90'
90'
90'
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +3 =8 -9Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория
Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Кальяри Лацио 4:1 СПАЛ 2013
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|62 - 19
|81
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|44 - 28
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 40
|48
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|55 - 45
|48
|8.
|Торино
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|40 - 28
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|51 - 40
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|46 - 38
|39
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|33 - 50
|33
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|13.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|40 - 49
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|24 - 56
|20
|20.
|Кьево
|Заявка
|29
|1
|11
|17
|21 - 57
|11
СПАЛ 2013
3.6% (6)
Ничья
10.9% (18)
Лацио
85.5% (141)
1:2 Лацио
38.2% (63)
0:1 Лацио
24.2% (40)
0:2 Лацио
16.4% (27)
1:1 Ничья
9.1% (15)
1:3 Лацио
3.6% (6)
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