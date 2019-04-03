Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Спал вырывает победу

97' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

97' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

96' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Спал

95' Рефери не любит споров - именно за это Пароло Марко сейчас получил желтую

95' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Дурмиси Риза получил желтую карточку от судьи

93' Палоски Альберто получает желтую карточку за неспортивное поведение

93' Стракоша Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение

93' Удар от ворот произведет Лацио

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

89' Г О О О О Л - Петанья Андреа из команды Спал забивает с точки!

89' Матч возобновлен

88' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

88' Габаррон Патрисио упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

87' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Скьяттарелла Паскуале из команды Спал отправил кросс в штрафную...

86' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой слева.

86' Палоски Альберто из команды Спал делает пас партнеру.

86' Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...

85' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

84' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

82' Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи

82' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Скьяттарелла Паскуале из команды Спал отправил кросс в штрафную...

81' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

79' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Плохо сыграл Фарес Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.

75' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

75' Куртич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.

74' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Удар от ворот произведет Спал

73' Как он промахнулся? Марусич Адам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Лацио контролирует мяч.

71' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Лацио

70' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

69' Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде

69' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио находит одноклубника четким пасом пяткой.

69' Кайседо Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.

68' Удар от ворот произведет Лацио

68' Фарес Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

68' Фарес Мохамед из команды Спал идет с мячом вперед на обострение...

67' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

67' Баштуш Бартоломеу из команды Лацио делает пас партнеру.

67' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

66' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Иммобиле Чиро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

65' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

65' Матч возобновлен

65' Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи

63' Удар от ворот произведет Спал

62' Лацио контролирует мяч.

62' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

60' Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

59' Спал имеет хороший шанс забить.

59' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Рефери не любит споров - именно за это Милинкович-Савич Сергей сейчас получил желтую

56' Лацио контролирует мяч.

56' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

55' Хорошую попытку сделал Лукас Лейва . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

55' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.

55' Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.

55' Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.

54' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Куртич Ясмин получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

50' Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...

50' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

49' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Лацио

48' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля