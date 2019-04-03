Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
СПАЛ 2013
1:0
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
57' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
63' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
82' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
1:0
89' Пенальти
Петанья Андреа
90' Желтая карточка
Стракоша Томас
90' Желтая карточка
Палоски Альберто
90' Желтая карточка
Дурмиси Риза
90' Желтая карточка
Пароло Марко
90'+7
2
Вивиано
Эмильяно
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
13
Реджини
Васко
29
Лаццари
Мануэль
11
Мурджа
Алессандро
6
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
93
Фарес
Мохамед
37
Петанья
Андреа
10
Флоккари
Сержио
1
Стракоша
Томас
4
Габаррон
Патрисио
33
Ачерби
Франческо
15
Баштуш
Бартоломеу
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
СПАЛ 2013
3-5-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

30'
Фелипе Диас
Реджини Васко
 
57'
 
Милинкович-Савич Сергей
61'
 
Кайседо Фелипе
Корреа Хоакин
63'
 
Иммобиле Чиро
70'
Скьяттарелла Паскуале
Мурджа Алессандро
 
76'
Палоски Альберто
Флоккари Сержио
 
77'
 
Дурмиси Риза
Лулич Сенад
82'
Лаццари Мануэль
 
89'
Петанья Андреа
1:0
90'
 
Пароло Марко
Габаррон Патрисио
90'
 
Стракоша Томас
90'
Палоски Альберто
 
90'
 
Дурмиси Риза
90'
 
Пароло Марко
  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория
Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Кальяри Лацио 4:1 СПАЛ 2013
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома
Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус Наполи 2:1 Лацио Лацио 4:1 Новара Лацио 1:1 Торино Болонья 0:2 Лацио Лацио 3:1 Кальяри Аталанта 1:0 Лацио Лацио 1:2 Айнтрахт Фр Лацио 2:2 Сампдория

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Лацио 4:1 СПАЛ 2013 Серия A Лацио 3:0 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи СПАЛ 2013 2:5 Лацио Серия A Лацио 0:0 СПАЛ 2013 Серия A
Лацио 2:0 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи Лацио 1:1 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 26 3 1 62 - 19 81
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 30 14 10 6 44 - 28 52
5. Аталанта Заявка 29 14 6 9 60 - 40 48
6. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
7. Рома Заявка 30 13 9 8 55 - 45 48
8. Торино Заявка 30 12 12 6 40 - 28 48
9. Сампдория Заявка 30 13 6 11 51 - 40 45
10. Фиорентина Заявка 30 8 15 7 46 - 38 39
11. Парма Заявка 30 9 6 15 33 - 50 33
12. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
13. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
14. Сассуоло Заявка 29 7 11 11 40 - 49 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
19. Фрозиноне Заявка 30 4 8 18 24 - 56 20
20. Кьево Заявка 29 1 11 17 21 - 57 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Спал вырывает победу
  • 97'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 97'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 97'
    Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 96'
    Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 96'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Спал
  • Желтая карточка
    95'
    Рефери не любит споров - именно за это Пароло Марко сейчас получил желтую
  • 95'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    94'
    Дурмиси Риза получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Марусич Адам из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
  • Желтая карточка
    93'
    Палоски Альберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    93'
    Стракоша Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • Фол, нарушение
    93'
    Милинкович-Савич Сергей задерживает мяч рукой
  • Офсайд
    92'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
  • 91'
    Ачерби Франческо делает длинную передачу вперед
  • 91'
    Тактическая замена. Габаррон Патрисио уходит с поля и его заменяет Пароло Марко
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Петанья Андреа из команды Спал забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    89'
    ПЕНАЛЬТИ - Габаррон Патрисио из команды Лацио привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ционек Тьяго.
  • 89'
    Матч возобновлен
  • 88'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    88'
    Габаррон Патрисио упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
  • 87'
    Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Скьяттарелла Паскуале из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    86'
    Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой слева.
  • 86'
    Стракоша Томас отбил мяч на угловой после удара Фарес Мохамед из штрафной площади.
  • 86'
    Палоски Альберто из команды Спал делает пас партнеру.
  • 86'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Марусич Адам из команды Лацио играет слишком грубо. Фарес Мохамед оказался на газоне.
  • 84'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    84'
    Кайседо Фелипе наказан за толчок Миссироли Симоне
  • 83'
    Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
  • Желтая карточка
    82'
    Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды Спал поставил подножку. Пострадал Габаррон Патрисио
  • 82'
    Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Скьяттарелла Паскуале из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    81'
    Дурмиси Риза наказан за толчок Скьяттарелла Паскуале
  • 81'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    80'
    Миссироли Симоне из команды Спал толкнул локтем оппонента. Это Кайседо Фелипе заработал фол
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 79'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    79'
    Иммобиле Чиро наказан за толчок Ционек Тьяго
  • 79'
    Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Матч возобновлен
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    78'
    Скьяттарелла Паскуале из команды Спал опасно и грубо сыграл. Кайседо Фелипе пострадал.
  • 77'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Дурмиси Риза
  • 76'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Тактическая замена. Флоккари Сержио уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
  • Фол, нарушение
    75'
    Лукас Лейва из команды Лацио играет слишком грубо. Скьяттарелла Паскуале оказался на газоне.
  • 75'
    Плохо сыграл Фарес Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    75'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 75'
    Куртич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    74'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 74'
    Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 74'
    Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    73'
    Лаццари Мануэль из команды Спал играет слишком грубо. Альберто Луис оказался на газоне.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 73'
    Как он промахнулся? Марусич Адам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 73'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
  • 72'
    Альберто Луис делает длинную передачу вперед
  • 72'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Лацио контролирует мяч.
  • 71'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 70'
    Тактическая замена. Мурджа Алессандро уходит с поля и его заменяет Скьяттарелла Паскуале
  • Фол, нарушение
    70'
    Кайседо Фелипе наказан за толчок Мурджа Алессандро
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • Офсайд
    69'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
  • 69'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 69'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 68'
    Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 68'
    Фарес Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
  • 68'
    Фарес Мохамед из команды Спал идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    67'
    Ачерби Франческо наказан за толчок Флоккари Сержио
  • 67'
    Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Баштуш Бартоломеу из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 67'
    Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    66'
    Иммобиле Чиро наказан за толчок Викари Франческо
  • Фол, нарушение
    65'
    Миссироли Симоне из команды Спал опасно и грубо сыграл. Альберто Луис пострадал.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 65'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    65'
    Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    63'
    Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    63'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Ционек Тьяго пострадал.
  • 63'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 62'
    Лацио контролирует мяч.
  • 62'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Корреа Хоакин уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
  • 60'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 60'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 59'
    Спал имеет хороший шанс забить.
  • 59'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Флоккари Сержио
  • Желтая карточка
    57'
    Рефери не любит споров - именно за это Милинкович-Савич Сергей сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    57'
    Корреа Хоакин из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Куртич Ясмин пострадал.
  • 57'
    Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Лацио контролирует мяч.
  • 56'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 55'
    Хорошую попытку сделал Лукас Лейва. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 55'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 55'
    Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 55'
    Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
  • 55'
    Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 55'
    Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    54'
    Куртич Ясмин возвращается на поле.
  • 54'
    Баштуш Бартоломеу нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
  • 54'
    Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Куртич Ясмин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    52'
    Фарес Мохамед наказан за толчок Марусич Адам
  • 52'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 49'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды Спал поставил подножку. Пострадал Габаррон Патрисио
  • 48'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 48'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Габаррон Патрисио пробует нанести удар издали, но Вивиано Эмильяно держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    46'
    Фарес Мохамед из команды Спал играет слишком грубо. Марусич Адам оказался на газоне.
  • 46'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 48'
    Куртич Ясмин из команды Спал навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Угловой
    48'
    Куртич Ясмин из команды Спал разыграл угловой с левого угла.
  • 48'
    Баштуш Бартоломеу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
  • 47'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 47'
    Спал контролирует мяч.
  • Офсайд
    47'
    Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
  • 46'
    Баштуш Бартоломеу из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
  • 45'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • Травма, повреждение
    45'
    Лаццари Мануэль возвращается на поле.
  • 44'
    Лацио контролирует мяч.
  • 44'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Лацио имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Петанья Андреа нанес удар головой, но Стракоша Томас спокойно отбил мяч.
  • 42'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    41'
    Марусич Адам наказан за толчок Куртич Ясмин
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 40'
    Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Отличные скиллы показывает Альберто Луис, обводя своих соперников
  • 40'
    Альберто Луис из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Фелипе Диас из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Спал контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 38'
    Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Лацио контролирует мяч.
  • 37'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 37'
    Куртич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    36'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 36'
    Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
  • 35'
    Альберто Луис из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 34'
    Лаццари Мануэль из команды Спал забрасывает мяч в штрафную.
  • 33'
    Корреа Хоакин пробует нанести удар издали, но Вивиано Эмильяно держит все под контролем
  • 33'
    Лацио контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 32'
    Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Фарес Мохамед нанес удар издали, а Стракоша Томас отбил его обратно в игру!
  • 32'
    Спал имеет хороший шанс забить.
  • 31'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Спал контролирует мяч.
  • 31'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Реджини Васко получил травму и заменен. Фелипе Диас выходит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Реджини Васко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    30'
    Реджини Васко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    29'
    Реджини Васко возвращается на поле.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Реджини Васко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Реджини Васко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Лаццари Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 27'
    Лаццари Мануэль из команды Спал идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Спал начинает контратаку
  • 27'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Плохо сыграл Мурджа Алессандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    26'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 26'
    Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Лацио контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Корреа Хоакин наказан за толчок Реджини Васко
  • 25'
    Флоккари Сержио из команды Спал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Вратарь парирует удар, который нанес Флоккари Сержио, и мяч снова в игре
  • 24'
    Фарес Мохамед из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Плохо сыграл Ачерби Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 23'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 21'
    Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 20'
    Лацио контролирует мяч.
  • 20'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 19'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Лацио контролирует мяч.
  • 19'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Куртич Ясмин из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Флоккари Сержио из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Мурджа Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает пас партнеру.
  • 17'
    Лацио контролирует мяч.
  • 16'
    Лацио контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Флоккари Сержио из команды Спал опасно и грубо сыграл. Габаррон Патрисио пострадал.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 15'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 13'
    Куртич Ясмин из команды Спал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Милинкович-Савич Сергей задерживает мяч рукой
  • 12'
    Альберто Луис из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    11'
    Мурджа Алессандро наказан за толчок Альберто Луис
  • 11'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Флоккари Сержио из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Спал контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
  • 10'
    Лукас Лейва нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 9'
    Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 9'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 8'
    Шанс! Куртич Ясмин из команды Спал пробил головой, но мимо
  • 8'
    Флоккари Сержио из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Корреа Хоакин из команды Лацио играет слишком грубо. Миссироли Симоне оказался на газоне.
  • 7'
    Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Корреа Хоакин из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    ШАНС! Иммобиле Чиро вышел один-на-один с голкипером...
  • 7'
    Лукас Лейва из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Лацио контролирует мяч.
  • 6'
    Лукас Лейва из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    6'
    Лулич Сенад из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
  • 5'
    Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Лацио начинает контратаку
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 5'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лацио контролирует мяч.
  • 4'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Реджини Васко делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 2'
    Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Лацио контролирует мяч.
  • 2'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Корреа Хоакин из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
  • 1'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Лацио
СПАЛ 2013
3.6% (6)
Ничья
10.9% (18)
Лацио
85.5% (141)
1:2 Лацио
38.2% (63)
0:1 Лацио
24.2% (40)
0:2 Лацио
16.4% (27)
1:1 Ничья
9.1% (15)
1:3 Лацио
3.6% (6)
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