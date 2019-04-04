Испания: Примера 2018-2019
Реал Сосьедад
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Аноэта
Бетис
1:0
17' ГолХуанми Мигель
18' Желтая карточкаГуардадо Андрес
19' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
24' Желтая карточкаЛьоренте Диего
43' Желтая карточкаБарраган Антонио
52' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
29
Муньос
Айхен
12
Виллиан
Жозе
13
Пау
Лопес
23
Манди
Аисса
12
Сидней
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Защитник
-
14 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лайнес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
18'
24'
43'
52'
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Алавес Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Сельта Бетис 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Бетис Последние 20 матчей: +5 =7 -8Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе
Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис Бетис 3:2 Жирона Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 1:2 Реал Мадрид Бетис 0:0 Реал Сосьедад Уэска 2:1 Бетис
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 31
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|45 - 19
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|18
|3
|9
|53 - 36
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Севилья
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|49 - 37
|46
|6.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|16
|4
|33 - 24
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|31 - 37
|44
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|33 - 34
|43
|9.
|Бетис
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 38
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 34
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|Эйбар
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|40 - 41
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|33 - 44
|35
|14.
|Жирона
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|32 - 41
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 41
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|32 - 54
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Реал Сосьедад
54.3% (94)
Ничья
34.7% (60)
Бетис
11% (19)
2:1 Реал Сосьедад
30.6% (53)
1:1 Ничья
29.5% (51)
1:0 Реал Сосьедад
18.5% (32)
0:1 Бетис
4.6% (8)
1:2 Бетис
2.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...