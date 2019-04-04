Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Реал Сосьедад
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Бетис
0'
1:0
17' Гол
Хуанми Мигель
18' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
19' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
24' Желтая карточка
Льоренте Диего
43' Желтая карточка
Барраган Антонио
52' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
53'
1
Рульи
Херонимо
2
Сальдуа
Хосеба
15
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
29
Муньос
Айхен
23
Сангальи
Лука
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Пау
Лопес
19
Барраган
Антонио
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
12
Сидней
11
Тельо
Кристиан
18
Гуардадо
Андрес
14
Карвалью
Вилльям
6
Каналес
Серхио
16
Морон
Лорен
21
Ло
Чельсо
Джовани
Реал Сосьедад
4-4-2
Бетис
5-3-2

Ход матча

17'
Хуанми Мигель
(Оярсабаль Микель)
1:0
18'
 
Гуардадо Андрес
19'
 
Ло Чельсо Джовани
24'
Льоренте Диего
 
43'
 
Барраган Антонио
52'
Сальдуа Хосеба
 
  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Алавес Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Сельта Бетис 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Бетис Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе
Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис Бетис 3:2 Жирона Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 1:2 Реал Мадрид Бетис 0:0 Реал Сосьедад Уэска 2:1 Бетис

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 21 7 2 79 - 31 70
2. Атлетико М Заявка 30 18 8 4 45 - 19 62
3. Реал Мадрид Заявка 30 18 3 9 53 - 36 57
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Севилья Заявка 30 13 7 10 49 - 37 46
6. Валенсия Заявка 30 10 16 4 33 - 24 46
7. Алавес Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
8. Атлетик Б Заявка 30 10 13 7 33 - 34 43
9. Бетис 0:1 Заявка 30 11 7 12 33 - 38 40
10. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 30 10 10 10 35 - 34 40
11. Леганес Заявка 30 10 9 11 30 - 34 39
12. Эйбар Заявка 30 9 12 9 40 - 41 39
13. Эспаньол Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
14. Жирона Заявка 30 8 10 12 32 - 41 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 30 7 9 14 24 - 41 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 30 6 6 18 32 - 54 24
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Второй тайм
  • 53'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    52'
    Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    52'
    Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Тельо Кристиан оказался на газоне.
  • 52'
    Бетис контролирует мяч.
  • 52'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Тельо Кристиан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
  • 50'
    Бетис контролирует мяч.
  • 50'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 49'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Бетис контролирует мяч.
  • 47'
    Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
  • 46'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 46'
    Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
  • 45'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 44'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 44'
    Виллиан Жозе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    43'
    Барраган Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Барраган Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
  • 42'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Бетис имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 41'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 41'
    Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 40'
    Морон Лорен не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Ло Чельсо Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 40'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Феддал Зу из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 39'
    Бетис контролирует мяч.
  • 38'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 38'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Тельо Кристиан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
  • 37'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Бетис контролирует мяч.
  • 34'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 33'
    Бетис контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Хуанми Мигель наказан за толчок Феддал Зу
  • 33'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 33'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 31'
    Бетис контролирует мяч.
  • 31'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    30'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
  • 30'
    Хороший удар издали нанес Виллиан Жозе, но отличный сейв сделал Пау Лопес. Угловой.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Офсайд
    29'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
  • 29'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бетис имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 26'
    Гуардадо Андрес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    24'
    Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Назначен штрафной. Пострадал Морон Лорен, его свалил Льоренте Диего.
  • 24'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 24'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Бетис контролирует мяч.
  • 23'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Виллиан Жозе пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
  • 22'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 22'
    Бетис контролирует мяч.
  • 21'
    Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой слева.
  • 20'
    Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
  • Желтая карточка
    19'
    Ло Чельсо Джовани получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Желтая карточка
    18'
    Гуардадо Андрес получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 17'
    Оярсабаль Микель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Хуанми Мигель изменил счет на табло!
  • Угловой
    17'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
  • 17'
    Тельо Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 16'
    Шанс! Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
  • 15'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Выглядело как неплохой момент. Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 15'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 15'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 15'
    Карвалью Вилльям из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
  • 14'
    Бетис контролирует мяч.
  • 13'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бетис контролирует мяч.
  • Офсайд
    12'
    Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
  • 12'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Гуардадо Андрес наказан за толчок Оярсабаль Микель
  • 11'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
  • 10'
    Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 10'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 9'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 9'
    Морон Лорен нанес удар головой, но Рульи Херонимо спокойно отбил мяч.
  • 9'
    Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Бетис контролирует мяч.
  • 8'
    Бетис контролирует мяч.
  • 7'
    Ло Чельсо Джовани пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
  • 7'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 7'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 6'
    Бетис контролирует мяч.
  • Офсайд
    5'
    Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
  • 5'
    Морон Лорен из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Феддал Зу задерживает мяч рукой
  • Угловой
    4'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
  • 3'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 3'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Бетис
Реал Сосьедад
54.3% (94)
Ничья
34.7% (60)
Бетис
11% (19)
2:1 Реал Сосьедад
30.6% (53)
1:1 Ничья
29.5% (51)
1:0 Реал Сосьедад
18.5% (32)
0:1 Бетис
4.6% (8)
1:2 Бетис
2.9% (5)
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