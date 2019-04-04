Испания: Примера 2018-2019

Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

45' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

44' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

44' Удар от ворот произведет Бетис

44' Виллиан Жозе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Барраган Антонио получил желтую карточку от судьи

42' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

42' Бетис имеет хороший шанс забить.

42' Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Удар от ворот произведет Бетис

41' Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

41' Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

40' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

40' Морон Лорен не смог попасть в створ ударом издали

40' Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.

40' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

39' Бетис контролирует мяч.

38' Реал Сосьедад контролирует мяч.

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бетис контролирует мяч.

34' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

33' Бетис контролирует мяч.

33' Реал Сосьедад контролирует мяч.

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

31' Бетис контролирует мяч.

31' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

30' Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.

30' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

29' Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде

29' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

27' Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

27' Бетис имеет хороший шанс забить.

27' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

26' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

26' Гуардадо Андрес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи

24' Реал Сосьедад контролирует мяч.

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Бетис контролирует мяч.

23' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Реал Сосьедад контролирует мяч.

22' Бетис контролирует мяч.

21' Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой слева.

20' Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

19' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

18' Гуардадо Андрес получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Г О О О О Л - Хуанми Мигель изменил счет на табло!

17' Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.

17' Тельо Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Удар от ворот произведет Бетис

16' Шанс! Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо

15' Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

15' Выглядело как неплохой момент. Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

15' Реал Сосьедад контролирует мяч.

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

15' Карвалью Вилльям из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Бетис контролирует мяч.

13' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бетис контролирует мяч.

12' Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

11' Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

10' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.

10' Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

10' Реал Сосьедад контролирует мяч.

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

9' Реал Сосьедад контролирует мяч.

9' Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

9' Бетис контролирует мяч.

8' Бетис контролирует мяч.

7' Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.

7' Реал Сосьедад контролирует мяч.

6' Бетис контролирует мяч.

5' Морон Лорен из команды Бетис в офсайде

5' Морон Лорен из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

5' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

4' Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.

3' Бетис контролирует мяч.

1' Бетис контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бетис начинает с центра поля