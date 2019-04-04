Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Леганес
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10185
Вальядолид
0'
77' Желтая карточка
Начо Мартинес
78' Желтая карточка
Весга Микель
1:0
90' Гол
Каррильо Гидо
90' Желтая карточка
Каррильо Гидо
90' Желтая карточка
Мойано Хави
90'+8
1
Куэльяр
Иван
2
Хуанфран
Морено
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
23
Весга
Микель
8
Ресио
Хосе
27
Оскар
Родригес
20
Майкл
Сантос
9
Каррильо
Гидо
1
Масип
Хорди
2
Хоакин
Фернандес
4
Кико
Франсиско
5
Калеро
Фернандо
18
Антонио
Ангуло
Хесус
14
Алькарас
Рубен
21
Мичел
Эрреро
7
Waldo
Rubio
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
12
Гвардиола
Серхи
Леганес
5-3-2
Вальядолид
3-5-2

Ход матча

65'
 
Кеко Серхио
Антонио Ангуло Хесус
72'
 
Верде Даниэле
Waldo Rubio
75'
Сабин Мерино
Майкл Сантос
 
77'
 
Начо Мартинес
78'
Весга Микель
 
82'
Перес Рубен
Весга Микель
 
88'
Арнаис Хосе
Оскар Родригес
 
90'
 
Мойано Хави
Оскар Плано
90'
Каррильо Гидо
(Хуанфран Морено)
1:0
90'
Каррильо Гидо
 
90'
 
Мойано Хави
  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 14 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте
Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе Райо Вальекано 0:1 Леганес Вальядолид 2:4 Леганес Леганес 1:0 Алавес
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид
Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Вальядолид 2:1 Мальорка Вальядолид 2:4 Леганес Севилья 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Леганес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Вальядолид 2:4 Леганес Примера Леганес 1:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:2 Леганес Кубок Короля Вальядолид 1:0 Леганес Товарищеские матчи
Леганес 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леганес Сегунда Вальядолид 2:0 Леганес Сегунда Леганес 1:0 Вальядолид Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 21 7 2 79 - 31 70
2. Атлетико М Заявка 30 18 8 4 45 - 19 62
3. Реал Мадрид Заявка 30 18 3 9 53 - 36 57
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Севилья Заявка 30 13 7 10 49 - 37 46
6. Валенсия Заявка 30 10 16 4 33 - 24 46
7. Алавес Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
8. Атлетик Б Заявка 30 10 13 7 33 - 34 43
9. Бетис 0:1 Заявка 30 11 7 12 33 - 38 40
10. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 30 10 10 10 35 - 34 40
11. Леганес Заявка 30 10 9 11 30 - 34 39
12. Эйбар Заявка 30 9 12 9 40 - 41 39
13. Эспаньол Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
14. Жирона Заявка 30 8 10 12 32 - 41 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 30 7 9 14 24 - 41 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 30 6 6 18 32 - 54 24
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    98'
    Рефери не любит споров - именно за это Мойано Хави сейчас получил желтую
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Леганес вырывает победу
  • 98'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Желтая карточка
    98'
    Каррильо Гидо снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 96'
    Хуанфран Морено сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    96'
    ГОООООЛ - Каррильо Гидо Леганес забивает ударом головой
  • 96'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 96'
    Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 96'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 96'
    Сиовас Димитрис из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 96'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 96'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Перес Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    95'
    Арнаис Хосе из команды Леганес подал угловой справа.
  • 95'
    Сиовас Димитрис мяч отрикошетил от ворот
  • 95'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Плохо сыграл Хоакин Фернандес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 94'
    Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Леганес имеет хороший шанс забить.
  • 94'
    Верде Даниэле из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 94'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 94'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Верде Даниэле из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 92'
    Тактическая замена. Оскар Плано уходит с поля и его заменяет Мойано Хави
  • Фол, нарушение
    92'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Бустинса Унаи заработал фол
  • 91'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 91'
    Шанс! Сабин Мерино из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • 91'
    Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
  • 90'
    Леганес контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 90'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    89'
    Каррильо Гидо из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кико Франсиско пострадал.
  • 89'
    Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 88'
    Мичел Эрреро делает длинную передачу вперед
  • 88'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Оскар Родригес уходит с поля и его заменяет Арнаис Хосе
  • 87'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 87'
    Леганес контролирует мяч.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 86'
    ШАНС! Сабин Мерино нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 86'
    Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
  • 86'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Леганес контролирует мяч.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 85'
    Какой промах! Каррильо Гидо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 85'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 85'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    84'
    Ресио Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Оскар Плано оказался на газоне.
  • 82'
    Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Перес Рубен
  • Фол, нарушение
    82'
    Весга Микель нарушает правила. Верде Даниэле пострадал
  • 81'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 81'
    Калеро Фернандо ошибается в защите.
  • 81'
    Калеро Фернандо из команды Вальядолид хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 81'
    Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 81'
    Шанс! Бустинса Унаи из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • Угловой
    81'
    Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
  • 80'
    Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 80'
    Леганес имеет хороший шанс забить.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 80'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Калеро Фернандо из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 79'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    78'
    Весга Микель получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
  • 78'
    Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Желтая карточка
    77'
    Начо Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    77'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Хуанфран Морено пострадал.
  • 77'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 76'
    Хуанфран Морено из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 76'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 76'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 75'
    Хуанфран Морено из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 75'
    Плохо сыграл Калеро Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 74'
    Ресио Хосе из команды Леганес забрасывает мяч в штрафную.
  • 74'
    Леганес имеет хороший шанс забить.
  • 74'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Леганес контролирует мяч.
  • 73'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Сиовас Димитрис из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 73'
    Алькарас Рубен делает длинную передачу вперед
  • Травма, повреждение
    72'
    Каррильо Гидо возвращается на поле.
  • 72'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Waldo Rubio уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
  • 71'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Каррильо Гидо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 71'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 70'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 70'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
  • 69'
    Хорошую попытку сделал Майкл Сантос. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 69'
    Оскар Родригес из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 69'
    Леганес начинает контратаку
  • 69'
    Начо Мартинес ошибается в защите.
  • 68'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 68'
    Майкл Сантос из команды Леганес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Каррильо Гидо мяча так и не получил
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Калеро Фернандо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
  • 67'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Ресио Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    67'
    Хуанфран Морено из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.
  • 67'
    Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 66'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Кеко Серхио из команды Вальядолид хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 66'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 65'
    Антонио Ангуло Хесус получил травму и заменен. Кеко Серхио выходит на поле.
  • 65'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    65'
    Ох, нехорошо это выглядит. Антонио Ангуло Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    64'
    Антонио Ангуло Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 63'
    Леганес контролирует мяч.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 62'
    Майкл Сантос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 62'
    Каррильо Гидо из команды Леганес делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    61'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 61'
    Сильва Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 60'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 59'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 58'
    Сильва Хонатан из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Весга Микель из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    57'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде
  • 57'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10185 болельщиков
  • 57'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сильва Хонатан
  • 56'
    Леганес контролирует мяч.
  • 56'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 55'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 54'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 54'
    Матч возобновлен
  • 53'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 53'
    Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Майкл Сантос из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 52'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 51'
    Леганес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    51'
    Хоакин Фернандес наказан за толчок Каррильо Гидо
  • 50'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Леганес имеет хороший шанс забить.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 49'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 49'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Каррильо Гидо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Леганес контролирует мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • Фол, нарушение
    47'
    Сиовас Димитрис наказан за толчок Гвардиола Серхи
  • 47'
    Ресио Хосе из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Ресио Хосе из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Леганес контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    46'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Гвардиола Серхи мяч отрикошетил от ворот
  • 46'
    Вальядолид начинает контратаку
  • 45'
    Весга Микель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 44'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гвардиола Серхи
  • 43'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 42'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 41'
    Гвардиола Серхи не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Waldo Rubio пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
  • 41'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 40'
    Шанс! Майкл Сантос из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • 40'
    Хоакин Фернандес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Весга Микель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    39'
    Майкл Сантос наказан за толчок Кико Франсиско
  • 38'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 38'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    38'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид в офсайде
  • 37'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Алькарас Рубен из команды Вальядолид подал угловой слева.
  • 36'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 34'
    Какой промах! Майкл Сантос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 34'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 33'
    Бустинса Унаи не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Waldo Rubio ошибается в защите.
  • 33'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Калеро Фернандо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
  • 32'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 31'
    Как он промахнулся? Гвардиола Серхи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 31'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 30'
    Оскар Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Весга Микель из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 30'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 30'
    Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Майкл Сантос из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
  • 29'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 29'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    28'
    Сильва Хонатан из команды Леганес в офсайде
  • 28'
    Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 27'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 26'
    Как он промахнулся? Гвардиола Серхи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 26'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид делает пас партнеру.
  • 26'
    Вальядолид начинает контратаку
  • 26'
    Тарин Родриго ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    25'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Тарин Родриго
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Каррильо Гидо задерживает мяч рукой
  • 24'
    Леганес контролирует мяч.
  • 24'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 24'
    Масип Хорди делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Хуанфран Морено из команды Леганес делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
  • 22'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 22'
    ШАНС! Waldo Rubio нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 22'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    22'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
  • 21'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Тарин Родриго пострадал.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 19'
    Шанс! Майкл Сантос из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • 19'
    Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    18'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Хуанфран Морено пострадал.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 17'
    Оскар Плано не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Майкл Сантос из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Весга Микель наказан за толчок Хоакин Фернандес
  • 14'
    Леганес контролирует мяч.
  • 13'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 13'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Начо Мартинес делает длинную передачу вперед
  • 11'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 11'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 11'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Леганес контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Каррильо Гидо из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Калеро Фернандо
  • Травма, повреждение
    9'
    Каррильо Гидо возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Ресио Хосе
  • 9'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Каррильо Гидо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 6'
    ШАНС! Сильва Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 6'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сильва Хонатан и Майкл Сантос из команды Леганес.
  • 6'
    Леганес начинает контратаку
  • 6'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    5'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 5'
    Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 4'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 4'
    Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Леганес контролирует мяч.
  • 3'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Waldo Rubio нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Каррильо Гидо из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Алькарас Рубен заработал фол
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Вальядолид начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Вальядолид
Леганес
66.1% (117)
Ничья
24.9% (44)
Вальядолид
9% (16)
1:0 Леганес
39% (69)
1:1 Ничья
18.1% (32)
2:1 Леганес
15.8% (28)
1:2 Вальядолид
6.8% (12)
2:0 Леганес
6.2% (11)
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