Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

98' Рефери не любит споров - именно за это Мойано Хави сейчас получил желтую

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Леганес вырывает победу

98' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

98' Каррильо Гидо снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

96' ГОООООЛ - Каррильо Гидо Леганес забивает ударом головой

96' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

96' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Сиовас Димитрис из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

96' Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

96' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Арнаис Хосе из команды Леганес подал угловой справа.

95' Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

95' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Плохо сыграл Хоакин Фернандес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

94' Леганес имеет хороший шанс забить.

94' Верде Даниэле из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

94' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

93' Верде Даниэле из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

93' Удар от ворот произведет Вальядолид

91' Удар от ворот произведет Вальядолид

91' Шанс! Сабин Мерино из команды Леганес пробил головой, но мимо

91' Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Леганес контролирует мяч.

90' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

90' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Вальядолид контролирует мяч.

87' Леганес контролирует мяч.

87' Удар от ворот произведет Вальядолид

86' ШАНС! Сабин Мерино нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

86' Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу одноклубнику.

86' Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

86' Леганес контролирует мяч.

86' Удар от ворот произведет Вальядолид

85' Какой промах! Каррильо Гидо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

85' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

85' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

85' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

81' Калеро Фернандо из команды Вальядолид хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

81' Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Удар от ворот произведет Вальядолид

81' Шанс! Бустинса Унаи из команды Леганес пробил головой, но мимо

81' Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.

80' Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Леганес имеет хороший шанс забить.

80' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

80' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Калеро Фернандо из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Весга Микель получил желтую карточку от судьи

78' Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

77' Начо Мартинес получил желтую карточку от судьи

77' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Вальядолид

76' Хуанфран Морено из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

76' Вальядолид контролирует мяч.

76' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

75' Удар от ворот произведет Вальядолид

75' Хуанфран Морено из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Плохо сыграл Калеро Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Ресио Хосе из команды Леганес забрасывает мяч в штрафную.

74' Леганес имеет хороший шанс забить.

74' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Леганес контролирует мяч.

73' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

73' Сиовас Димитрис из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

72' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Каррильо Гидо получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

70' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

70' Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

69' Хорошую попытку сделал Майкл Сантос . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Оскар Родригес из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

69' Леганес начинает контратаку

68' Вальядолид контролирует мяч.

67' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

67' Хуанфран Морено из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.

67' Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

66' Кеко Серхио из команды Вальядолид хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

66' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

66' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Вальядолид

65' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Антонио Ангуло Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Антонио Ангуло Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Леганес контролирует мяч.

62' Удар от ворот произведет Вальядолид

62' Каррильо Гидо из команды Леганес делает пас партнеру.

61' Удар от ворот произведет Вальядолид

61' Сильва Хонатан не смог попасть в створ ударом издали

60' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

58' Сильва Хонатан из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

58' Весга Микель из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

57' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде

57' Сегодняшная посещаемость составляет 10185 болельщиков

57' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Леганес контролирует мяч.

56' Waldo Rubio из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Вальядолид контролирует мяч.

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

54' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Вальядолид

54' Матч возобновлен

53' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

53' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Майкл Сантос из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

52' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вальядолид контролирует мяч.

51' Леганес контролирует мяч.

50' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

50' Леганес имеет хороший шанс забить.

50' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

49' Вальядолид контролирует мяч.

49' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

48' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

48' Леганес контролирует мяч.

47' Удар от ворот произведет Леганес

47' Ресио Хосе из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

47' Ресио Хосе из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...

46' Леганес контролирует мяч.