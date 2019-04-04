Испания: Примера 2018-2019
Леганес
1:0
Конец матча
Стадион: Бутарке Зрители: 10185
Вальядолид
77' Желтая карточкаНачо Мартинес
78' Желтая карточкаВесга Микель
1:0
90' ГолКаррильо Гидо
90' Желтая карточкаКаррильо Гидо
90' Желтая карточкаМойано Хави
23
Весга
Микель
20
Майкл
Сантос
21
Мичел
Эрреро
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Лунин АндрейВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
16 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сабин МериноНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
-
24 Кеко СерхиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
77'
78'
90'
1:0
90'
90'
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте
Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе Райо Вальекано 0:1 Леганес Вальядолид 2:4 Леганес Леганес 1:0 Алавес
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид
Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Вальядолид 2:1 Мальорка Вальядолид 2:4 Леганес Севилья 1:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Леганес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 31
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|45 - 19
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|18
|3
|9
|53 - 36
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Севилья
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|49 - 37
|46
|6.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|16
|4
|33 - 24
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|31 - 37
|44
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|33 - 34
|43
|9.
|Бетис
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 38
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 34
|40
|11.
|Леганес
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|Эйбар
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|40 - 41
|39
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|33 - 44
|35
|14.
|Жирона
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|32 - 41
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 41
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|32 - 54
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Леганес
66.1% (117)
Ничья
24.9% (44)
Вальядолид
9% (16)
1:0 Леганес
39% (69)
1:1 Ничья
18.1% (32)
2:1 Леганес
15.8% (28)
1:2 Вальядолид
6.8% (12)
2:0 Леганес
6.2% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...