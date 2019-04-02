Испания: Примера 2018-2019
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Жирона
13
Облак
Ян
24
Хименес
Хосе
24
Порро
Педро
20
Муньеса
Марк
23
Гарсия
Алеш
22
Думбия
Сейду
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Муньеса МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Думбия СейдуНападающий
- Запасные игроки
-
30 Суарес ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Эспаньол Вальядолид 2:3 Атлетико М Брюгге 0:0 Атлетико М Атлетико М 3:0 Алавес
Жирона Последние 20 матчей: +4 =6 -10Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона
Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона Жирона 1:1 Хетафе Севилья 2:0 Жирона Атлетик Б 1:0 Жирона
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Жирона: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 27
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|43 - 19
|59
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|3
|8
|52 - 34
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|36 - 26
|46
|5.
|Алавес
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 35
|44
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 37
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|29
|9
|16
|4
|31 - 23
|43
|8.
|Бетис
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 37
|40
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|30 - 32
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 34
|37
|11.
|Леганес
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|29 - 34
|36
|12.
|Эйбар
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|38 - 40
|36
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|32 - 43
|34
|14.
|Жирона
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|32 - 39
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 51
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 40
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|34 - 39
|29
|18.
|Сельта
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|39 - 49
|28
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|31 - 52
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|30 - 50
|22
Атлетико М
97% (162)
Ничья
1.8% (3)
Жирона
1.2% (2)
2:0 Атлетико М
44.3% (74)
1:0 Атлетико М
21% (35)
2:1 Атлетико М
15.6% (26)
3:1 Атлетико М
6.6% (11)
3:0 Атлетико М
6% (10)
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