Испания: Примера 2018-2019

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Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Жирона
13
Облак
Ян
4
Ариас
Сантьяго
24
Хименес
Хосе
2
Годин
Диего
3
Луис
Филипе
6
Коке
Хорхе
14
Родри
Эрнандес
5
Томас
Тейе
8
Ньигес
Сауль
22
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
1
Ираисос
Горка
24
Порро
Педро
2
Бернардо
Эспиноса
5
Алькала
Педро
20
Муньеса
Марк
12
Соарес
Дуглас
9
Порту
Кристиан
8
Понс
Пере
23
Гарсия
Алеш
10
Гарсия
Борха
I
22
Думбия
Сейду
Атлетико М
4-4-2
Жирона
4-1-4-1

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Эспаньол Вальядолид 2:3 Атлетико М Брюгге 0:0 Атлетико М Атлетико М 3:0 Алавес
Жирона Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона
Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона Жирона 1:1 Хетафе Севилья 2:0 Жирона Атлетик Б 1:0 Жирона

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Жирона: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Атлетико М 3:3 Жирона Кубок Короля Жирона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Жирона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Жирона Примера
Жирона 2:2 Атлетико М Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 21 6 2 75 - 27 69
2. Атлетико М Заявка 29 17 8 4 43 - 19 59
3. Реал Мадрид Заявка 29 18 3 8 52 - 34 57
4. Хетафе Заявка 29 12 10 7 36 - 26 46
5. Алавес Заявка 29 12 8 9 31 - 35 44
6. Севилья Заявка 29 12 7 10 47 - 37 43
7. Валенсия Заявка 29 9 16 4 31 - 23 43
8. Бетис Заявка 29 11 7 11 33 - 37 40
9. Атлетик Б Заявка 29 9 13 7 30 - 32 40
10. Реал Сосьедад Заявка 29 9 10 10 34 - 34 37
11. Леганес Заявка 29 9 9 11 29 - 34 36
12. Эйбар Заявка 29 8 12 9 38 - 40 36
13. Эспаньол Заявка 29 9 7 13 32 - 43 34
14. Жирона Заявка 29 8 10 11 32 - 39 34
15. Леванте Заявка 29 8 8 13 40 - 51 32
16. Вальядолид Заявка 29 7 9 13 24 - 40 30
17. Вильярреал Заявка 29 6 11 12 34 - 39 29
18. Сельта Заявка 29 7 7 15 39 - 49 28
19. Райо Вальекано Заявка 29 6 6 17 31 - 52 24
20. Уэска Заявка 29 5 7 17 30 - 50 22
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча, "Атлетико" - "Жирона". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Жирона

    До начала игры, которая состоится 02.04.2019, осталось 34 минуты.
Новости
Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона
Атлетико М
97% (162)
Ничья
1.8% (3)
Жирона
1.2% (2)
2:0 Атлетико М
44.3% (74)
1:0 Атлетико М
21% (35)
2:1 Атлетико М
15.6% (26)
3:1 Атлетико М
6.6% (11)
3:0 Атлетико М
6% (10)
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