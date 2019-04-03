Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

95' Хорошую попытку сделал Гальего Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Плохо сыграл Мальо Уго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

94' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Сельта

94' Как он промахнулся? Гальего Энрике имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

93' Удар от ворот произведет Сельта

93' Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо

92' Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе

92' Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

92' Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

92' Этчейта Хавьер из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

91' Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

90' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Пулидо Хорхе из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Мор Эмре получил желтую карточку от судьи

88' Макси Гомес пробил со штрафного прямо в стенку

87' Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе

86' Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

85' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

85' Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе

84' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' ГОЛ! - Будебуз Ряд из команды Сельта наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.

81' Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.

81' Будебуз Ряд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

79' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Гальего Энрике из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

79' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Выглядело как неплохой момент. Олаза Лукас из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

78' Будебуз Ряд из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

77' Матч возобновлен

76' Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

75' Буфаль Софьян из команды Сельта в офсайде

73' Г О О О О Л - Пулидо Хорхе забивает!

73' Мантовани Мартин из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

73' Кучо Эрнандес из команды Уэска делает передачу одноклубнику.

73' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Авила Эсекьель изменил счет на табло!

70' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

69' Мальо Уго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Будебуз Ряд из команды Сельта делает пас партнеру.

69' Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Удар от ворот произведет Сельта

68' Шанс! Гальего Энрике из команды Уэска пробил головой, но мимо

67' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Сельта

66' ШАНС! Гальего Энрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

66' Ривера Кристиан из команды Уэска делает передачу одноклубнику.

66' Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

65' Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе

65' Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

65' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

65' Удар от ворот произведет Уэска

64' ШАНС! Аспас Яго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

64' Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.

63' Г О О О О Л - Гальего Энрике забивает!

63' Феррейро Давид из команды Уэска делает пас партнеру.

63' Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

62' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Сельта

62' Гомес Мойсес II не смог попасть в створ ударом издали

62' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

61' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

61' Удар от ворот произведет Уэска

60' Удар от ворот произведет Уэска

60' Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.

60' Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

59' Удар от ворот произведет Сельта

59' Как он промахнулся? Авила Эсекьель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кучо Эрнандес нанес удар в каркас ворот!

57' Г О О О О Л - Аспас Яго забивает!

57' Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' Сельта начинает контратаку

57' Головой пробил Кучо Эрнандес , но голкипер отбил его в поле!

57' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

56' Игрок команды Сельта совершает фол

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

55' Этчейта Хавьер получил желтую карточку от судьи

54' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Галан Хави из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

54' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Сельта

53' Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

53' Феррейро Давид пробил со штрафного прямо в стенку

52' Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи

52' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Удар от ворот произведет Уэска

51' Сегодняшная посещаемость составляет 6552 болельщиков

50' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

50' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Головой пробил Этчейта Хавьер , но голкипер отбил его в поле!

48' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе

47' Макси Гомес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

46' Макси Гомес из команды Сельта в офсайде