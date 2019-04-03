Испания: Примера 2018-2019

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  3. Испания
  4. Примера 2018-2019
Уэска
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6552
Сельта
0'
0:1
14' Гол
Браис Мендес
18' Желтая карточка
Браис Мендес
25' Желтая карточка
Пулидо Хорхе
52' Желтая карточка
Олаза Лукас
55' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
0:2
57' Гол
Аспас Яго
1:2
63' Гол
Гальего Энрике
2:2
71' Гол
Авила Эсекьель
3:2
73' Гол
Пулидо Хорхе
3:3
81' Гол
Будебуз Ряд
88' Желтая карточка
Мор Эмре
90'+5
13
Сантамария
Роберто
21
Эррера
Янгель
14
Пулидо
Хорхе
2
Мантовани
Мартин
3
Этчейта
Хавьер
12
Галан
Хави
17
Ривера
Кристиан
23
Мусто
Дамиан
6
Гомес
Мойсес
II
19
Авила
Эсекьель
9
Кучо
Эрнандес
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
22
Кабраль
Густаво
12
Худт
Уэсли
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Лоботка
Станислав
5
Йокушлу
Окай
19
Буфаль
Софьян
10
Аспас
Яго
9
Макси
Гомес
Уэска
5-3-2
Сельта
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Браис Мендес
(Аспас Яго)
18'
 
Браис Мендес
20'
 
Будебуз Ряд
Браис Мендес
25'
Пулидо Хорхе
 
35'
Феррейро Давид
Мусто Дамиан
 
52'
 
Олаза Лукас
55'
Этчейта Хавьер
 
57'
0:2
Аспас Яго
58'
Гальего Энрике
Эррера Янгель
 
63'
Гальего Энрике
1:2
71'
Авила Эсекьель
(Гомес Мойсес II)
2:2
73'
Пулидо Хорхе
3:2
77'
Мелеро Гонсало
Авила Эсекьель
 
81'
3:3
Будебуз Ряд
(Аспас Яго)
82'
 
Мор Эмре
Аспас Яго
88'
 
Мор Эмре
90'
 
Хосабед Санчес
Буфаль Софьян
  • 3 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья
Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид Уэска 0:4 Атлетик Б Сельта 2:0 Уэска Атлетик Б 4:0 Уэска Уэска 2:2 Леванте Уэска 0:2 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта
Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сельта 2:0 Уэска Реал Сосьедад 2:1 Сельта Сельта 2:4 Реал Мадрид Бетис 3:3 Сельта

Последние игры между собой

Уэска: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта 2:0 Уэска Примера Уэска 1:1 Сельта Сегунда Сельта 4:0 Уэска Сегунда Сельта 1:2 Уэска Сегунда
Уэска 1:2 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Сельта Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 21 7 2 79 - 31 70
2. Атлетико М Заявка 30 18 8 4 45 - 19 62
3. Реал Мадрид Заявка 30 18 3 9 53 - 36 57
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Валенсия Заявка 30 10 16 4 33 - 24 46
6. Алавес Заявка 29 12 8 9 31 - 35 44
7. Севилья Заявка 29 12 7 10 47 - 37 43
8. Атлетик Б Заявка 30 10 13 7 33 - 34 43
9. Бетис Заявка 29 11 7 11 33 - 37 40
10. Эйбар Заявка 30 9 12 9 40 - 41 39
11. Реал Сосьедад Заявка 29 9 10 10 34 - 34 37
12. Леганес Заявка 29 9 9 11 29 - 34 36
13. Эспаньол Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
14. Жирона Заявка 30 8 10 12 32 - 41 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 29 7 9 13 24 - 40 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 30 6 6 18 32 - 54 24
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Гальего Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Плохо сыграл Мальо Уго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 94'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 94'
    Как он промахнулся? Гальего Энрике имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 94'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 93'
    Худт Уэсли ошибается в защите.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 93'
    Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо
  • 92'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Этчейта Хавьер из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 92'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 90'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Хосабед Санчес
  • 89'
    Пулидо Хорхе из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    88'
    Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    88'
    Мор Эмре из команды Сельта играет слишком грубо. Гомес Мойсес II оказался на газоне.
  • 88'
    Макси Гомес пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    87'
    Назначен штрафной. Пострадал Буфаль Софьян, его свалил Пулидо Хорхе.
  • 87'
    Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    86'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
  • 86'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 86'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 85'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 84'
    Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Кучо Эрнандес из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
  • 84'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Аспас Яго получил травму и заменен. Мор Эмре выходит на поле.
  • 81'
    Аспас Яго сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    81'
    ГОЛ! - Будебуз Ряд из команды Сельта наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 81'
    Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 81'
    Будебуз Ряд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    81'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • 80'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 79'
    Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Гальего Энрике из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Выглядело как неплохой момент. Олаза Лукас из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 78'
    Будебуз Ряд из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 78'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 77'
    Матч возобновлен
  • 77'
    Авила Эсекьель получил травму и заменен. Мелеро Гонсало выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    76'
    Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Офсайд
    75'
    Буфаль Софьян из команды Сельта в офсайде
  • 73'
    Мантовани Мартин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Пулидо Хорхе забивает!
  • 73'
    Мантовани Мартин из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 73'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
  • 73'
    Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    72'
    Худт Уэсли наказан за толчок Авила Эсекьель
  • 72'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Гомес Мойсес II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Авила Эсекьель изменил счет на табло!
  • 71'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 69'
    Мальо Уго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 69'
    Будебуз Ряд из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 69'
    Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 68'
    Шанс! Гальего Энрике из команды Уэска пробил головой, но мимо
  • 68'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 66'
    ШАНС! Гальего Энрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 66'
    Ривера Кристиан из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
  • 66'
    Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    66'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
  • 66'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 65'
    Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 64'
    ШАНС! Аспас Яго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 64'
    Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Гальего Энрике забивает!
  • 63'
    Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Феррейро Давид из команды Уэска делает пас партнеру.
  • 63'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 62'
    Гомес Мойсес II не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 60'
    Авила Эсекьель нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 60'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 60'
    Буфаль Софьян нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 60'
    Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    60'
    Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
  • 60'
    Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 60'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 59'
    Как он промахнулся? Авила Эсекьель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 59'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Кучо Эрнандес нанес удар в каркас ворот!
  • 58'
    Тактическая замена. Эррера Янгель уходит с поля и его заменяет Гальего Энрике
  • 57'
    Буфаль Софьян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Аспас Яго забивает!
  • 57'
    Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 57'
    Сельта начинает контратаку
  • 57'
    Головой пробил Кучо Эрнандес, но голкипер отбил его в поле!
  • 57'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    56'
    Игрок команды Сельта совершает фол
  • 56'
    Аспас Яго бьет со штрафного в створ, но Сантамария Роберто держит все под контролем
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Желтая карточка
    55'
    Этчейта Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    55'
    Назначен штрафной. Пострадал Макси Гомес, его свалил Этчейта Хавьер.
  • 55'
    Аспас Яго делает длинную передачу вперед
  • 54'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Галан Хави из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 54'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 53'
    Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 53'
    Феррейро Давид пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    52'
    Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    52'
    Олаза Лукас из команды Сельта играет слишком грубо. Авила Эсекьель оказался на газоне.
  • 52'
    Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 52'
    Авила Эсекьель нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
  • Фол, нарушение
    52'
    Олаза Лукас из команды Сельта вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Авила Эсекьель не пострадал и надо продолжать игру!
  • 51'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 51'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6552 болельщиков
  • 50'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 50'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Мантовани Мартин из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Худт Уэсли
  • 48'
    Головой пробил Этчейта Хавьер, но голкипер отбил его в поле!
  • 48'
    Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Олаза Лукас из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Эррера Янгель пострадал.
  • 47'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Макси Гомес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    46'
    Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Сельта играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Олаза Лукас из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
  • 48'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Будебуз Ряд!
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 47'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Мантовани Мартин нанес удар головой, но Рубен Бланко спокойно отбил мяч.
  • 46'
    Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Феррейро Давид
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 44'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 44'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
  • 41'
    Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 39'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 39'
    Макси Гомес нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 38'
    Сельта имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Эррера Янгель из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 35'
    Мусто Дамиан получил травму и заменен. Феррейро Давид выходит на поле.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 34'
    Авила Эсекьель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 34'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Буфаль Софьян наказан за толчок Пулидо Хорхе
  • 33'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 33'
    Пулидо Хорхе из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 33'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 32'
    Ривера Кристиан из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 32'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
  • 30'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 30'
    Кучо Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    28'
    Олаза Лукас задерживает мяч рукой
  • 27'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 26'
    Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Желтая карточка
    25'
    Пулидо Хорхе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    25'
    Безумный фол. Пулидо Хорхе грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
  • 24'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Сельта контролирует мяч.
  • 22'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Мальо Уго наказан за толчок Кучо Эрнандес
  • 21'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 20'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Браис Мендес получил травму и заменен. Будебуз Ряд выходит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 20'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    18'
    Браис Мендес получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Травма, повреждение
    18'
    Браис Мендес возвращается на поле.
  • 18'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Браис Мендес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 14'
    Аспас Яго сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Браис Мендес изменил счет на табло!
  • 14'
    Аспас Яго из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 14'
    Сельта имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Йокушлу Окай из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 13'
    Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
  • 12'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    12'
    Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
  • 11'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    10'
    Авила Эсекьель из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Худт Уэсли пострадал.
  • 10'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    8'
    Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
  • 8'
    Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Ривера Кристиан наказан за толчок Буфаль Софьян
  • 7'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Сельта контролирует мяч.
  • Офсайд
    6'
    Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Эррера Янгель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 4'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Игрок из команды Уэска вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 4'
    Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Галан Хави из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Галан Хави, обводя своих соперников
  • 2'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
  • 2'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уэска 3:3 Сельта
Уэска
28.7% (48)
Ничья
43.1% (72)
Сельта
28.1% (47)
1:1 Ничья
36.5% (61)
2:1 Уэска
15% (25)
1:2 Сельта
13.2% (22)
0:1 Сельта
12% (20)
1:0 Уэска
10.2% (17)
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