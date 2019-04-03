Испания: Примера 2018-2019
Уэска
3:3
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас Зрители: 6552
Сельта
0:1
14' ГолБраис Мендес
18' Желтая карточкаБраис Мендес
25' Желтая карточкаПулидо Хорхе
52' Желтая карточкаОлаза Лукас
55' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
0:2
57' ГолАспас Яго
1:2
63' ГолГальего Энрике
2:2
71' ГолАвила Эсекьель
3:2
73' ГолПулидо Хорхе
3:3
81' ГолБудебуз Ряд
88' Желтая карточкаМор Эмре
14
Пулидо
Хорхе
12
Галан
Хави
23
Мусто
Дамиан
13
Рубен
Бланко
12
Худт
Уэсли
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мусто ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Худт УэслиЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
24 Будебуз РядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мор ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
Ход матча
14'
0:1
18'
25'
52'
55'
57'
0:2
63'
1:2
71'
73'
3:2
81'
3:3
88'
-
3 Голы 3
-
9 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +4 =4 -12Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья
Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид Уэска 0:4 Атлетик Б Сельта 2:0 Уэска Атлетик Б 4:0 Уэска Уэска 2:2 Леванте Уэска 0:2 Эйбар
Сельта Последние 20 матчей: +4 =3 -13Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта
Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сельта 2:0 Уэска Реал Сосьедад 2:1 Сельта Сельта 2:4 Реал Мадрид Бетис 3:3 Сельта
Последние игры между собой
Уэска: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 31
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|45 - 19
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|18
|3
|9
|53 - 36
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|16
|4
|33 - 24
|46
|6.
|Алавес
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 35
|44
|7.
|Севилья
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 37
|43
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|33 - 34
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 37
|40
|10.
|Эйбар
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|40 - 41
|39
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 34
|37
|12.
|Леганес
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|29 - 34
|36
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|33 - 44
|35
|14.
|Жирона
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|32 - 41
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 40
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|32 - 54
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Уэска
28.7% (48)
Ничья
43.1% (72)
Сельта
28.1% (47)
1:1 Ничья
36.5% (61)
2:1 Уэска
15% (25)
1:2 Сельта
13.2% (22)
0:1 Сельта
12% (20)
1:0 Уэска
10.2% (17)
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