Испания: Примера 2018-2019
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Алавес
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +8 =2 -10Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес
Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья Леганес 1:0 Алавес Алавес 2:1 Уэска Эйбар 2:1 Алавес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 27
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|43 - 19
|59
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|3
|8
|52 - 34
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|36 - 26
|46
|5.
|Алавес
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 35
|44
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 37
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|29
|9
|16
|4
|31 - 23
|43
|8.
|Бетис
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 37
|40
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|30 - 32
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 34
|37
|11.
|Леганес
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|29 - 34
|36
|12.
|Эйбар
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|38 - 40
|36
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|32 - 43
|34
|14.
|Жирона
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|32 - 39
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 51
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 40
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|34 - 39
|29
|18.
|Сельта
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|39 - 49
|28
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|31 - 52
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|30 - 50
|22
Севилья
80.7% (67)
Ничья
13.3% (11)
Алавес
6% (5)
2:1 Севилья
38.6% (32)
2:0 Севилья
22.9% (19)
1:0 Севилья
12% (10)
1:1 Ничья
12% (10)
3:1 Севилья
3.6% (3)
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