Испания: Примера 2018-2019

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Севилья
 
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Стадион:
Алавес

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес
Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес Жирона 2:1 Алавес Алавес 1:1 Севилья Леганес 1:0 Алавес Алавес 2:1 Уэска Эйбар 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Севилья Примера Алавес 1:1 Севилья Примера
Севилья 2:1 Алавес Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 21 6 2 75 - 27 69
2. Атлетико М Заявка 29 17 8 4 43 - 19 59
3. Реал Мадрид Заявка 29 18 3 8 52 - 34 57
4. Хетафе Заявка 29 12 10 7 36 - 26 46
5. Алавес Заявка 29 12 8 9 31 - 35 44
6. Севилья Заявка 29 12 7 10 47 - 37 43
7. Валенсия Заявка 29 9 16 4 31 - 23 43
8. Бетис Заявка 29 11 7 11 33 - 37 40
9. Атлетик Б Заявка 29 9 13 7 30 - 32 40
10. Реал Сосьедад Заявка 29 9 10 10 34 - 34 37
11. Леганес Заявка 29 9 9 11 29 - 34 36
12. Эйбар Заявка 29 8 12 9 38 - 40 36
13. Эспаньол Заявка 29 9 7 13 32 - 43 34
14. Жирона Заявка 29 8 10 11 32 - 39 34
15. Леванте Заявка 29 8 8 13 40 - 51 32
16. Вальядолид Заявка 29 7 9 13 24 - 40 30
17. Вильярреал Заявка 29 6 11 12 34 - 39 29
18. Сельта Заявка 29 7 7 15 39 - 49 28
19. Райо Вальекано Заявка 29 6 6 17 31 - 52 24
20. Уэска Заявка 29 5 7 17 30 - 50 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Алавес

    До начала игры, которая состоится 04.04.2019, осталось 2 дня 33 минуты.
    • Прогнозы на матч Севилья - Алавес
    Севилья
    80.7% (67)
    Ничья
    13.3% (11)
    Алавес
    6% (5)
    2:1 Севилья
    38.6% (32)
    2:0 Севилья
    22.9% (19)
    1:0 Севилья
    12% (10)
    1:1 Ничья
    12% (10)
    3:1 Севилья
    3.6% (3)
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