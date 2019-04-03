Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эйбар вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

94' Удар от ворот произведет Эйбар

94' Какута Гаэль из команды Райо Вальекано сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

94' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.

93' Удар от ворот произведет Эйбар

93' Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.

93' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Суарес Марио из команды Райо Вальекано подал угловой справа.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

90' Суарес Марио из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.

90' Райо Вальекано начинает контратаку

90' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде

88' Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Амат Хорди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

86' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

84' Герра Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.

83' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Орельяна Фабиан из команды Эйбар в офсайде

81' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

81' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

80' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Суарес Марио из команды Райо Вальекано в офсайде

77' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

76' Судья подбегает и показывает Морено Алекс из команды Райо Вальекано отложенную желтую карточку за фол.

76' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

75' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

74' Судья подбегает и показывает Пенья Рубен из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.

73' Г О О О О Л - Педро Леон изменил счет на табло!

73' Отличный пас сделал Рауль де Томас из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Райо Вальекано контролирует мяч.

72' Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.

71' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

71' Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

70' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

70' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

70' Пенья Рубен из команды Эйбар делает пас партнеру.

69' Матч возобновлен

68' Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Райо Вальекано контролирует мяч.

65' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

64' ГОООООЛ - Шарлес Диас Эйбар забивает ударом головой

63' Кардона Марк из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.

63' Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

63' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

63' Педро Леон из команды Эйбар делает неудачный навес.

62' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

62' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

61' Анхель Хосе из команды Эйбар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

61' Суарес Марио из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

60' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

60' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.

59' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Соперник делает почти голевой пас, но Димитриевски Столе из команды Райо Вальекано начеку и спасает ситуацию.

59' Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.

58' Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.

57' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Эйбар контролирует мяч.

55' Педро Леон из команды Эйбар в офсайде

55' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

54' Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.

53' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

52' Матч возобновлен

52' Посо Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Папа Диоп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

50' Рауль де Томас из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 3940 болельщиков

49' Райо Вальекано начинает контратаку

49' Кардона Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

49' Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

48' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Эйбар контролирует мяч.

47' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде