Испания: Примера 2018-2019
Эйбар
2:1
Конец матча
Стадион: Ипуруа Зрители: 3940
Райо Вальекано
0:1
40' ГолПосо Хосе
51' Желтая карточкаПапа Диоп
1:1
64' ГолШарлес Диас
2:1
73' ГолПедро Леон
74' Желтая карточкаПенья Рубен
76' Желтая карточкаМорено Алекс
86' Желтая карточкаАмат Хорди
11
Пенья
Рубен
15
Анхель
Хосе
19
Шарлес
Диас
17
Кике
Гарсия
21
Абдулайе
Ба
16
Амат
Хорди
15
Суарес
Марио
22
Посо
Хосе
14
Бебе
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Риесго АсьерВратарь
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Абдулайе БаЗащитник
-
16 Амат ХордиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Суарес МариоПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
14 Бебе ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
-
24 Герра ХавиНападающий
-
Главный тренер: Хемес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
0:1
51'
64'
1:1
73'
2:1
74'
76'
86'
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =11 -4Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар
Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон Райо Вальекано 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Реал Мадрид Уэска 0:2 Эйбар
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =3 -11Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона
Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес Райо Вальекано 1:0 Эйбар Валенсия 3:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер Райо Вальекано 2:2 Вильярреал
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Райо Вальекано: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 31
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|45 - 19
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|18
|3
|9
|53 - 36
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|16
|4
|33 - 24
|46
|6.
|Алавес
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 35
|44
|7.
|Севилья
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 37
|43
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|33 - 34
|43
|9.
|Бетис
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 37
|40
|10.
|Эйбар
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|40 - 41
|39
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 34
|37
|12.
|Леганес
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|29 - 34
|36
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|33 - 44
|35
|14.
|Жирона
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|32 - 41
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|42 - 54
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 40
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|42 - 52
|29
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|32 - 54
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|33 - 53
|23
Эйбар
79.6% (133)
Ничья
13.2% (22)
Райо Вальекано
7.2% (12)
1:0 Эйбар
34.7% (58)
2:1 Эйбар
32.9% (55)
1:1 Ничья
9% (15)
2:0 Эйбар
8.4% (14)
1:2 Райо Вальекано
4.2% (7)
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