Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Эйбар
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3940
Райо Вальекано
0'
0:1
40' Гол
Посо Хосе
51' Желтая карточка
Папа Диоп
1:1
64' Гол
Шарлес Диас
2:1
73' Гол
Педро Леон
74' Желтая карточка
Пенья Рубен
76' Желтая карточка
Морено Алекс
86' Желтая карточка
Амат Хорди
90'+5
1
Дмитрович
Марко
11
Пенья
Рубен
12
Паулу
Оливейра
4
Рамис
Иван
15
Анхель
Хосе
14
Орельяна
Фабиан
6
Альварес
Серхио
8
Папа
Диоп
7
Кардона
Марк
19
Шарлес
Диас
17
Кике
Гарсия
13
Димитриевски
Столе
2
Тито
Роберто
21
Абдулайе
Ба
16
Амат
Хорди
7
Морено
Алекс
18
Гарсия
Альваро
III
4
Медран
Альваро
15
Суарес
Марио
22
Посо
Хосе
14
Бебе
Тьягу
9
Рауль
де
Томас
Эйбар
4-4-2
Райо Вальекано
4-5-1

Ход матча

40'
0:1
Посо Хосе
(Рауль де Томас)
46'
Педро Леон
Кике Гарсия
 
46'
Хордан Хоан
Альварес Серхио
 
51'
Папа Диоп
 
64'
Шарлес Диас
(Кардона Марк)
1:1
69'
Эскаланте Гонсало
Папа Диоп
 
73'
Педро Леон
(Анхель Хосе)
2:1
74'
Пенья Рубен
 
75'
 
Герра Хави
Тито Роберто
76'
 
Морено Алекс
82'
 
Какута Гаэль
Гарсия Альваро III
84'
 
Эмбарба Адриан
Медран Альваро
86'
 
Амат Хорди
  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар
Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон Райо Вальекано 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Реал Мадрид Уэска 0:2 Эйбар
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона
Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес Райо Вальекано 1:0 Эйбар Валенсия 3:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер Райо Вальекано 2:2 Вильярреал

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Райо Вальекано: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Райо Вальекано 1:0 Эйбар Примера Райо Вальекано 1:1 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Райо Вальекано Примера Эйбар 1:2 Райо Вальекано Примера
Райо Вальекано 2:3 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 4:1 Эйбар Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 21 7 2 79 - 31 70
2. Атлетико М Заявка 30 18 8 4 45 - 19 62
3. Реал Мадрид Заявка 30 18 3 9 53 - 36 57
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Валенсия Заявка 30 10 16 4 33 - 24 46
6. Алавес Заявка 29 12 8 9 31 - 35 44
7. Севилья Заявка 29 12 7 10 47 - 37 43
8. Атлетик Б Заявка 30 10 13 7 33 - 34 43
9. Бетис Заявка 29 11 7 11 33 - 37 40
10. Эйбар Заявка 30 9 12 9 40 - 41 39
11. Реал Сосьедад Заявка 29 9 10 10 34 - 34 37
12. Леганес Заявка 29 9 9 11 29 - 34 36
13. Эспаньол Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
14. Жирона Заявка 30 8 10 12 32 - 41 34
15. Леванте Заявка 30 8 8 14 42 - 54 32
16. Вальядолид Заявка 29 7 9 13 24 - 40 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 30 7 8 15 42 - 52 29
19. Райо Вальекано Заявка 30 6 6 18 32 - 54 24
20. Уэска Заявка 30 5 8 17 33 - 53 23
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эйбар вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Герра Хави
  • 94'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 94'
    Какута Гаэль из команды Райо Вальекано сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 94'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 93'
    Суарес Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 93'
    Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
  • 93'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Эмбарба Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    92'
    Суарес Марио из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
  • 92'
    Какута Гаэль мяч отрикошетил от ворот
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Эмбарба Адриан пострадал.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 90'
    Суарес Марио из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 90'
    Райо Вальекано начинает контратаку
  • 90'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    89'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
  • 88'
    Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 87'
    Матч возобновлен
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    86'
    Амат Хорди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Фол, нарушение
    86'
    Амат Хорди из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Орельяна Фабиан пострадал.
  • 86'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 84'
    Тактическая замена. Медран Альваро уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
  • 84'
    Герра Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 83'
    Анхель Хосе мяч отрикошетил от ворот
  • 83'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Гарсия Альваро III уходит с поля и его заменяет Какута Гаэль
  • Офсайд
    82'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар в офсайде
  • 81'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 81'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Медран Альваро наказан за толчок Шарлес Диас
  • 80'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
  • 79'
    Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    79'
    Орельяна Фабиан нарушает правила. Морено Алекс пострадал
  • 79'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    77'
    Суарес Марио из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 77'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    76'
    Судья подбегает и показывает Морено Алекс из команды Райо Вальекано отложенную желтую карточку за фол.
  • 76'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 75'
    Тактическая замена. Тито Роберто уходит с поля и его заменяет Герра Хави
  • Желтая карточка
    74'
    Судья подбегает и показывает Пенья Рубен из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.
  • 73'
    Анхель Хосе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Педро Леон изменил счет на табло!
  • 73'
    Анхель Хосе делает длинную передачу вперед
  • 73'
    Отличный пас сделал Рауль де Томас из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 73'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 72'
    Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    72'
    Шарлес Диас наказан за толчок Морено Алекс
  • 71'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 71'
    Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 70'
    Пенья Рубен из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 69'
    Матч возобновлен
  • 69'
    Папа Диоп получил травму и заменен. Эскаланте Гонсало выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    68'
    Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 67'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 64'
    Кардона Марк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    64'
    ГОООООЛ - Шарлес Диас Эйбар забивает ударом головой
  • 63'
    Кардона Марк из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
  • 63'
    Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 63'
    Педро Леон из команды Эйбар делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    62'
    Педро Леон из команды Эйбар играет слишком грубо. Морено Алекс оказался на газоне.
  • 62'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 62'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 61'
    Анхель Хосе из команды Эйбар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Медран Альваро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
  • 61'
    Суарес Марио из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 60'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    60'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 60'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 59'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Соперник делает почти голевой пас, но Димитриевски Столе из команды Райо Вальекано начеку и спасает ситуацию.
  • 59'
    Шарлес Диас имел все шансы забить, но Димитриевски Столе сделал отличный сейв!
  • 59'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
  • 58'
    Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 57'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Эйбар контролирует мяч.
  • Офсайд
    55'
    Педро Леон из команды Эйбар в офсайде
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Паулу Оливейра
  • 54'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 54'
    Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
  • 53'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    52'
    Посо Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    51'
    Папа Диоп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    51'
    Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Посо Хосе
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 50'
    Рауль де Томас из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 49'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3940 болельщиков
  • 49'
    Райо Вальекано начинает контратаку
  • 49'
    Кардона Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 49'
    Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
  • 48'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Эйбар контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 46'
    Тактическая замена. Альварес Серхио уходит с поля и его заменяет Хордан Хоан
  • 46'
    Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Педро Леон
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 45'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Кике Гарсия из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Абдулайе Ба
  • 43'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Рауль де Томас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Посо Хосе из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
  • 40'
    Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
  • 40'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Райо Вальекано начинает контратаку
  • 40'
    Димитриевски Столе не дал случится голу! Кике Гарсия должен был забивать, но Димитриевски Столе сделал отличный сейв
  • 40'
    Абдулайе Ба ошибается в защите.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 40'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 38'
    Медран Альваро не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Альварес Серхио из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
  • 37'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
  • 36'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 35'
    Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 34'
    Тито Роберто из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 34'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Опасность предотвращена - Паулу Оливейра из команды Эйбар вступил в отбор удачно
  • 33'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 33'
    ШАНС! Кардона Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 32'
    Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    32'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Альварес Серхио пострадал.
  • 32'
    Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 31'
    Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 30'
    Шанс! Рамис Иван из команды Эйбар пробил головой, но мимо
  • Угловой
    30'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 29'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 29'
    Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 28'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 27'
    Рауль де Томас нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 27'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
  • 27'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 25'
    Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 25'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 24'
    Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Плохо сыграл Амат Хорди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 24'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 22'
    Дмитрович Марко отбил мяч на угловой после удара Бебе Тьягу из штрафной площади.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Шарлес Диас наказан за толчок Медран Альваро
  • 20'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • Фол, нарушение
    18'
    Альварес Серхио наказан за толчок Суарес Марио
  • 18'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 17'
    Шанс! Суарес Марио из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
  • Угловой
    17'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 17'
    Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Офсайд
    14'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 14'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Назначен штрафной. Пострадал Кардона Марк, его свалил Медран Альваро.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 11'
    Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Хорошую попытку сделал Шарлес Диас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Офсайд
    9'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 9'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 8'
    Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Хорошую попытку сделал Кардона Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 6'
    Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Назначен штрафной. Пострадал Рауль де Томас, его свалил Альварес Серхио.
  • 4'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 3'
    ШАНС! Дмитрович Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 3'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 1'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 2:1 Райо Вальекано
Эйбар
79.6% (133)
Ничья
13.2% (22)
Райо Вальекано
7.2% (12)
1:0 Эйбар
34.7% (58)
2:1 Эйбар
32.9% (55)
1:1 Ничья
9% (15)
2:0 Эйбар
8.4% (14)
1:2 Райо Вальекано
4.2% (7)
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