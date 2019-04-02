Испания: Примера 2018-2019
Эспаньол
1:1
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 16322
Хетафе
23' Желтая карточкаДамиан Суарес
33' Желтая карточкаДидак Вилья
54' Желтая карточкаМелендо Оскар
1:0
56' ГолИглесиас Борха
1:1
72' ГолАнхель Луис
78' Желтая карточкаКристофоро Себастьян
81' Желтая карточкаНалдо Гомес
83' Желтая карточкаДьене Даконам
85' Желтая карточкаЭрмосо Марио
13
Лопес
Диего
22
Эрмосо
Марио
12
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
17
Перес
Эрнан
24
Лэй
У
13
Сория
Давид
27
Hugo
Duro
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
12 Дидак ВильяЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес ЭрнанНападающий
- Нападающий
-
24 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
-
27 Льюис ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
18 Лопес АлексПолузащитник
- Нападающий
-
20 Пуадо ХавьерНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Hugo DuroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
33'
54'
56'
1:0
72'
1:1
81'
83'
85'
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид
Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Бетис Эспаньол 0:4 Барселона Эспаньол 1:0 Кадис
Хетафе Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе
Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Леганес 1:1 Хетафе Хетафе 5:1 Кордова
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Эспаньол 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:0 Эспаньол Кубок Короля Хетафе 1:1 Эспаньол Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|79 - 31
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|45 - 19
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|3
|8
|52 - 34
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|37 - 27
|47
|5.
|Алавес
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 35
|44
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 37
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|29
|9
|16
|4
|31 - 23
|43
|8.
|Бетис
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 37
|40
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|30 - 32
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 34
|37
|11.
|Леганес
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|29 - 34
|36
|12.
|Эйбар
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|38 - 40
|36
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|33 - 44
|35
|14.
|Жирона
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|32 - 41
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 51
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 40
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|38 - 43
|30
|18.
|Сельта
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|39 - 49
|28
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|31 - 52
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|30 - 50
|22
Эспаньол
43.4% (76)
Ничья
42.9% (75)
Хетафе
13.7% (24)
1:1 Ничья
37.1% (65)
1:0 Эспаньол
17.7% (31)
2:1 Эспаньол
16% (28)
1:2 Хетафе
8.6% (15)
2:0 Эспаньол
6.9% (12)
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