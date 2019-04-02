Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

95' Удар от ворот произведет Хетафе

95' Шанс! Налдо Гомес из команды Эспаньол пробил головой, но мимо

95' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол подал угловой справа.

94' Росалес Роберто из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.

94' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Хетафе

93' Шанс! Налдо Гомес из команды Эспаньол пробил головой, но мимо

93' Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.

93' Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.

92' Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.

92' Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

91' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Эспаньол

90' Мата Хайме не смог попасть в створ ударом издали

90' Максимович Неманья из команды Хетафе делает пас партнеру.

90' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

90' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

89' Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

89' Иглесиас Борха из команды Эспаньол сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

88' Удар от ворот произведет Эспаньол

88' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Дьене Даконам из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

87' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

86' Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

86' Хетафе имеет хороший шанс забить.

86' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Эрмосо Марио получил желтую карточку от судьи

85' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

84' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Эспаньол

82' Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали

82' Дамиан Суарес из команды Хетафе делает пас партнеру.

81' Налдо Гомес получил желтую карточку от судьи

81' Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

81' Портильо Франсиско из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде

80' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

79' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Кристофоро Себастьян получил желтую карточку от судьи

77' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

76' Хетафе имеет хороший шанс забить.

75' Хетафе контролирует мяч.

75' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

75' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Г О О О О Л - Анхель Луис изменил счет на табло!

72' Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

72' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

71' Эспаньол контролирует мяч.

70' Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

70' Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

70' Хетафе имеет хороший шанс забить.

69' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

68' Удар от ворот произведет Эспаньол

67' Удар от ворот произведет Хетафе

67' Отличный пас сделал Перес Эрнан из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

66' Удар от ворот произведет Эспаньол

66' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

66' Дамиан Суарес из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

65' Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.

65' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кристофоро Себастьян из команды Хетафе подал угловой слева.

63' Удар от ворот произведет Хетафе

63' Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

62' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

61' Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

61' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

61' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

60' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

57' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

56' Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Эспаньол забил гол! Легко это для такого игрока, как Иглесиас Борха

56' Перес Эрнан из команды Эспаньол делает пас партнеру.

56' Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

56' Удар от ворот произведет Эспаньол

55' Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо

55' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Игрок команды Эспаньол совершает фол

54' Мелендо Оскар получил желтую карточку от судьи

54' Эспаньол контролирует мяч.

53' Налдо Гомес из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.

53' Хорошую попытку сделал Мата Хайме . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

52' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Hugo Duro из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

52' Хетафе контролирует мяч.

52' Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

52' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

51' Удар от ворот произведет Эспаньол

50' Максимович Неманья из команды Хетафе подал угловой слева.

50' Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Хетафе

49' Перес Эрнан из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

48' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Эспаньол

47' Hugo Duro из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

46' Сегодняшная посещаемость составляет 16322 болельщиков