Испания: Примера 2018-2019

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  3. Испания
  4. Примера 2018-2019
Эспаньол
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16322
Хетафе
0'
23' Желтая карточка
Дамиан Суарес
33' Желтая карточка
Дидак Вилья
54' Желтая карточка
Мелендо Оскар
1:0
56' Гол
Иглесиас Борха
1:1
72' Гол
Анхель Луис
78' Желтая карточка
Кристофоро Себастьян
81' Желтая карточка
Налдо Гомес
83' Желтая карточка
Дьене Даконам
85' Желтая карточка
Эрмосо Марио
90'+5
13
Лопес
Диего
8
Росалес
Роберто
5
Налдо
Гомес
22
Эрмосо
Марио
12
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
14
Мелендо
Оскар
17
Перес
Эрнан
7
Иглесиас
Борха
24
Лэй
У
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
3
Антунеш
Виторину
24
Фулкье
Димитри
20
Максимович
Неманья
15
Кристофоро
Себастьян
27
Hugo
Duro
9
Анхель
Луис
7
Мата
Хайме
Эспаньол
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Ход матча

23'
 
Дамиан Суарес
33'
Дидак Вилья
 
54'
Мелендо Оскар
 
56'
Иглесиас Борха
(Перес Эрнан)
1:0
67'
 
Видаль Молина
Hugo Duro
67'
 
Портильо Франсиско
Фулкье Димитри
68'
Гранеро Эстебан
Мелендо Оскар
 
72'
1:1
Анхель Луис
(Видаль Молина)
74'
Гарсия Серхио
Перес Эрнан
 
78'
 
Кристофоро Себастьян
78'
Пуадо Хавьер
Рока Марк
 
80'
 
Арамбарри Мауро
Кристофоро Себастьян
81'
Налдо Гомес
 
83'
 
Дьене Даконам
85'
Эрмосо Марио
 
  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид
Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Бетис Эспаньол 0:4 Барселона Эспаньол 1:0 Кадис
Хетафе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе
Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Леганес 1:1 Хетафе Хетафе 5:1 Кордова

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хетафе 3:0 Эспаньол Примера Хетафе 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Эспаньол 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:0 Эспаньол Кубок Короля Хетафе 1:1 Эспаньол Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 21 7 2 79 - 31 70
2. Атлетико М Заявка 30 18 8 4 45 - 19 62
3. Реал Мадрид Заявка 29 18 3 8 52 - 34 57
4. Хетафе Заявка 30 12 11 7 37 - 27 47
5. Алавес Заявка 29 12 8 9 31 - 35 44
6. Севилья Заявка 29 12 7 10 47 - 37 43
7. Валенсия Заявка 29 9 16 4 31 - 23 43
8. Бетис Заявка 29 11 7 11 33 - 37 40
9. Атлетик Б Заявка 29 9 13 7 30 - 32 40
10. Реал Сосьедад Заявка 29 9 10 10 34 - 34 37
11. Леганес Заявка 29 9 9 11 29 - 34 36
12. Эйбар Заявка 29 8 12 9 38 - 40 36
13. Эспаньол Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
14. Жирона Заявка 30 8 10 12 32 - 41 34
15. Леванте Заявка 29 8 8 13 40 - 51 32
16. Вальядолид Заявка 29 7 9 13 24 - 40 30
17. Вильярреал Заявка 30 6 12 12 38 - 43 30
18. Сельта Заявка 29 7 7 15 39 - 49 28
19. Райо Вальекано Заявка 29 6 6 17 31 - 52 24
20. Уэска Заявка 29 5 7 17 30 - 50 22
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 95'
    Шанс! Налдо Гомес из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
  • Угловой
    95'
    Пуадо Хавьер из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 94'
    Росалес Роберто из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 94'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 93'
    Шанс! Налдо Гомес из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
  • 93'
    Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
  • Угловой
    93'
    Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
  • Угловой
    92'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 92'
    Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    91'
    Мата Хайме задерживает мяч рукой
  • 91'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 90'
    Мата Хайме не смог попасть в створ ударом издали
  • 90'
    Максимович Неманья из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • 90'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 90'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 89'
    Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 88'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 88'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Дьене Даконам из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    87'
    Иглесиас Борха наказан за толчок Мата Хайме
  • 87'
    Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 86'
    Хетафе имеет хороший шанс забить.
  • 86'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    85'
    Эрмосо Марио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    85'
    Эрмосо Марио наказан за толчок Анхель Луис
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 84'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    83'
    Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    83'
    Дьене Даконам наказан за толчок Гарсия Серхио
  • 83'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 82'
    Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
  • 82'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • Желтая карточка
    81'
    Налдо Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    81'
    Налдо Гомес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Мата Хайме оказался на газоне.
  • 81'
    Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 81'
    Портильо Франсиско из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Офсайд
    80'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
  • 80'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 80'
    Тактическая замена. Кристофоро Себастьян уходит с поля и его заменяет Арамбарри Мауро
  • 79'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Тактическая замена. Рока Марк уходит с поля и его заменяет Пуадо Хавьер
  • 78'
    Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 78'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    78'
    Кристофоро Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    78'
    Кристофоро Себастьян из команды Хетафе играет слишком грубо. Иглесиас Борха оказался на газоне.
  • 77'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 76'
    Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 76'
    Хетафе имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Налдо Гомес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
  • 75'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 75'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Гарсия Серхио
  • 72'
    Видаль Молина сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Анхель Луис изменил счет на табло!
  • 72'
    Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 72'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    71'
    Мата Хайме наказан за толчок Росалес Роберто
  • 70'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 70'
    Хетафе имеет хороший шанс забить.
  • 69'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 68'
    Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
  • 67'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 67'
    Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Портильо Франсиско
  • 67'
    Тактическая замена. Hugo Duro уходит с поля и его заменяет Видаль Молина
  • 67'
    Отличный пас сделал Перес Эрнан из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 66'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 66'
    Hugo Duro нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 65'
    Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • 65'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    65'
    Перес Эрнан задерживает мяч рукой
  • 65'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Кристофоро Себастьян из команды Хетафе подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
  • 63'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 63'
    Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 60'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    60'
    Фулкье Димитри наказан за толчок Дидак Вилья
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 57'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 56'
    Перес Эрнан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Эспаньол забил гол! Легко это для такого игрока, как Иглесиас Борха
  • 56'
    Перес Эрнан из команды Эспаньол делает пас партнеру.
  • 56'
    Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 55'
    Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо
  • 55'
    Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    55'
    Игрок команды Эспаньол совершает фол
  • Желтая карточка
    54'
    Мелендо Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    54'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Кристофоро Себастьян оказался на газоне.
  • 54'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 53'
    Налдо Гомес из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    53'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 53'
    Хорошую попытку сделал Мата Хайме. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 53'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Hugo Duro из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 52'
    Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 50'
    Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    50'
    Максимович Неманья из команды Хетафе подал угловой слева.
  • 50'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 49'
    Перес Эрнан из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
  • 48'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 47'
    Hugo Duro из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 46'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16322 болельщиков
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Хетафе контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Антунеш Виторину наказан за толчок Перес Эрнан
  • 43'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
  • 40'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Росалес Роберто наказан за толчок Hugo Duro
  • 39'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 38'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 38'
    Фулкье Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Хетафе имеет хороший шанс забить.
  • 37'
    Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 37'
    Перес Эрнан из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Иглесиас Борха пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
  • 36'
    Эспаньол имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 34'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Анхель Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    33'
    Дидак Вилья получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Дидак Вилья грубо играет против соперника. Пострадал Hugo Duro
  • 32'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 32'
    ШАНС! Дардер Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 31'
    Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Сория Давид не дал случится голу! Лэй У должен был забивать, но Сория Давид сделал отличный сейв
  • 31'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 30'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Перес Эрнан наказан за толчок Дьене Даконам
  • 28'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Hugo Duro
  • 27'
    Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Хетафе имеет хороший шанс забить.
  • Угловой
    26'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
  • 26'
    Дардер Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 25'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол пасует в штрафную, но Сория Давид выходит и ловит мяч.
  • 24'
    Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    23'
    Дамиан Суарес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    23'
    Безумный фол. Дамиан Суарес грубо играет против соперника. Пострадал Эрмосо Марио
  • 23'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Максимович Неманья из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Рока Марк
  • 22'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Анхель Луис из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
  • 22'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Налдо Гомес атаковал сзади соперника. Это Анхель Луис заработал своей команде штрафной
  • Офсайд
    21'
    Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
  • 20'
    Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Hugo Duro из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Офсайд
    19'
    Перес Эрнан из команды Эспаньол в офсайде
  • 19'
    Лэй У из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 18'
    Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Фулкье Димитри из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Дидак Вилья пострадал.
  • 15'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 15'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 14'
    ШАНС! Мата Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 14'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • 14'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    13'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
  • Фол, нарушение
    13'
    Дьене Даконам наказан за толчок Рока Марк
  • 12'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    12'
    Кристофоро Себастьян из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
  • 11'
    Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 10'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 10'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Росалес Роберто наказан за толчок Hugo Duro
  • Фол, нарушение
    9'
    Фулкье Димитри наказан за толчок Лэй У
  • 8'
    Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 5'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Максимович Неманья наказан за толчок Мелендо Оскар
  • 3'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Хетафе
Эспаньол
43.4% (76)
Ничья
42.9% (75)
Хетафе
13.7% (24)
1:1 Ничья
37.1% (65)
1:0 Эспаньол
17.7% (31)
2:1 Эспаньол
16% (28)
1:2 Хетафе
8.6% (15)
2:0 Эспаньол
6.9% (12)
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