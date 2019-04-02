Испания: Примера 2018-2019
Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Реал Мадрид
13
Нето
Мурара
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
10
Модрич
Лука
11
Бэйл
Гарет
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =8 -1Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия
Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе Валенсия 3:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Валенсия Сельта 1:2 Валенсия Валенсия 3:0 Спортинг Хихон Валенсия 1:1 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =1 -6Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс
Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид Бетис 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Леганес Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 3:6 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 27
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|43 - 19
|59
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|3
|8
|52 - 34
|57
|4.
|Хетафе
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|36 - 26
|46
|5.
|Алавес
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 35
|44
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 37
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|29
|9
|16
|4
|31 - 23
|43
|8.
|Бетис
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 37
|40
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|30 - 32
|40
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 34
|37
|11.
|Леганес
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|29 - 34
|36
|12.
|Эйбар
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|38 - 40
|36
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|32 - 43
|34
|14.
|Жирона
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|32 - 39
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 51
|32
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 40
|30
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|34 - 39
|29
|18.
|Сельта
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|39 - 49
|28
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|31 - 52
|24
|20.
|Уэска
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|30 - 50
|22
Валенсия
15.4% (16)
Ничья
25% (26)
Реал Мадрид
59.6% (62)
1:2 Реал Мадрид
46.2% (48)
1:1 Ничья
17.3% (18)
2:1 Валенсия
14.4% (15)
0:1 Реал Мадрид
6.7% (7)
2:2 Ничья
6.7% (7)
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