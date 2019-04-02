Испания: Примера 2018-2019

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Валенсия
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
13
Нето
Мурара
18
Васс
Даниэль
24
Гарай
Эсекиэль
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
8
Солер
Карлос
6
Кондогбия
Жоффрей
10
Парехо
Даниэль
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
19
Родриго
Морено
1
Навас
Кейлор
19
Одриосола
Альваро
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Регилон
Серхио
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Бэйл
Гарет
9
Бензема
Карим
20
Асенсио
Марко
Валенсия
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия
Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе Валенсия 3:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Валенсия Сельта 1:2 Валенсия Валенсия 3:0 Спортинг Хихон Валенсия 1:1 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс
Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид Бетис 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Леганес Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 3:6 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 21 6 2 75 - 27 69
2. Атлетико М Заявка 29 17 8 4 43 - 19 59
3. Реал Мадрид Заявка 29 18 3 8 52 - 34 57
4. Хетафе Заявка 29 12 10 7 36 - 26 46
5. Алавес Заявка 29 12 8 9 31 - 35 44
6. Севилья Заявка 29 12 7 10 47 - 37 43
7. Валенсия Заявка 29 9 16 4 31 - 23 43
8. Бетис Заявка 29 11 7 11 33 - 37 40
9. Атлетик Б Заявка 29 9 13 7 30 - 32 40
10. Реал Сосьедад Заявка 29 9 10 10 34 - 34 37
11. Леганес Заявка 29 9 9 11 29 - 34 36
12. Эйбар Заявка 29 8 12 9 38 - 40 36
13. Эспаньол Заявка 29 9 7 13 32 - 43 34
14. Жирона Заявка 29 8 10 11 32 - 39 34
15. Леванте Заявка 29 8 8 13 40 - 51 32
16. Вальядолид Заявка 29 7 9 13 24 - 40 30
17. Вильярреал Заявка 29 6 11 12 34 - 39 29
18. Сельта Заявка 29 7 7 15 39 - 49 28
19. Райо Вальекано Заявка 29 6 6 17 31 - 52 24
20. Уэска Заявка 29 5 7 17 30 - 50 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 03.04.2019, осталось 1 день 2 часа 33 минуты.
    • Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид
    Валенсия
    15.4% (16)
    Ничья
    25% (26)
    Реал Мадрид
    59.6% (62)
    1:2 Реал Мадрид
    46.2% (48)
    1:1 Ничья
    17.3% (18)
    2:1 Валенсия
    14.4% (15)
    0:1 Реал Мадрид
    6.7% (7)
    2:2 Ничья
    6.7% (7)
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