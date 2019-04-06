Италия: Серия B 2018-2019
Карпи
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Сандро Кабасси
Падова
7' Желтая карточкаКальвано Симоне
0:1
12' ГолМбакогу Джерри
34
Крешич
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Dario Saric
-
15 Michele Vano
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Luca Moro
-
-
Ход матча
12'
0:1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Карпи Последние 20 матчей: +4 =5 -11Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи
Падова Последние 20 матчей: +3 =7 -10Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова
Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо Козенца 2:1 Падова Падова 0:1 Карпи Асколи 2:3 Падова
Последние игры между собой
Карпи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Падова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|30
|15
|9
|6
|56 - 38
|54
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Пескара
|30
|13
|9
|8
|43 - 40
|48
|5.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|0:0
|30
|12
|8
|10
|44 - 37
|44
|9.
|Читтаделла
|0:0
|30
|10
|13
|7
|35 - 27
|43
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|12.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|0:0
|30
|7
|13
|10
|36 - 42
|34
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Падова
|1:0
|31
|5
|12
|14
|29 - 41
|27
|19.
|Карпи
|0:1
|30
|5
|7
|18
|28 - 55
|22
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