Италия: Серия B 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2018-2019
Карпи
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Падова
0'
7' Желтая карточка
Кальвано Симоне
0:1
12' Гол
Мбакогу Джерри
26'
35
Пискителли
Риккардо
25
Tobias
Pachonik
4
Alessio
Sabbione
34
Крешич
Антон
27
Роландо
Габриэле
7
Fabio
Concas
32
Ди
Ноя
Джованни
31
Кулибали
Мамаду
19
Пашиути
Лоренцо
17
Мустаккьо
Маттиа
18
Арригини
Андреа
1
Минелли
Стефано
23
Daniele
Cappelletti
36
Анджелкович
Синиша
20
Luca
Ravanelli
32
Лонги
Алессандро
11
Лолло
Лоренцо
8
Кальвано
Симоне
7
Пульцетти
Нико
10
Bertrand
Yves
Baraye
9
Мбакогу
Джерри
28
Капелло
Алессандро
Карпи
4-4-2
Падова
4-3-3

Ход матча

7'
 
Кальвано Симоне
12'
0:1
Мбакогу Джерри
(Лолло Лоренцо)
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Карпи Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи
Козенца 1:0 Карпи Карпи 3:2 Специя Карпи 0:1 Перуджа Брешия 3:1 Карпи Карпи 1:1 Верона Читтаделла 3:1 Карпи Карпи 0:2 Фоджа Венеция 1:1 Карпи Карпи 1:4 Ливорно Кремонезе 1:2 Карпи Карпи 3:2 Салернитана Пескара 2:0 Карпи Карпи 0:1 Лечче Падова 0:1 Карпи Карпи 2:2 Беневенто Кротоне 1:1 Карпи
Падова Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова
Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо Козенца 2:1 Падова Падова 0:1 Карпи Асколи 2:3 Падова

Последние игры между собой

Карпи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Падова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Падова 0:1 Карпи Серия B Карпи 1:1 Падова Серия B Падова 1:4 Карпи Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 30 15 9 6 56 - 38 54
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Пескара 30 13 9 8 43 - 40 48
5. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 0:0 30 12 8 10 44 - 37 44
9. Читтаделла 0:0 30 10 13 7 35 - 27 43
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
12. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 0:0 30 7 13 10 36 - 42 34
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 0:0 30 7 10 13 29 - 39 31
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Падова 1:0 31 5 12 14 29 - 41 27
19. Карпи 0:1 30 5 7 18 28 - 55 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...