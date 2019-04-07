Италия: Серия B 2018-2019

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Кремонезе
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Лечче
0'
6' Желтая карточка
Andrea La Mantia
25' Красная карточка
Вигорито Мауро
29'
16
Агацци
Микаэль
14
Vasile
Mogos
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
26
Терранова
Эмануэле
17
Мильоре
Франческо
4
Арини
Мариано
18
Michele
Castagnetti
8
Gaetano
Castrovilli
9
Luca
Strizzolo
30
Mirko
Carretta
22
Вигорито
Мауро
24
Венути
Лоренцо
25
Лучиони
Фабио
16
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
4
Jacopo
Petriccione
7
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
8
Marco
Mancosu
19
Andrea
La
Mantia
14
Паломби
Симоне
Кремонезе
5-3-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

6'
 
Andrea La Mantia
25'
 
Вигорито Мауро
26'
 
Marco Bleve
Паломби Симоне
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 28 Владение мячом, % 72

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто
Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Ливорно Верона 1:1 Кремонезе
Лечче Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa
Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче Читтаделла 4:1 Лечче Лечче 3:2 Ливорно Лечче 1:0 Савона Венеция 1:1 Лечче Фольгоре Чаратезе 1:2 Лечче Лечче 3:0 Лаваньезе Боргозезия 0:1 Лечче Салернитана 1:2 Лечче

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Лечче 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 3:2 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 3:2 Лечче Серия C1 A
Кремонезе 0:0 Лечче Серия C1 A Лечче 1:0 Кремонезе Серия C1 A Лечче 2:2 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 2:0 Лечче Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 0:0 31 15 10 6 56 - 38 55
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 0:0 31 13 10 8 43 - 40 49
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Читтаделла 30 11 12 7 39 - 27 45
8. Перуджа 30 13 5 12 43 - 43 44
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 0:0 30 8 13 9 32 - 44 37
11. Кремонезе 0:0 30 8 12 10 28 - 28 36
12. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
13. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
14. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 30 6 7 17 30 - 55 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • Первый тайм
  • 26'
    Лечче делает замену. Паломби Симоне уходит с поля, а Marco Bleve выходит на его замену.
  • 25'
    УДАЛЕНИЕ! - Вигорито Мауро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    6'
    Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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