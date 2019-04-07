Италия: Серия B 2018-2019
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Джованни Цини
Лечче
6' Желтая карточкаAndrea La Mantia
25' Красная карточкаВигорито Мауро
14
Vasile
Mogos
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Vasile MogosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Бултам РедаПолузащитник
-
27 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
13 Хайе ТомНападающий
- Нападающий
-
32 Joakim Milli
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Ход матча
25'
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
28 Владение мячом, % 72
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто
Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Ливорно Верона 1:1 Кремонезе
Лечче Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa
Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче Читтаделла 4:1 Лечче Лечче 3:2 Ливорно Лечче 1:0 Савона Венеция 1:1 Лечче Фольгоре Чаратезе 1:2 Лечче Лечче 3:0 Лаваньезе Боргозезия 0:1 Лечче Салернитана 1:2 Лечче
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|0:0
|31
|15
|10
|6
|56 - 38
|55
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|0:0
|31
|13
|10
|8
|43 - 40
|49
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Читтаделла
|30
|11
|12
|7
|39 - 27
|45
|8.
|Перуджа
|30
|13
|5
|12
|43 - 43
|44
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|0:0
|30
|8
|13
|9
|32 - 44
|37
|11.
|Кремонезе
|0:0
|30
|8
|12
|10
|28 - 28
|36
|12.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|13.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|14.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|30
|6
|7
|17
|30 - 55
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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