Италия: Серия B 2018-2019
Перуджа
2:4
Второй тайм: 79'
Стадион: Ренато Кури
Беневенто
0:1
7' ПенальтиВиола Николас
1:1
9' ГолХан Кван Сон
2:1
13' ГолУмар Садик
2:2
18' ГолКальдирола Лука
25' Желтая карточкаДьомбер Норберт
30' Желтая карточкаДель Пинто Лоренцо
2:3
44' ГолКода Массимо
59' Желтая карточкаАнтей Лука
65' Желтая карточкаМаджио Кристиан
2:4
73' ПенальтиВиола Николас
27
Хан
Кван
Сон
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хан Кван СонНападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dejan VokicНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
7'
0:1
9'
1:1
13'
2:1
18'
2:2
25'
44'
2:3
59'
65'
73'
2:4
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
6 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона
Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара Беневенто 2:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кротоне
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =6 -5Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто
Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла Палермо 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Перуджа
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|30
|15
|9
|6
|56 - 38
|54
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Беневенто
|3:2
|30
|14
|8
|8
|46 - 35
|50
|5.
|Пескара
|30
|13
|9
|8
|43 - 40
|48
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Читтаделла
|30
|11
|12
|7
|39 - 27
|45
|8.
|Перуджа
|2:3
|30
|13
|5
|12
|43 - 42
|44
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|12.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|13.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|14.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|30
|6
|7
|17
|30 - 55
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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