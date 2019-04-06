Италия: Серия B 2018-2019

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Перуджа
2:4
Второй тайм: 79'

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
7' Пенальти
Виола Николас
1:1
9' Гол
Хан Кван Сон
2:1
13' Гол
Умар Садик
2:2
18' Гол
Кальдирола Лука
25' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
30' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
2:3
44' Гол
Кода Массимо
59' Желтая карточка
Антей Лука
65' Желтая карточка
Маджио Кристиан
2:4
73' Пенальти
Виола Николас
79'
22
Габриэл
Васконселлос
4
Эль-Ямик
Джавад
32
Дьомбер
Норберт
13
Filippo
Sgarbi
7
Pasquale
Mazzochi
26
Marcello
Falzerano
17
Marco
Carraro
24
Драгомир
Влад
5
Верре
Валерио
27
Хан
Кван
Сон
19
Умар
Садик
12
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
5
Антей
Лука
35
Кальдирола
Лука
16
Импрота
Риккардо
4
Дель
Пинто
Лоренцо
10
Виола
Николас
25
Бандинелли
Филиппо
27
Риччи
Федерико
9
Кода
Массимо
33
Арментерос
Самуэль
Перуджа
4-3-1-2
Беневенто
4-3-1-2

Ход матча

7'
0:1
Виола Николас
9'
Хан Кван Сон
1:1
13'
Умар Садик
(Хан Кван Сон)
2:1
18'
2:2
Кальдирола Лука
25'
Дьомбер Норберт
 
30'
 
Дель Пинто Лоренцо
44'
2:3
Кода Массимо
(Риччи Федерико)
54'
Nicola Falasco
Эль-Ямик Джавад
 
59'
 
Антей Лука
65'
 
Маджио Кристиан
68'
Бьянко Раффаэле
Marco Carraro
 
68'
 
Буонаюто Кристиан
Арментерос Самуэль
73'
2:4
Виола Николас
74'
Видо Лука
Marcello Falzerano
 
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 6 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона
Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара Беневенто 2:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кротоне
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто
Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла Палермо 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Перуджа

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Беневенто 2:1 Перуджа Серия B Беневенто 0:4 Перуджа Кубок Перуджа 1:1 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Перуджа Серия B
Перуджа 3:1 Беневенто Серия B Беневенто 0:0 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе Беневенто 3:1 Перуджа Серия C1 A Беневенто 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Беневенто Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 30 15 9 6 56 - 38 54
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Беневенто 3:2 30 14 8 8 46 - 35 50
5. Пескара 30 13 9 8 43 - 40 48
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Читтаделла 30 11 12 7 39 - 27 45
8. Перуджа 2:3 30 13 5 12 43 - 42 44
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
12. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
13. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
14. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 30 6 7 17 30 - 55 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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