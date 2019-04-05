Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Брешия
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Венеция
0'
35' Желтая карточка
Sandro Tonali
42'
1
Альфонсо
Энрико
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
18
Романьоли
Симоне
26
Мартелла
Бруно
4
Sandro
Tonali
25
Dimitri
Bisoli
24
Mattia
Viviani
14
Даль'Ольо
Якопо
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
12
Guglielmo
Vicario
6
Домицци
Мауриццио
13
Marco
Modolo
3
Брускаджин
Маттео
8
Сучиу
Сергиу
18
Сегре
Джакопо
21
Скьявоне
Андреа
26
Гарофало
Агостино
23
Ломбарди
Кристиано
30
Бокалон
Риккардо
20
Ди
Мариано
Франческо
Брешия
4-1-2-1-2
Венеция
3-4-3

Ход матча

35'
Sandro Tonali
 
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия
Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия Брешия 2:1 Лечче Салернитана 1:3 Брешия Брешия 2:0 Ливорно Венеция 2:1 Брешия Брешия 4:2 Верона
Венеция Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо
Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция Венеция 2:1 Брешия Читтаделла 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция 2:1 Брешия Серия B Венеция 1:2 Брешия Серия B Брешия 1:2 Венеция Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 30 14 13 3 60 - 38 55
2. Лечче 30 15 9 6 56 - 38 54
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Пескара 30 13 9 8 43 - 40 48
5. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 29 12 7 10 44 - 37 43
9. Читтаделла 29 10 12 7 35 - 27 42
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
12. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 29 7 12 10 36 - 42 33
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Венеция 0:0 30 6 13 11 27 - 34 31
17. Ливорно 29 7 9 13 29 - 39 30
18. Падова 30 4 12 14 28 - 41 24
19. Карпи 29 5 7 17 28 - 54 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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