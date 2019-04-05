Италия: Серия B 2018-2019
Брешия
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Марио Ригамонти
Венеция
35' Желтая карточкаSandro Tonali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Пинато Марко
-
-
-
Ход матча
35'
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия
Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия Брешия 2:1 Лечче Салернитана 1:3 Брешия Брешия 2:0 Ливорно Венеция 2:1 Брешия Брешия 4:2 Верона
Венеция Последние 20 матчей: +4 =9 -7Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо
Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция Венеция 2:1 Брешия Читтаделла 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0
|30
|14
|13
|3
|60 - 38
|55
|2.
|Лечче
|30
|15
|9
|6
|56 - 38
|54
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Пескара
|30
|13
|9
|8
|43 - 40
|48
|5.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|29
|12
|7
|10
|44 - 37
|43
|9.
|Читтаделла
|29
|10
|12
|7
|35 - 27
|42
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|12.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|29
|7
|12
|10
|36 - 42
|33
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Венеция
|0:0
|30
|6
|13
|11
|27 - 34
|31
|17.
|Ливорно
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|18.
|Падова
|30
|4
|12
|14
|28 - 41
|24
|19.
|Карпи
|29
|5
|7
|17
|28 - 54
|22
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