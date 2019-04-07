Италия: Серия B 2018-2019

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Козенца
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Кротоне
0'
28' Желтая карточка
Барберис Андреа
1:0
29' Гол
Эмбало Карлос
40'
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
3
Дермаку
Кастриот
4
Капела
Анибал
18
Matteo
Legittimo
6
Luca
Palmiero
10
Эмбало
Карлос
21
Mirko
Bruccini
16
Шаудоне
Даниэле
32
Баэс
Хайме
25
Тутино
Дженнаро
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
23
Вяйсянен
Саули
5
Големич
Владимир
31
Сампиризи
Марио
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
7
Фиренце
Марко
29
Петтинари
Стефано
25
Сими
Нванкво
Козенца
4-1-4-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

28'
 
Барберис Андреа
29'
Эмбало Карлос
(Баэс Хайме)
1:0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия
Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана Венеция 0:1 Козенца Козенца 0:0 Беневенто Специя 4:0 Козенца Козенца 2:1 Падова Кротоне 0:1 Козенца Козенца 2:3 Лечче Палермо 2:1 Козенца
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне
Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне Кротоне 0:1 Козенца Перуджа 2:1 Кротоне

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кротоне 0:1 Козенца Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 31 15 9 7 56 - 40 54
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 31 13 9 9 44 - 42 48
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Читтаделла 30 11 12 7 39 - 27 45
8. Перуджа 30 13 5 12 43 - 43 44
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 30 9 12 9 34 - 45 39
11. Кремонезе 30 9 11 10 30 - 28 38
12. Козенца 1:0 30 9 11 10 28 - 33 38
13. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
14. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
15. Кротоне 0:1 31 8 9 14 32 - 39 33
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 30 6 7 17 30 - 55 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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