Италия: Серия B 2018-2019
28' Желтая карточкаБарберис Андреа
1:0
29' ГолЭмбало Карлос
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Милич ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мраз СамуэлНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
28'
29'
1:0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия
Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана Венеция 0:1 Козенца Козенца 0:0 Беневенто Специя 4:0 Козенца Козенца 2:1 Падова Кротоне 0:1 Козенца Козенца 2:3 Лечче Палермо 2:1 Козенца
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне
Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне Кротоне 0:1 Козенца Перуджа 2:1 Кротоне
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|31
|15
|9
|7
|56 - 40
|54
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|31
|13
|9
|9
|44 - 42
|48
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Читтаделла
|30
|11
|12
|7
|39 - 27
|45
|8.
|Перуджа
|30
|13
|5
|12
|43 - 43
|44
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|30
|9
|12
|9
|34 - 45
|39
|11.
|Кремонезе
|30
|9
|11
|10
|30 - 28
|38
|12.
|Козенца
|1:0
|30
|9
|11
|10
|28 - 33
|38
|13.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|14.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|15.
|Кротоне
|0:1
|31
|8
|9
|14
|32 - 39
|33
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|30
|6
|7
|17
|30 - 55
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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