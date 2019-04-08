Италия: Серия B 2018-2019

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Палермо
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Верона
0'
29' Желтая карточка
Муравски Радослав
1:0
46' Гол
Несторовски Илья
57'
1
Бриньоли
Альберто
24
Przemyslaw
Szyminski
2
Беллучи
Джузеппе
5
Райкович
Слободан
19
Алеесами
Хайтам
35
Муравски
Радослав
8
Яяло
Мато
32
Хаас
Николас
10
Трайковски
Александар
30
Несторовски
Илья
9
Stefano
Moreo
1
Сильвестри
Марко
30
Бьянкетти
Маттео
27
Давидович
Павел
33
Эмпереур
Алан
15
Балковец
Юре
5
Фараони
Марко
8
Густафссон
Самуэль
20
Цаканьи
Маттиа
16
Ли
Сын-Ву
10
Ди
Кармине
Самуэль
23
Ди
Гаудио
Антонио
Палермо
4-3-1-2
Верона
4-3-3

Ход матча

29'
Муравски Радослав
 
46'
Несторовски Илья
(Stefano Moreo)
1:0
56'
 
Хендерсон Лиам
Фараони Марко
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо
Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо Палермо 3:0 Пескара Палермо 2:1 Козенца
Верона Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона
Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона Верона 1:1 Палермо Брешия 4:2 Верона Верона 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Палермо: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Верона 1:1 Палермо Серия B Палермо 3:2 Верона Серия A Верона 0:1 Палермо Серия A Палермо 2:1 Верона Серия A
Верона 2:1 Палермо Серия A Палермо 1:2 Верона Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 31 15 9 7 56 - 40 54
3. Палермо 1:0 30 14 11 5 46 - 29 53
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 31 13 9 9 44 - 42 48
6. Читтаделла 30 11 12 7 39 - 27 45
7. Верона 0:1 30 11 12 7 41 - 35 45
8. Перуджа 30 13 5 12 43 - 43 44
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 30 9 12 9 34 - 45 39
11. Кремонезе 30 9 11 10 30 - 28 38
12. Козенца 30 9 11 10 28 - 33 38
13. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
14. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
15. Кротоне 31 8 9 14 32 - 39 33
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 30 6 7 17 30 - 55 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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