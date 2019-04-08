Италия: Серия B 2018-2019
Палермо
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Ренцо Барбера
Верона
29' Желтая карточкаМуравски Радослав
1:0
46' ГолНесторовски Илья
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Диего Бортолуззи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ли Сын-ВуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
46'
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо
Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо Палермо 3:0 Пескара Палермо 2:1 Козенца
Верона Последние 20 матчей: +7 =10 -3Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона
Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона Верона 1:1 Палермо Брешия 4:2 Верона Верона 1:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Палермо: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|31
|15
|9
|7
|56 - 40
|54
|3.
|Палермо
|1:0
|30
|14
|11
|5
|46 - 29
|53
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|31
|13
|9
|9
|44 - 42
|48
|6.
|Читтаделла
|30
|11
|12
|7
|39 - 27
|45
|7.
|Верона
|0:1
|30
|11
|12
|7
|41 - 35
|45
|8.
|Перуджа
|30
|13
|5
|12
|43 - 43
|44
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|30
|9
|12
|9
|34 - 45
|39
|11.
|Кремонезе
|30
|9
|11
|10
|30 - 28
|38
|12.
|Козенца
|30
|9
|11
|10
|28 - 33
|38
|13.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|14.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|15.
|Кротоне
|31
|8
|9
|14
|32 - 39
|33
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|30
|6
|7
|17
|30 - 55
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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