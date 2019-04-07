Италия: Серия B 2018-2019
Асколи
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Пескара
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи
Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи Асколи 2:3 Падова Беневенто 1:2 Асколи
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара
Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи Палермо 3:0 Пескара Пескара 4:2 Лечче
Последние игры между собой
Асколи: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|0:0
|31
|15
|10
|6
|56 - 38
|55
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Беневенто
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|Пескара
|0:0
|31
|13
|10
|8
|43 - 40
|49
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Читтаделла
|30
|11
|12
|7
|39 - 27
|45
|8.
|Перуджа
|30
|13
|5
|12
|43 - 43
|44
|9.
|Специя
|30
|12
|7
|11
|44 - 38
|43
|10.
|Асколи
|0:0
|30
|8
|13
|9
|32 - 44
|37
|11.
|Кремонезе
|0:0
|30
|8
|12
|10
|28 - 28
|36
|12.
|Фоджа
|30
|8
|12
|10
|37 - 42
|36
|13.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|14.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|30
|7
|9
|14
|29 - 43
|30
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Карпи
|30
|6
|7
|17
|30 - 55
|25
|19.
|Падова
|31
|4
|12
|15
|29 - 43
|24
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