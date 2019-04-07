Италия: Серия B 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2018-2019
Асколи
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Пескара
0' 29'
1
Ланни
Иван
2
Валентини
Науэль
23
Броско
Риккардо
3
Рубин
Маттео
20
Чичиретти
Амато
19
Аддэ
Брайт
5
Трояно
Микеле
17
Michele
Cavion
11
Нинкович
Никола
37
Лавероне
Лоренцо
32
Ардеманьи
Маттео
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
5
Гравильон
Эндрю
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
8
Мемушай
Ледиан
20
Бруно
Алессандро
25
Крекко
Лука
19
Маррас
Мануэль
36
Соттил
Рикардо
7
Leonardo
Mancuso
Асколи
4-3-1-2
Пескара
4-3-3
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи
Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи Асколи 2:3 Падова Беневенто 1:2 Асколи
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара
Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи Палермо 3:0 Пескара Пескара 4:2 Лечче

Последние игры между собой

Асколи: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Пескара 1:1 Асколи Серия B Пескара 0:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Асколи Серия B
Асколи 3:1 Пескара Серия B Асколи 3:0 Пескара Серия B Пескара 4:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Асколи Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 0:0 31 15 10 6 56 - 38 55
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Беневенто 30 14 8 8 47 - 35 50
5. Пескара 0:0 31 13 10 8 43 - 40 49
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Читтаделла 30 11 12 7 39 - 27 45
8. Перуджа 30 13 5 12 43 - 43 44
9. Специя 30 12 7 11 44 - 38 43
10. Асколи 0:0 30 8 13 9 32 - 44 37
11. Кремонезе 0:0 30 8 12 10 28 - 28 36
12. Фоджа 30 8 12 10 37 - 42 36
13. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
14. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 30 7 9 14 29 - 43 30
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Карпи 30 6 7 17 30 - 55 25
19. Падова 31 4 12 15 29 - 43 24
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...