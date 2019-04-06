Италия: Серия B 2018-2019
Читтаделла
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Ливорно
19' Желтая карточкаMatteo Di Gennaro
18
Mirko
Drudi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Davide DiawНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кроста ЛукаВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фацци НиколоПолузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Купиш ТомашНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +6 =8 -6Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара
Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Салернитана Ливорно 0:0 Читтаделла Читтаделла 3:2 Венеция
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно
Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Ливорно Ливорно 2:3 Перуджа
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|30
|15
|9
|6
|56 - 38
|54
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Пескара
|30
|13
|9
|8
|43 - 40
|48
|5.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|0:0
|30
|12
|8
|10
|44 - 37
|44
|9.
|Читтаделла
|0:0
|30
|10
|13
|7
|35 - 27
|43
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|12.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|0:0
|30
|7
|13
|10
|36 - 42
|34
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Падова
|1:0
|31
|5
|12
|14
|29 - 41
|27
|19.
|Карпи
|0:1
|30
|5
|7
|18
|28 - 55
|22
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