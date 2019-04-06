Италия: Серия B 2018-2019

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Читтаделла
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ливорно
0'
19' Желтая карточка
Matteo Di Gennaro
23'
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
5
Адорни
Давиде
18
Mirko
Drudi
3
Amedeo
Benedetti
8
Сеттембрини
Андреа
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
7
Скенетти
Андреа
30
Mattia
Finotto
9
Мончини
Габриэле
38
Зима
Лукаш
4
Matteo
Di
Gennaro
3
Дайнелли
Дарио
21
Lorenzo
Gonnelli
7
Валиани
Франческо
34
Davide
Agazzi
28
Сальцано
Аньелло
17
Antonio
Porcino
23
Диаманти
Алессандро
24
Думитру
Николао
11
Murilo
Mendes
Читтаделла
4-3-1-2
Ливорно
3-4-1-2

Ход матча

19'
 
Matteo Di Gennaro
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара
Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Салернитана Ливорно 0:0 Читтаделла Читтаделла 3:2 Венеция
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно
Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Ливорно Ливорно 2:3 Перуджа

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Ливорно 0:0 Читтаделла Серия B Ливорно 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Ливорно Серия B Читтаделла 0:2 Ливорно Серия B
Ливорно 2:2 Читтаделла Серия B Ливорно 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Ливорно Серия B Читтаделла 2:0 Ливорно Серия B Ливорно 3:0 Читтаделла Серия B Ливорно 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Ливорно Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 30 15 9 6 56 - 38 54
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Пескара 30 13 9 8 43 - 40 48
5. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 0:0 30 12 8 10 44 - 37 44
9. Читтаделла 0:0 30 10 13 7 35 - 27 43
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
12. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 0:0 30 7 13 10 36 - 42 34
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 0:0 30 7 10 13 29 - 39 31
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Падова 1:0 31 5 12 14 29 - 41 27
19. Карпи 0:1 30 5 7 18 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Matteo Di Gennaro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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