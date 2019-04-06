Италия: Серия B 2018-2019
Фоджа
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Пино Дзаккерия
Специя
16
Леали
Никола
19
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
-
16 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Luca VignaliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Фоджа Последние 20 матчей: +3 =11 -6Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла Лечче 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя
Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца Асколи 3:1 Специя Специя 0:0 Фоджа Специя 3:1 Беневенто Салернитана 1:0 Специя
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|30
|15
|12
|3
|62 - 38
|57
|2.
|Лечче
|30
|15
|9
|6
|56 - 38
|54
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|45 - 29
|50
|4.
|Пескара
|30
|13
|9
|8
|43 - 40
|48
|5.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|0:0
|30
|12
|8
|10
|44 - 37
|44
|9.
|Читтаделла
|0:0
|30
|10
|13
|7
|35 - 27
|43
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|12.
|Козенца
|29
|8
|11
|10
|27 - 33
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|0:0
|30
|7
|13
|10
|36 - 42
|34
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|0:0
|30
|7
|10
|13
|29 - 39
|31
|17.
|Венеция
|30
|6
|12
|12
|27 - 36
|30
|18.
|Падова
|1:0
|31
|5
|12
|14
|29 - 41
|27
|19.
|Карпи
|0:1
|30
|5
|7
|18
|28 - 55
|22
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