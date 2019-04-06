Италия: Серия B 2018-2019

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Фоджа
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Специя
0' 26'
16
Леали
Никола
14
Мартинелли
Лука
2
Биллонг
Жан-Клод
3
Раньери
Лука
13
Замбелли
Марко
25
Alberto
Gerbo
4
Cristian
Agnelli
10
Francesco
Deli
11
Крагль
Оливер
19
Fabio
Mazzeo
18
Галано
Кристиан
1
Ламанна
Эугенио
24
Luca
Vignali
13
Капрадосси
Элио
20
Лиджи
Алессандро
4
Кривелло
Роберто
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
25
Giulio
Maggiore
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
21
David
Okereke
34
Да
Крус
Алессио
Фоджа
3-5-2
Специя
4-3-3
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Фоджа Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла Лечче 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Козенца
Асколи 2:2 Фоджа Фоджа 1:1 Беневенто Падова 1:1 Фоджа Фоджа 1:1 Пескара Палермо 0:0 Фоджа Фоджа 0:2 Кротоне Карпи 0:2 Фоджа Фоджа 2:2 Верона Перуджа 3:0 Фоджа Салернитана 1:0 Фоджа Фоджа 3:1 Кремонезе Ливорно 3:1 Фоджа Фоджа 1:1 Венеция Специя 0:0 Фоджа Фоджа 2:2 Брешия Читтаделла 1:1 Фоджа
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя
Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца Асколи 3:1 Специя Специя 0:0 Фоджа Специя 3:1 Беневенто Салернитана 1:0 Специя

Последние игры между собой

Фоджа: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Специя 0:0 Фоджа Серия B Фоджа 2:1 Специя Серия B Специя 1:0 Фоджа Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 30 15 12 3 62 - 38 57
2. Лечче 30 15 9 6 56 - 38 54
3. Палермо 29 13 11 5 45 - 29 50
4. Пескара 30 13 9 8 43 - 40 48
5. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 0:0 30 12 8 10 44 - 37 44
9. Читтаделла 0:0 30 10 13 7 35 - 27 43
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
12. Козенца 29 8 11 10 27 - 33 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 0:0 30 7 13 10 36 - 42 34
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 0:0 30 7 10 13 29 - 39 31
17. Венеция 30 6 12 12 27 - 36 30
18. Падова 1:0 31 5 12 14 29 - 41 27
19. Карпи 0:1 30 5 7 18 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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