Греция: Суперлига 2018-2019
Арис Салоники
0:2
Первый тайм: 42'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Атромитос
0:1
17' ГолGiorgos Manousos
31' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
0:2
36' ГолКулурис Эфтимос
23
Хулиан
Диас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
11
Матео
Гарсия
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Юнес ХамзаНападающий
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Угрои РоландНападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
17'
36'
0:2
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники
Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Ксанти 0:1 Арис Салоники Левадиакос 1:0 Арис Салоники Лариса 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ламия Эрготелис 3:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Атромитос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Панатинаикос ОФИ 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Олимпиакос
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос
Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос ОФИ 1:1 Атромитос Ламия 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Ксанти 2:1 Атромитос Атромитос 2:2 Панаитоликос Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Thyella Kamari 0:8 Атромитос Панатинаикос 1:0 Атромитос Атромитос 4:2 Арис Салоники
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок Арис Салоники 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|28
|24
|4
|0
|58 - 13
|76
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|27
|21
|3
|3
|61 - 16
|66
|3.
|АЕК
|1:1
|28
|17
|6
|5
|46 - 17
|57
|4.
|Атромитос
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 26
|49
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|27
|12
|9
|6
|33 - 23
|45
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|28
|13
|4
|11
|37 - 29
|43
|7.
|Панаитоликос
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|8.
|Ламия
|1:1
|28
|8
|10
|10
|23 - 33
|34
|9.
|Паниониос
|1:1
|28
|9
|6
|13
|24 - 41
|33
|10.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|10
|11
|24 - 30
|31
|11.
|Астерас
|0:0
|28
|7
|8
|13
|21 - 29
|29
|12.
|Ксанти
|0:2
|28
|6
|11
|11
|18 - 25
|29
|13.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|7
|6
|15
|18 - 34
|27
|14.
|ОФИ
|0:0
|28
|5
|11
|12
|24 - 40
|26
|15.
|Левадиакос
|1:1
|28
|5
|7
|16
|15 - 36
|22
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|28
|2
|4
|22
|11 - 50
|10
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