Греция: Суперлига 2018-2019

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Арис Салоники
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Атромитос
0'
0:1
17' Гол
Giorgos Manousos
31' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
0:2
36' Гол
Кулурис Эфтимос
42'
23
Хулиан
Диас
27
Manolis
Tzanakakis
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
15
Валерианос
Йоргос
32
Сиопис
Манолис
26
Матилья
Хавьер
10
Ларссон
Даниэль
28
Фетфатцидис
Иоаннис
11
Матео
Гарсия
7
Nicolas
Diguiny
25
Медьери
Болаж
19
Кивракидис
Кириакос
44
Рисванис
Спирос
5
Dimitrios
Chatziisaias
3
Катранис
Александрос
6
Бусуладжич
Азер
15
Madson
11
Bruno
Felipe
II
9
Giorgos
Manousos
74
Варда
Амр
20
Кулурис
Эфтимос
Арис Салоники
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Giorgos Manousos
(Кулурис Эфтимос)
31'
 
Кивракидис Кириакос
36'
0:2
Кулурис Эфтимос
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники
Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Ксанти 0:1 Арис Салоники Левадиакос 1:0 Арис Салоники Лариса 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ламия Эрготелис 3:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Атромитос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Панатинаикос ОФИ 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Олимпиакос
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос
Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос ОФИ 1:1 Атромитос Ламия 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Ксанти 2:1 Атромитос Атромитос 2:2 Панаитоликос Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Thyella Kamari 0:8 Атромитос Панатинаикос 1:0 Атромитос Атромитос 4:2 Арис Салоники

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Атромитос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:1 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок Арис Салоники 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 28 24 4 0 58 - 13 76
2. Олимпиакос 2:0 27 21 3 3 61 - 16 66
3. АЕК 1:1 28 17 6 5 46 - 17 57
4. Атромитос 1:0 28 14 7 7 38 - 26 49
5. Панатинаикос 0:0 27 12 9 6 33 - 23 45
6. Арис Салоники 0:1 28 13 4 11 37 - 29 43
7. Панаитоликос 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
8. Ламия 1:1 28 8 10 10 23 - 33 34
9. Паниониос 1:1 28 9 6 13 24 - 41 33
10. Лариса 0:0 28 7 10 11 24 - 30 31
11. Астерас 0:0 28 7 8 13 21 - 29 29
12. Ксанти 0:2 28 6 11 11 18 - 25 29
13. ПАС Янина 0:0 28 7 6 15 18 - 34 27
14. ОФИ 0:0 28 5 11 12 24 - 40 26
15. Левадиакос 1:1 28 5 7 16 15 - 36 22
16. Аполлон Смирнис 0:1 28 2 4 22 11 - 50 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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