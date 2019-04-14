Греция: Суперлига 2018-2019
Аполлон Смирнис
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Панаитоликос
20' Желтая карточкаThomas Nazlidis
0:1
31' ПенальтиAdmir Bajrovic
42' Желтая карточкаFrederico Duarte
11
Лопес
Мартин
66
Михай
Энеа
15
Pedro
Amaral
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Лопес МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
45 Варкас ЯннисНападающий
-
18 Joel AcostaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Babis Tennes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Михай ЭнеаЗащитник
-
15 Pedro AmaralЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
20'
31'
0:1
42'
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +2 =4 -14Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ
Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Ламия 2:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Трикала 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис
Панаитоликос Последние 20 матчей: +6 =4 -10Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос
Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 АЕК ПАОК 2:1 Панаитоликос Паниониос 3:0 Панаитоликос
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|28
|24
|4
|0
|58 - 13
|76
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|27
|21
|3
|3
|61 - 16
|66
|3.
|АЕК
|1:1
|28
|17
|6
|5
|46 - 17
|57
|4.
|Атромитос
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 26
|49
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|27
|12
|9
|6
|33 - 23
|45
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|28
|13
|4
|11
|37 - 29
|43
|7.
|Панаитоликос
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|8.
|Ламия
|1:1
|28
|8
|10
|10
|23 - 33
|34
|9.
|Паниониос
|1:1
|28
|9
|6
|13
|24 - 41
|33
|10.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|10
|11
|24 - 30
|31
|11.
|Астерас
|0:0
|28
|7
|8
|13
|21 - 29
|29
|12.
|Ксанти
|0:2
|28
|6
|11
|11
|18 - 25
|29
|13.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|7
|6
|15
|18 - 34
|27
|14.
|ОФИ
|0:0
|28
|5
|11
|12
|24 - 40
|26
|15.
|Левадиакос
|1:1
|28
|5
|7
|16
|15 - 36
|22
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|28
|2
|4
|22
|11 - 50
|10
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