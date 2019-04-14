Греция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2018-2019
Аполлон Смирнис
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Панаитоликос
0'
20' Желтая карточка
Thomas Nazlidis
0:1
31' Пенальти
Admir Bajrovic
42' Желтая карточка
Frederico Duarte
44'
1
Уандерсон
Силва
5
Nikolaos
Vafeas
2
Контоэс
Яннис
11
Лопес
Мартин
25
Giannis
Stathis
69
Christos
Agrodimos
8
Томас
Бединелли
29
Leonidas
Rossi
9
Thomas
Nazlidis
94
Hilal
El-Helwe
30
Д'Урсо
Кристиан
82
Кириакидис
Димитриос
54
Giorgos
Liavas
47
Alexandros
Malis
66
Михай
Энеа
15
Pedro
Amaral
60
Frederico
Duarte
37
Angelos
Tsigaras
18
Adrian
Oscar
Lucero
4
Родригеш
Гонсалу
9
Admir
Bajrovic
11
Диас
Хорхе
Аполлон Смирнис
3-4-3
Панаитоликос
4-3-3

Ход матча

20'
Thomas Nazlidis
 
31'
0:1
Admir Bajrovic
42'
 
Frederico Duarte
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ
Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Ламия 2:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Трикала 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис
Панаитоликос Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос
Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 АЕК ПАОК 2:1 Панаитоликос Паниониос 3:0 Панаитоликос

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис Суперлига Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 1:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 0:2 Панаитоликос Футбольная лига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 28 24 4 0 58 - 13 76
2. Олимпиакос 2:0 27 21 3 3 61 - 16 66
3. АЕК 1:1 28 17 6 5 46 - 17 57
4. Атромитос 1:0 28 14 7 7 38 - 26 49
5. Панатинаикос 0:0 27 12 9 6 33 - 23 45
6. Арис Салоники 0:1 28 13 4 11 37 - 29 43
7. Панаитоликос 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
8. Ламия 1:1 28 8 10 10 23 - 33 34
9. Паниониос 1:1 28 9 6 13 24 - 41 33
10. Лариса 0:0 28 7 10 11 24 - 30 31
11. Астерас 0:0 28 7 8 13 21 - 29 29
12. Ксанти 0:2 28 6 11 11 18 - 25 29
13. ПАС Янина 0:0 28 7 6 15 18 - 34 27
14. ОФИ 0:0 28 5 11 12 24 - 40 26
15. Левадиакос 1:1 28 5 7 16 15 - 36 22
16. Аполлон Смирнис 0:1 28 2 4 22 11 - 50 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Frederico Duarte получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Admir Bajrovic из команды Панаитоликос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Томас Назлидис получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...