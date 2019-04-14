Греция: Суперлига 2018-2019

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ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Астерас
0' 43'
93
Михаил
Неофитос
6
Михаил
Алексиос
19
Каргас
Яннис
44
Скондрас
Апостолос
2
Michalis
Boukouvalas
88
Николиас
Александрос
21
Edwin
Castro
35
Dusan
Pantelic
17
Шергелашвили
Лаша
10
Крижман
Санди
27
Dimitrios
Manos
30
Georgios
Athanasiadis
27
Giannis
Kotsiras
5
Триантафиллопулос
Костас
4
Triantafyllos
Pasalidis
33
Angel
Martinez
II
8
Juan
Manuel
Munafo
6
Вальенте
Хосе
17
Иглесиас
Матиас
19
Kosmas
Tsilianidis
14
Franco
Bellocq
11
Michalis
Manias
ПАС Янина
3-5-2
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Аравидис Христос
Michalis Manias
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ОФИ 1:0 ПАС Янина Левадиакос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Лариса Ламия 1:1 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Ксанти Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 ОФИ ПАС Янина 2:0 Левадиакос
Астерас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия
Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас Аполлон Паралимниу 0:4 Астерас Астерас 2:1 ОФИ

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Астерас 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАС Янина Суперлига Астерас 1:1 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 0:2 Астерас Суперлига Астерас 3:3 ПАС Янина Суперлига Астерас 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 ПАС Янина Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 28 24 4 0 58 - 13 76
2. Олимпиакос 2:0 27 21 3 3 61 - 16 66
3. АЕК 1:1 28 17 6 5 46 - 17 57
4. Атромитос 1:0 28 14 7 7 38 - 26 49
5. Панатинаикос 0:0 27 12 9 6 33 - 23 45
6. Арис Салоники 0:1 28 13 4 11 37 - 29 43
7. Панаитоликос 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
8. Ламия 1:1 28 8 10 10 23 - 33 34
9. Паниониос 1:1 28 9 6 13 24 - 41 33
10. Лариса 0:0 28 7 10 11 24 - 30 31
11. Астерас 0:0 28 7 8 13 21 - 29 29
12. Ксанти 0:2 28 6 11 11 18 - 25 29
13. ПАС Янина 0:0 28 7 6 15 18 - 34 27
14. ОФИ 0:0 28 5 11 12 24 - 40 26
15. Левадиакос 1:1 28 5 7 16 15 - 36 22
16. Аполлон Смирнис 0:1 28 2 4 22 11 - 50 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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