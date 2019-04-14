Греция: Суперлига 2018-2019
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Зоссимадес
Астерас
19
Каргас
Яннис
21
Edwin
Castro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каргас ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Edwin CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Higor VidalНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ролье ДиегоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =5 -10ОФИ 1:0 ПАС Янина Левадиакос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Лариса Ламия 1:1 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Ксанти Панаитоликос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:2 Атромитос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Олимпиакос ПАС Янина 0:4 АЕК ПАС Янина 1:1 Паниониос Ираклис 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 3:1 Паниониос Астерас 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 ОФИ ПАС Янина 2:0 Левадиакос
Астерас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия
Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас Аполлон Паралимниу 0:4 Астерас Астерас 2:1 ОФИ
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 0:2 Астерас Суперлига Астерас 3:3 ПАС Янина Суперлига Астерас 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|28
|24
|4
|0
|58 - 13
|76
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|27
|21
|3
|3
|61 - 16
|66
|3.
|АЕК
|1:1
|28
|17
|6
|5
|46 - 17
|57
|4.
|Атромитос
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 26
|49
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|27
|12
|9
|6
|33 - 23
|45
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|28
|13
|4
|11
|37 - 29
|43
|7.
|Панаитоликос
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|8.
|Ламия
|1:1
|28
|8
|10
|10
|23 - 33
|34
|9.
|Паниониос
|1:1
|28
|9
|6
|13
|24 - 41
|33
|10.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|10
|11
|24 - 30
|31
|11.
|Астерас
|0:0
|28
|7
|8
|13
|21 - 29
|29
|12.
|Ксанти
|0:2
|28
|6
|11
|11
|18 - 25
|29
|13.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|7
|6
|15
|18 - 34
|27
|14.
|ОФИ
|0:0
|28
|5
|11
|12
|24 - 40
|26
|15.
|Левадиакос
|1:1
|28
|5
|7
|16
|15 - 36
|22
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|28
|2
|4
|22
|11 - 50
|10
Загрузка...