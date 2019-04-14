Греция: Суперлига 2018-2019

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Лариса
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ПАОК
0'
6' Желтая карточка
Anthony Fatjon
45'+1
1
Кристинссон
Огмундур
25
Manolis
Bertos
28
Бралич
Славко
18
Морас
Евангелос
39
Aleksandar
Gojkovic
30
Живкович
Стефан
8
Милосавлевич
Радомир
64
Anthony
Fatjon
13
Якимовски
Никола
33
Marko
Nunic
17
Шикавка
Евгений
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
28
Шахов
Евгений
26
Оливейра
Сержиу
18
Лимниос
Димитрис
10
Пелкас
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
Лариса
5-3-2
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

6'
Anthony Fatjon
 
29'
Жижич Никола
Aleksandar Gojkovic
 
36'
 
Яннулис Димитрис
Виейринья
43'
Караникас Никос
Manolis Bertos
 
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса Лариса 2:0 Левадиакос
ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:1 Атромитос Олимпиакос 4:0 Лариса Панатинаикос 1:1 Лариса Астерас 5:3 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Лариса 3:2 Астерас Аполлон Понту 0:4 Лариса Лариса 0:0 АЕК ПАОК 2:1 Лариса Лариса 4:2 Паниониос Астерас 2:0 Лариса
ПАОК Последние 20 матчей: +16 =2 -2
ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК
ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК Аиттитос Спатон 0:6 ПАОК Левадиакос 1:2 ПАОК

Последние игры между собой

Лариса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
ПАОК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
ПАОК 2:1 Лариса Суперлига ПАОК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Лариса Суперлига
Лариса 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Лариса Кубок ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 ПАОК Суперлига Лариса 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:2 ПАОК Суперлига Лариса 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 28 24 4 0 58 - 13 76
2. Олимпиакос 2:0 27 21 3 3 61 - 16 66
3. АЕК 1:1 28 17 6 5 46 - 17 57
4. Атромитос 1:0 28 14 7 7 38 - 26 49
5. Панатинаикос 0:0 27 12 9 6 33 - 23 45
6. Арис Салоники 0:1 28 13 4 11 37 - 29 43
7. Панаитоликос 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
8. Ламия 1:1 28 8 10 10 23 - 33 34
9. Паниониос 1:1 28 9 6 13 24 - 41 33
10. Лариса 0:0 28 7 10 11 24 - 30 31
11. Астерас 0:0 28 7 8 13 21 - 29 29
12. Ксанти 0:2 28 6 11 11 18 - 25 29
13. ПАС Янина 0:0 28 7 6 15 18 - 34 27
14. ОФИ 0:0 28 5 11 12 24 - 40 26
15. Левадиакос 1:1 28 5 7 16 15 - 36 22
16. Аполлон Смирнис 0:1 28 2 4 22 11 - 50 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEL FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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