Греция: Суперлига 2018-2019
6' Желтая карточкаAnthony Fatjon
33
Marko
Nunic
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Marko NunicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Акоста НоэНападающий
-
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +6 =7 -7Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса Лариса 2:0 Левадиакос
ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:1 Атромитос Олимпиакос 4:0 Лариса Панатинаикос 1:1 Лариса Астерас 5:3 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Лариса 3:2 Астерас Аполлон Понту 0:4 Лариса Лариса 0:0 АЕК ПАОК 2:1 Лариса Лариса 4:2 Паниониос Астерас 2:0 Лариса
ПАОК Последние 20 матчей: +16 =2 -2ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК
ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК Аиттитос Спатон 0:6 ПАОК Левадиакос 1:2 ПАОК
Последние игры между собой
Лариса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
ПАОК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Лариса 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Лариса Кубок ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 ПАОК Суперлига Лариса 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:2 ПАОК Суперлига Лариса 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|28
|24
|4
|0
|58 - 13
|76
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|27
|21
|3
|3
|61 - 16
|66
|3.
|АЕК
|1:1
|28
|17
|6
|5
|46 - 17
|57
|4.
|Атромитос
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 26
|49
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|27
|12
|9
|6
|33 - 23
|45
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|28
|13
|4
|11
|37 - 29
|43
|7.
|Панаитоликос
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|8.
|Ламия
|1:1
|28
|8
|10
|10
|23 - 33
|34
|9.
|Паниониос
|1:1
|28
|9
|6
|13
|24 - 41
|33
|10.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|10
|11
|24 - 30
|31
|11.
|Астерас
|0:0
|28
|7
|8
|13
|21 - 29
|29
|12.
|Ксанти
|0:2
|28
|6
|11
|11
|18 - 25
|29
|13.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|7
|6
|15
|18 - 34
|27
|14.
|ОФИ
|0:0
|28
|5
|11
|12
|24 - 40
|26
|15.
|Левадиакос
|1:1
|28
|5
|7
|16
|15 - 36
|22
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|28
|2
|4
|22
|11 - 50
|10
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