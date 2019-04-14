Греция: Суперлига 2018-2019
Ламия
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
АЕК
0:1
4' ГолМанталос Петрос
18' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
33' Желтая карточкаМанталос Петрос
1:1
34' ПенальтиБарралес Джеронимо
27
Vanderson
12
Ассубре
Жан
15
Чосич
Урош
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ассубре ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Блажич МаркоПолузащитник
-
19 Томас ЖоанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бое ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
4'
33'
34'
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия
Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия Олимпиакос 3:0 Ламия
АЕК Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|28
|24
|4
|0
|58 - 13
|76
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|27
|21
|3
|3
|61 - 16
|66
|3.
|АЕК
|1:1
|28
|17
|6
|5
|46 - 17
|57
|4.
|Атромитос
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 26
|49
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|27
|12
|9
|6
|33 - 23
|45
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|28
|13
|4
|11
|37 - 29
|43
|7.
|Панаитоликос
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|8.
|Ламия
|1:1
|28
|8
|10
|10
|23 - 33
|34
|9.
|Паниониос
|1:1
|28
|9
|6
|13
|24 - 41
|33
|10.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|10
|11
|24 - 30
|31
|11.
|Астерас
|0:0
|28
|7
|8
|13
|21 - 29
|29
|12.
|Ксанти
|0:2
|28
|6
|11
|11
|18 - 25
|29
|13.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|7
|6
|15
|18 - 34
|27
|14.
|ОФИ
|0:0
|28
|5
|11
|12
|24 - 40
|26
|15.
|Левадиакос
|1:1
|28
|5
|7
|16
|15 - 36
|22
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|28
|2
|4
|22
|11 - 50
|10
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