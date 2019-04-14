Греция: Суперлига 2018-2019

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Ламия
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
АЕК
0'
0:1
4' Гол
Манталос Петрос
18' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
33' Желтая карточка
Манталос Петрос
1:1
34' Пенальти
Барралес Джеронимо
45'+2
22
Мелиссас
Никос
2
Stavros
Vasilantonopoulos
4
Адехо
Даниэль
5
Christos
Karypidis
27
Vanderson
6
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
11
Караманос
Тасос
10
Бертолио
Факундо
12
Ассубре
Жан
9
Барралес
Джеронимо
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
15
Чосич
Урош
23
Хульт
Никлас
6
Крстичич
Ненад
8
Симоэш
Андре
17
Клонаридис
Виктор
20
Манталос
Петрос
14
Бакасетас
Тасос
22
Понсе
Эсекиэль
Ламия
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Манталос Петрос
(Бакасетас Тасос)
18'
 
Сварнас Эфстратиос
31'
 
Албанис Христос
Клонаридис Виктор
33'
 
Манталос Петрос
34'
Барралес Джеронимо
1:1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия
Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия Олимпиакос 3:0 Ламия
АЕК Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК
АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК АЕК 1:1 ПАОК АЕК 1:0 Левадиакос Паниониос 0:2 АЕК АЕК 5:0 Киссамикос АЕК 3:0 Астерас ПАС Янина 0:4 АЕК Киссамикос 1:1 АЕК Волос 1:3 АЕК Лариса 0:0 АЕК

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига
АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 28 24 4 0 58 - 13 76
2. Олимпиакос 2:0 27 21 3 3 61 - 16 66
3. АЕК 1:1 28 17 6 5 46 - 17 57
4. Атромитос 1:0 28 14 7 7 38 - 26 49
5. Панатинаикос 0:0 27 12 9 6 33 - 23 45
6. Арис Салоники 0:1 28 13 4 11 37 - 29 43
7. Панаитоликос 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
8. Ламия 1:1 28 8 10 10 23 - 33 34
9. Паниониос 1:1 28 9 6 13 24 - 41 33
10. Лариса 0:0 28 7 10 11 24 - 30 31
11. Астерас 0:0 28 7 8 13 21 - 29 29
12. Ксанти 0:2 28 6 11 11 18 - 25 29
13. ПАС Янина 0:0 28 7 6 15 18 - 34 27
14. ОФИ 0:0 28 5 11 12 24 - 40 26
15. Левадиакос 1:1 28 5 7 16 15 - 36 22
16. Аполлон Смирнис 0:1 28 2 4 22 11 - 50 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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