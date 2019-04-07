Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Фиорентина
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Фрозиноне
0'
41' Желтая карточка
Бегетто Андреа
59' Желтая карточка
Паганини Лука
61'
1
Лафон
Альбан
2
Лорини
Венсан
20
Песселья
Херман
4
Миленкович
Никола
3
Бираги
Кристиано
24
Бенасси
Марко
17
Верету
Жордан
8
Герсон
Сантос
25
Кьеза
Федерико
29
Муриэль
Луис
11
Миральяс
Кевин
57
Спортьелло
Марко
6
Гольданига
Эдоардо
27
Саламон
Бартош
25
Капуано
Марко
7
Паганини
Лука
66
Чибсах
Юссиф
21
Саммарко
Паоло
16
Вальцания
Лука
33
Бегетто
Андреа
20
Тротта
Марселло
89
Пинамонти
Андреа
Фиорентина
4-3-2-1
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

41'
 
Бегетто Андреа
46'
 
Майелло Раффаэле
Саммарко Паоло
58'
Дабо Брайан
Бенасси Марко
 
59'
Симеоне Джованни
Герсон Сантос
 
59'
 
Паганини Лука
  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Лацио
Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:1 Парма Милан 0:1 Фиорентина Фиорентина 3:1 Эмполи Сассуоло 3:3 Фиорентина Фиорентина 0:3 Ювентус
Фрозиноне Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино
Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри Интер Милан 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Фрозиноне 1:1 Фиорентина Серия A Фрозиноне 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Фрозиноне Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
5. Аталанта Заявка 30 15 6 9 64 - 41 51
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
8. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина 0:0 Заявка 31 8 16 7 46 - 38 40
11. Сассуоло Заявка 30 8 11 11 44 - 49 35
12. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
13. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
14. Кальяри Заявка 30 8 9 13 28 - 42 33
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 8 8 14 27 - 42 32
16. Удинезе Заявка 29 7 8 14 27 - 41 29
17. Эмполи Заявка 30 7 7 16 38 - 56 28
18. Болонья Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 4 9 18 24 - 56 21
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 47'
    Спортьелло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 47'
    Герсон Сантос не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
  • 46'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 45'
    Вальцания Лука из команды Фросиноне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 45'
    Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Лорини Венсан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Вальцания Лука
  • Травма, повреждение
    44'
    Лорини Венсан возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Кьеза Федерико наказан за толчок Паганини Лука
  • 43'
    Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лорини Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Лорини Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Бегетто Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    41'
    Безумный фол. Бегетто Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Лорини Венсан
  • 41'
    Миральяс Кевин из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 40'
    Хорошую попытку сделал Бегетто Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 40'
    Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Паганини Лука мяч отрикошетил от ворот
  • 40'
    Миленкович Никола ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    39'
    Миленкович Никола из команды Фиорентина играет слишком грубо. Пинамонти Андреа оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    38'
    Кьеза Федерико наказан за толчок Бегетто Андреа
  • 38'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 37'
    Шанс! Бенасси Марко из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
  • 37'
    Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Лорини Венсан
  • 36'
    Лорини Венсан из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 35'
    Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    34'
    Вальцания Лука возвращается на поле.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вальцания Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    33'
    Вальцания Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 32'
    Какой промах! Кьеза Федерико имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 31'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Муриэль Луис из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 31'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Муриэль Луис из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Пинамонти Андреа нарушает правила. Верету Жордан пострадал
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Миральяс Кевин
  • 28'
    Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Капуано Марко наказан за толчок Лафон Альбан
  • Угловой
    27'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне подал угловой слева.
  • 27'
    Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Пинамонти Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    25'
    Саммарко Паоло из команды Фросиноне разыграл угловой с правого угла.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 25'
    Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Бегетто Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Миральяс Кевин из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
  • 24'
    Миленкович Никола бьет ножницами в створ ворот, но Спортьелло Марко не дал случится отличному голу!
  • 24'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
  • 24'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    23'
    Миральяс Кевин из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
  • 23'
    Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Кьеза Федерико наказан за толчок Саламон Бартош
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 20'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 17'
    Вальцания Лука не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Верету Жордан из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 15'
    Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
  • Угловой
    15'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 15'
    Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Саммарко Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
  • 14'
    Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Назначен штрафной. Пострадал Бираги Кристиано, его свалил Паганини Лука.
  • 12'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 9'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Миральяс Кевин из команды Фиорентина играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
  • 8'
    Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Лорини Венсан
  • 7'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 7'
    Миленкович Никола мяч отрикошетил от ворот
  • 7'
    Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Паганини Лука из команды Фросиноне опасно и грубо сыграл. Верету Жордан пострадал.
  • 6'
    Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Герсон Сантос из команды Фиорентина подал угловой справа.
  • 6'
    Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Угловой
    5'
    Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
  • 5'
    Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    3'
    Бенасси Марко из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Спортьелло Марко отбил мяч на угловой после удара Миральяс Кевин из штрафной площади.
  • 3'
    Миральяс Кевин из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Фиорентина начинает контратаку
  • 3'
    Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Паганини Лука из команды Фросиноне подал угловой справа.
  • 2'
    Саламон Бартош оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Лафон Альбан перевел мяч на угловой.
  • 2'
    Паганини Лука из команды Фросиноне делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    2'
    Саммарко Паоло из команды Фросиноне подал угловой справа.
  • 2'
    Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Чибсах Юссиф из команды Фросиноне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Фросиноне начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Фрозиноне
Фиорентина
94.6% (157)
Ничья
3% (5)
Фрозиноне
2.4% (4)
2:0 Фиорентина
41.6% (69)
2:1 Фиорентина
22.3% (37)
1:0 Фиорентина
16.9% (28)
3:1 Фиорентина
7.2% (12)
3:0 Фиорентина
4.8% (8)
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