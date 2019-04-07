Италия: Серия A 2018-2019
Фиорентина
0:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Артемио Франки
Фрозиноне
41' Желтая карточкаБегетто Андреа
59' Желтая карточкаПаганини Лука
29
Муриэль
Луис
66
Чибсах
Юссиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Муриэль ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =10 -4Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Лацио
Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:1 Парма Милан 0:1 Фиорентина Фиорентина 3:1 Эмполи Сассуоло 3:3 Фиорентина Фиорентина 0:3 Ювентус
Фрозиноне Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино
Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Кальяри Интер Милан 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Фиорентина
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|64 - 41
|51
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|8.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|31
|8
|16
|7
|46 - 38
|40
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 42
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 42
|32
|16.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 41
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|38 - 56
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|4
|9
|18
|24 - 56
|21
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Фиорентина
94.6% (157)
Ничья
3% (5)
Фрозиноне
2.4% (4)
2:0 Фиорентина
41.6% (69)
2:1 Фиорентина
22.3% (37)
1:0 Фиорентина
16.9% (28)
3:1 Фиорентина
7.2% (12)
3:0 Фиорентина
4.8% (8)
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