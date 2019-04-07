Италия: Серия A 2018-2019

Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

47' Спортьелло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

47' Удар от ворот произведет Фросиноне

47' Герсон Сантос не смог попасть в створ ударом издали

47' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.

46' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

45' Удар от ворот произведет Фиорентина

45' Вальцания Лука из команды Фросиноне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

45' Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

43' Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Лорини Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Лорини Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Бегетто Андреа получил желтую карточку от судьи

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

41' Миральяс Кевин из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.

40' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

40' Хорошую попытку сделал Бегетто Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

37' Удар от ворот произведет Фросиноне

37' Шанс! Бенасси Марко из команды Фиорентина пробил головой, но мимо

37' Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Лорини Венсан из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

35' Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

35' Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Вальцания Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Вальцания Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Фросиноне

32' Какой промах! Кьеза Федерико имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

31' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

31' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

31' Муриэль Луис из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

31' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Муриэль Луис из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

30' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

28' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

28' Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

27' Бегетто Андреа из команды Фросиноне подал угловой слева.

27' Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Пинамонти Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

26' Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

25' Саммарко Паоло из команды Фросиноне разыграл угловой с правого угла.

25' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

25' Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Бегетто Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.

24' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

23' Миральяс Кевин из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.

23' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

23' Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

22' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

22' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

20' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Фиорентина контролирует мяч.

17' Удар от ворот произведет Фиорентина

17' Вальцания Лука не смог попасть в створ ударом издали

16' Верету Жордан из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Удар от ворот произведет Фросиноне

15' Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо

15' Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.

15' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

15' Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

14' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

14' Саммарко Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

11' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

9' Удар от ворот произведет Фросиноне

9' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

7' Удар от ворот произведет Фросиноне

7' Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

6' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Герсон Сантос из команды Фиорентина подал угловой справа.

6' Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

5' Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.

5' Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

4' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

4' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

4' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

3' Бенасси Марко из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.

3' Миральяс Кевин из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...

3' Фиорентина начинает контратаку

3' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Паганини Лука из команды Фросиноне подал угловой справа.

2' Паганини Лука из команды Фросиноне делает передачу одноклубнику.

2' Саммарко Паоло из команды Фросиноне подал угловой справа.

2' Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Чибсах Юссиф из команды Фросиноне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

1' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Фросиноне начинает с центра поля