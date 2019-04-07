Италия: Серия A 2018-2019

Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

50' Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе

50' Гулам Фаузи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Г О О О О Л - Лазович Дарко классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

48' Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный кросс...

48' Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.

48' Дженоа имеет хороший шанс забить.

47' Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.

47' Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой слева.

46' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Гулам Фаузи из команды Наполи делает отличный кросс...

45' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

45' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гулам Фаузи из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

44' Удар от ворот произведет Наполи

44' Велозу Мигель из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

44' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.

44' Матч возобновлен

43' Максимович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Карнезис Орестис из команды Наполи сделал отличный сейв!

42' Велозу Мигель пробил со штрафного прямо в стенку

40' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

40' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

39' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Велозу Мигель из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

39' Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.

38' Гулам Фаузи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' ШАНС! Это должен был быть гол. Гюнтер Корай упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

38' Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.

37' Пандев Горан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

37' Отличные скиллы показывает Пандев Горан , обводя своих соперников

37' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

34' Г О О О О Л - Мертенс Дрис из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!

34' Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.

34' Наполи имеет хороший шанс забить.

34' Удар от ворот произведет Наполи

33' Куаме Кристиан из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

33' Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.

33' Бесса Даниэль из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

33' Бесса Даниэль из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...

32' Хюсай Эльсейд из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

31' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

30' Матч возобновлен

30' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

28' УДАЛЕНИЕ! - Стураро Стефано увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

27' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

27' Аллан Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Дженоа имеет хороший шанс забить.

26' Наполи контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

24' Аллан Маркес получил желтую карточку от судьи

24' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кулибали Калиду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

23' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

22' Хорошую попытку сделал Мертенс Дрис . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Наполи имеет хороший шанс забить.

21' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.

21' Велозу Мигель из команды Дженоа делает пас партнеру.

20' Дженоа имеет хороший шанс забить.

20' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

19' Удар от ворот произведет Наполи

19' Стураро Стефано из команды Дженоа делает пас партнеру.

19' Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.

18' Удар от ворот произведет Дженоа

18' Мертенс Дрис из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Кулибали Калиду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

17' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гулам Фаузи из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

14' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Наполи

13' Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали

13' Пандев Горан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...

13' Дженоа имеет хороший шанс забить.

12' Удар от ворот произведет Наполи

12' Велозу Мигель не смог попасть в створ ударом издали

11' Удар от ворот произведет Наполи

11' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

10' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Стураро Стефано из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

10' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Дженоа

9' Зелиньски Петр из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.

9' Отличные скиллы показывает Зелиньски Петр , обводя своих соперников

8' Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.

8' Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

7' Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

7' Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.

6' Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

6' Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

6' О, нет. Из многообещающей позиции Бесса Даниэль из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

5' Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

5' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе

4' Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

4' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Дженоа

4' Отличный пас сделал Гулам Фаузи из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

4' Наполи имеет хороший шанс забить.

3' Удар от ворот произведет Дженоа

3' Милик Аркадиуш не смог попасть в створ ударом издали

3' Милик Аркадиуш из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...

2' Наполи имеет хороший шанс забить.

2' Удар от ворот произведет Дженоа

2' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

2' Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

1' Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...

1' Наполи начинает контратаку

1' Дженоа имеет хороший шанс забить.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Наполи начинает с центра поля