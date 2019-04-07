Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Наполи
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Дженоа
0'
24' Желтая карточка
Аллан Маркес
28' Красная карточка
Стураро Стефано
1:0
34' Гол
Мертенс Дрис
1:1
45' Гол
Лазович Дарко
51'
27
Карнезис
Орестис
23
Хюсай
Эльсейд
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
7
Кальехон
Хосе
5
Аллан
Маркес
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
14
Мертенс
Дрис
99
Милик
Аркадиуш
97
Раду
Йонуц
32
Перейра
Педру
II
14
Бираски
Давиде
3
Гюнтер
Корай
4
Кришито
Доменико
27
Стураро
Стефано
44
Велозу
Мигель
22
Лазович
Дарко
24
Бесса
Даниэль
19
Пандев
Горан
11
Куаме
Кристиан
Наполи
4-4-2
Дженоа
4-3-1-2

Ход матча

24'
Аллан Маркес
 
28'
 
Стураро Стефано
34'
Мертенс Дрис
(Зелиньски Петр)
1:0
45'
1:1
Лазович Дарко
(Пандев Горан)
  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи
Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло Наполи 3:2 Болонья Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 1:0 СПАЛ 2013
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус
Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Дженоа 3:3 Виртус Энтелла Торино 2:1 Дженоа

Последние игры между собой

Наполи: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A
Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 4:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Дженоа Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи 1:1 Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
5. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 44 - 32 49
8. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Кальяри Заявка 31 9 9 13 30 - 43 36
12. Сассуоло Заявка 31 8 12 11 46 - 51 36
13. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
14. Дженоа 1:1 Заявка 31 8 10 13 35 - 49 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
16. СПАЛ 2013 Заявка 31 8 8 15 28 - 44 32
17. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
18. Болонья Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Второй тайм
  • 51'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
  • 49'
    Зелиньски Петр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Гулам Фаузи из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Гулам Фаузи из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Максимович Никола из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
  • 48'
    Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Наполи контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 50'
    Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Гулам Фаузи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    50'
    Бесса Даниэль из команды Дженоа играет слишком грубо. Кальехон Хосе оказался на газоне.
  • 48'
    Пандев Горан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Лазович Дарко классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 48'
    Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный кросс...
  • 48'
    Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
  • 48'
    Дженоа имеет хороший шанс забить.
  • 47'
    Должен был быть гол! Кальехон Хосе имел отличный шанс, но Раду Йонуц не дал голу состоятся!
  • 47'
    Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    47'
    Зелиньски Петр наказан за толчок Пандев Горан
  • Угловой
    47'
    Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    46'
    Пандев Горан наказан за толчок Хюсай Эльсейд
  • 46'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 45'
    Так близко к голу! Милик Аркадиуш имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Раду Йонуц!
  • 45'
    Гулам Фаузи из команды Наполи делает отличный кросс...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 45'
    Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Гулам Фаузи из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 44'
    Велозу Мигель из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 44'
    Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Максимович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Карнезис Орестис из команды Наполи сделал отличный сейв!
  • 42'
    Хороший удар издали нанес Бираски Давиде, но отличный сейв сделал Карнезис Орестис. Угловой.
  • 42'
    Велозу Мигель пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    41'
    Аллан Маркес наказан за толчок Куаме Кристиан
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Велозу Мигель
  • 40'
    Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Велозу Мигель из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
  • 38'
    Гулам Фаузи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    ШАНС! Это должен был быть гол. Гюнтер Корай упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
  • Угловой
    38'
    Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
  • 37'
    Пандев Горан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Пандев Горан, обводя своих соперников
  • 37'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Хюсай Эльсейд наказан за толчок Куаме Кристиан
  • 36'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 34'
    Зелиньски Петр сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мертенс Дрис из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!
  • 34'
    Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
  • 34'
    Наполи имеет хороший шанс забить.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 33'
    Куаме Кристиан из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    33'
    Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
  • 33'
    Бесса Даниэль из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 33'
    Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Бесса Даниэль из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Хюсай Эльсейд из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Фол, нарушение
    31'
    Милик Аркадиуш наказан за толчок Велозу Мигель
  • 31'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Стураро Стефано увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 27'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Травма, повреждение
    27'
    Аллан Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Стураро Стефано грубо играет против соперника. Пострадал Аллан Маркес
  • 26'
    Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Дженоа имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    Наполи контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Желтая карточка
    24'
    Аллан Маркес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
  • 24'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Кулибали Калиду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Мертенс Дрис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 22'
    Наполи имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
  • 21'
    Должен был быть гол! Пандев Горан имел отличный шанс, но Карнезис Орестис не дал голу состоятся!
  • 21'
    Велозу Мигель из команды Дженоа делает пас партнеру.
  • 20'
    Дженоа имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 19'
    Велозу Мигель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 19'
    Стураро Стефано из команды Дженоа делает пас партнеру.
  • 19'
    Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
  • 19'
    Хюсай Эльсейд ошибается в защите.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 18'
    Мертенс Дрис из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 18'
    Кулибали Калиду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Гулам Фаузи из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Милик Аркадиуш
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 14'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Перейра Педру II наказан за толчок Гулам Фаузи
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кальехон Хосе
  • 13'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 13'
    Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Пандев Горан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Дженоа имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 12'
    Велозу Мигель не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 11'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 10'
    Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Стураро Стефано из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 9'
    Зелиньски Петр из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 9'
    Отличные скиллы показывает Зелиньски Петр, обводя своих соперников
  • 8'
    Карнезис Орестис не дал случится голу! Пандев Горан должен был забивать, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв
  • 8'
    Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
  • 8'
    Фабиан Руис ошибается в защите.
  • 8'
    Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Зелиньски Петр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    7'
    Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
  • 6'
    Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    О, нет. Из многообещающей позиции Бесса Даниэль из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 5'
    Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 5'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    4'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 4'
    Отличный пас сделал Гулам Фаузи из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 4'
    Наполи имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пандев Горан из команды Дженоа играет слишком грубо. Фабиан Руис оказался на газоне.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 3'
    Милик Аркадиуш не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Милик Аркадиуш из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Наполи имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 2'
    Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 2'
    Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Наполи начинает контратаку
  • 1'
    Дженоа имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Наполи начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Дженоа
Наполи
95.4% (166)
Ничья
1.7% (3)
Дженоа
2.9% (5)
2:0 Наполи
49.4% (86)
2:1 Наполи
12.6% (22)
3:0 Наполи
12.6% (22)
1:0 Наполи
7.5% (13)
3:1 Наполи
7.5% (13)
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