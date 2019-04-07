Италия: Серия A 2018-2019
24' Желтая карточкаАллан Маркес
28' Красная карточкаСтураро Стефано
1:0
34' ГолМертенс Дрис
1:1
45' ГолЛазович Дарко
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
97
Раду
Йонуц
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уна АдамНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Fallou Njie
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
28'
34'
1:0
45'
1:1
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи
Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло Наполи 3:2 Болонья Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 1:0 СПАЛ 2013
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =7 -8Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус
Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Дженоа 3:3 Виртус Энтелла Торино 2:1 Дженоа
Последние игры между собой
Наполи: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 4:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|1:1 Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|5.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|44 - 32
|49
|8.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|30 - 43
|36
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|46 - 51
|36
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|14.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|31
|8
|10
|13
|35 - 49
|34
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|28 - 44
|32
|17.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Наполи
95.4% (166)
Ничья
1.7% (3)
Дженоа
2.9% (5)
2:0 Наполи
49.4% (86)
2:1 Наполи
12.6% (22)
3:0 Наполи
12.6% (22)
1:0 Наполи
7.5% (13)
3:1 Наполи
7.5% (13)
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