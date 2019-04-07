Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Удинезе
1:2
Первый тайм: 30'

Стадион:
Эмполи
0'
10' Желтая карточка
Самир Каэтано
0:1
11' Гол
Капуто Франческо
1:1
15' Гол
Де Пауль Родриго
18' Желтая карточка
Паяч Марко
1:2
24' Гол
Крунич Раде
30'
1
Муссо
Хуан
4
Опоку
Николас
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Фофана
Секо
38
Мандрагора
Роландо
90
Зеегелаар
Марвин
10
Де
Пауль
Родриго
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
69
Дронговски
Бартломей
22
Майетта
Доменико
26
Сильвестре
Матиас
5
Весели
Фредерик
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Траоре
Хамед
10
Беннасер
Исмаэль
33
Крунич
Раде
6
Паяч
Марко
17
Фариас
Диего
11
Капуто
Франческо
Удинезе
3-4-1-2
Эмполи
3-5-2

Ход матча

10'
Самир Каэтано
 
11'
0:1
Капуто Франческо
(Крунич Раде)
15'
Де Пауль Родриго
(Окака Стефано)
1:1
18'
 
Паяч Марко
24'
1:2
Крунич Раде
(Фариас Диего)
  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:0 Рома Эмполи 2:1 Удинезе
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи
Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи Эмполи 2:1 Болонья СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Эмполи 3:2 Аталанта Эмполи 2:1 Удинезе

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Эмполи 2:1 Удинезе Серия A Эмполи 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:1 Удинезе Серия A
Удинезе 1:2 Эмполи Серия A Эмполи 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Эмполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
5. Аталанта Заявка 30 15 6 9 64 - 41 51
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
8. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Сассуоло Заявка 30 8 11 11 44 - 49 35
12. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
13. Кальяри 1:1 Заявка 31 8 10 13 29 - 43 34
14. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
15. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 31 8 9 14 28 - 43 33
16. Удинезе 1:1 Заявка 30 7 9 14 28 - 42 30
17. Эмполи 1:1 Заявка 31 7 8 16 39 - 57 29
18. Болонья Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Первый тайм
  • 30'
    Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Беннасер Исмаэль из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
  • 29'
    Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 27'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 26'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 24'
    Фариас Диего сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Крунич Раде изменил счет на табло!
  • 24'
    Фариас Диего из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 24'
    Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 24'
    Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 24'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Паяч Марко из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 23'
    Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Паяч Марко из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 22'
    ШАНС! Стрюгер-Ларсен Йенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 22'
    Де Пауль Родриго делает длинную передачу вперед
  • 22'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Мандрагора Роландо нарушает правила. Беннасер Исмаэль пострадал
  • 21'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Капуто Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
  • 20'
    Ласанья Кевин хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 20'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    20'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 20'
    Де Пауль Родриго мяч отрикошетил от ворот
  • 20'
    Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Беннасер Исмаэль нарушает правила. Фофана Секо пострадал
  • 18'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    18'
    Паяч Марко получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Паяч Марко из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Траоре Хамед из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 16'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Траоре Хамед из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Отличный гол забил Де Пауль Родриго
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 15'
    Окака Стефано сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Де Пауль Родриго из команды Удинезе переиграл вратаря дальним ударом!
  • 14'
    Удинезе начинает контратаку
  • 14'
    Фариас Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Траоре Хамед из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 14'
    Эмполи имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    13'
    Самир Каэтано нарушает правила. Ди Лоренцо Джованни пострадал
  • 13'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Отличный командный гол!
  • 11'
    Крунич Раде сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Капуто Франческо изменил счет на табло!
  • 11'
    Крунич Раде из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Желтая карточка
    10'
    Самир Каэтано получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    10'
    Самир Каэтано из команды Удинезе играет слишком грубо. Траоре Хамед оказался на газоне.
  • 10'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Траоре Хамед и Фариас Диего из команды Эмполи.
  • 9'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 8'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе делает пас партнеру.
  • 8'
    Окака Стефано из команды Удинезе делает пас партнеру.
  • 8'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе делает пас партнеру.
  • Угловой
    7'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
  • 6'
    Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 4'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 3'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 2'
    Удинезе начинает контратаку
  • 2'
    Трост-Эконг Виллиам ошибается в защите.
  • 2'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Эмполи начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Эмполи
Удинезе
77.8% (130)
Ничья
18% (30)
Эмполи
4.2% (7)
2:1 Удинезе
36.5% (61)
1:0 Удинезе
31.7% (53)
1:1 Ничья
15% (25)
2:0 Удинезе
7.8% (13)
1:2 Эмполи
2.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...