Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

30' Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали

29' Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

29' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Эмполи контролирует мяч.

27' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

26' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

24' Г О О О О Л - Крунич Раде изменил счет на табло!

24' Фариас Диего из команды Эмполи делает пас партнеру.

24' Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.

24' Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.

24' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Паяч Марко из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

23' Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Паяч Марко из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Удар от ворот произведет Эмполи

22' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Капуто Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ласанья Кевин хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

20' Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

20' Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

18' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Паяч Марко получил желтую карточку от судьи

17' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Паяч Марко из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

17' Траоре Хамед из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

17' Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.

16' Траоре Хамед из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

15' Г О О О О Л - Де Пауль Родриго из команды Удинезе переиграл вратаря дальним ударом!

14' Удинезе начинает контратаку

14' Траоре Хамед из команды Эмполи делает пас партнеру.

14' Эмполи имеет хороший шанс забить.

13' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Отличный командный гол!

11' Г О О О О Л - Капуто Франческо изменил счет на табло!

11' Крунич Раде из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

10' Самир Каэтано получил желтую карточку от судьи

9' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Эмполи контролирует мяч.

9' Удар от ворот произведет Эмполи

8' Ласанья Кевин из команды Удинезе делает пас партнеру.

8' Окака Стефано из команды Удинезе делает пас партнеру.

8' Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Мандрагора Роландо из команды Удинезе делает пас партнеру.

7' Мандрагора Роландо из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.

6' Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

6' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

4' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удинезе контролирует мяч.

3' Эмполи контролирует мяч.

2' Удинезе начинает контратаку

2' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эмполи начинает с центра поля