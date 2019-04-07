Италия: Серия A 2018-2019
Удинезе
1:2
Первый тайм: 30'
Стадион: Дачия-Арена
Эмполи
10' Желтая карточкаСамир Каэтано
0:1
11' ГолКапуто Франческо
1:1
15' ГолДе Пауль Родриго
18' Желтая карточкаПаяч Марко
1:2
24' ГолКрунич Раде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Уилмот БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
11'
0:1
15'
18'
24'
1:2
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 1:3 Аталанта Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:0 Рома Эмполи 2:1 Удинезе
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи
Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи Эмполи 2:1 Болонья СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Эмполи 3:2 Аталанта Эмполи 2:1 Удинезе
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|64 - 41
|51
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|8.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|13.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|31
|8
|10
|13
|29 - 43
|34
|14.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|31
|8
|9
|14
|28 - 43
|33
|16.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|30
|7
|9
|14
|28 - 42
|30
|17.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 57
|29
|18.
|Болонья
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Удинезе
77.8% (130)
Ничья
18% (30)
Эмполи
4.2% (7)
2:1 Удинезе
36.5% (61)
1:0 Удинезе
31.7% (53)
1:1 Ничья
15% (25)
2:0 Удинезе
7.8% (13)
1:2 Эмполи
2.4% (4)
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