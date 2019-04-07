Италия: Серия A 2018-2019
Кальяри
1:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Сарденья Арена
СПАЛ 2013
1:0
3' ГолФараго Паоло
18' Желтая карточкаКаччаторе Фабрицио
1:1
18' ПенальтиАнтенуччи Мирко
25' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Теро СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
1:0
18'
1:1
25'
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри
Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 1:1 Кальяри Кальяри 0:0 Торино
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =8 -8СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Кальяри
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 25
|56
|4.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|5.
|Аталанта
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|64 - 41
|51
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|8.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|42 - 30
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|13.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|31
|8
|10
|13
|29 - 43
|34
|14.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|31
|8
|9
|14
|28 - 43
|33
|16.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|30
|7
|9
|14
|28 - 42
|30
|17.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 57
|29
|18.
|Болонья
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Кальяри
68.9% (111)
Ничья
24.2% (39)
СПАЛ 2013
6.8% (11)
1:0 Кальяри
32.9% (53)
2:1 Кальяри
28% (45)
1:1 Ничья
19.9% (32)
2:0 Кальяри
6.2% (10)
2:2 Ничья
3.1% (5)
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