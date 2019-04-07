Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

30' Удар от ворот произведет Спал

29' Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

29' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

29' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Кальяри контролирует мяч.

27' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Чигарини Лука из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

26' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Пеллегрини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

25' Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи

25' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

25' Фелипе Диас из команды Спал отправил кросс в штрафную...

23' Удар от ворот произведет Кальяри

23' Скьяттарелла Паскуале из команды Спал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

22' Удар от ворот произведет Спал

22' Фараго Паоло из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Г О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды Спал забивает с точки!

18' Рефери не любит споров - именно за это Каччаторе Фабрицио сейчас получил желтую

17' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

16' Плохо сыграл Чеппители Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Фарес Мохамед из команды Спал отправил кросс в штрафную...

15' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

15' Удар от ворот произведет Кальяри

15' ШАНС! Миссироли Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

15' Плохо сыграл Барелла Николо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Фарес Мохамед из команды Спал находит одноклубника четким пасом пяткой.

14' Миссироли Симоне из команды Спал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Идет дождь, трудные условия для игроков.

14' Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

13' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Фарес Мохамед из команды Спал отправил кросс в штрафную...

11' Удар от ворот произведет Спал

11' Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали

11' Барелла Николо из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

10' Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

9' Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

9' Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

8' Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

8' Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.

8' Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

8' Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.

7' Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

6' Кальяри контролирует мяч.

5' Скьяттарелла Паскуале из команды Спал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Г О О О О Л - Фараго Паоло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

3' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.

2' Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Спал начинает с центра поля