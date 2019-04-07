Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Кальяри
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
3' Гол
Фараго Паоло
18' Желтая карточка
Каччаторе Фабрицио
1:1
18' Пенальти
Антенуччи Мирко
25' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
30'
28
Краньо
Алессио
12
Каччаторе
Фабрицио
23
Чеппители
Лука
56
Романья
Филиппо
3
Пеллегрини
Лука
24
Фараго
Паоло
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
18
Барелла
Николо
30
Паволетти
Леонардо
10
Педру
Жоау
III
2
Вивиано
Эмильяно
14
Бонифаци
Кевин
23
Викари
Франческо
27
Фелипе
Диас
24
Дикманн
Лоренцо
28
Скьяттарелла
Паскуале
6
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
93
Фарес
Мохамед
43
Палоски
Альберто
7
Антенуччи
Мирко
Кальяри
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

3'
Фараго Паоло
1:0
18'
Каччаторе Фабрицио
 
18'
1:1
Антенуччи Мирко
25'
 
Дикманн Лоренцо
  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри
Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 1:1 Кальяри Кальяри 0:0 Торино
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =8 -8
СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
СПАЛ 2013 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 СПАЛ 2013 Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан Заявка 30 17 5 8 47 - 25 56
4. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
5. Аталанта Заявка 30 15 6 9 64 - 41 51
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
8. Лацио Заявка 29 14 6 9 42 - 30 48
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Сассуоло Заявка 30 8 11 11 44 - 49 35
12. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
13. Кальяри 1:1 Заявка 31 8 10 13 29 - 43 34
14. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
15. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 31 8 9 14 28 - 43 33
16. Удинезе 1:1 Заявка 30 7 9 14 28 - 42 30
17. Эмполи 1:1 Заявка 31 7 8 16 39 - 57 29
18. Болонья Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Первый тайм
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 29'
    Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 29'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 29'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 27'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Чигарини Лука из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 26'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Пеллегрини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Желтая карточка
    25'
    Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Дикманн Лоренцо из команды Спал поставил подножку. Пострадал Пеллегрини Лука
  • 25'
    Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Фелипе Диас из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    24'
    Фараго Паоло наказан за толчок Скьяттарелла Паскуале
  • 23'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 23'
    Скьяттарелла Паскуале из команды Спал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 22'
    Фараго Паоло из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Травма, повреждение
    22'
    Фелипе Диас возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    21'
    Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды Спал забивает с точки!
  • Желтая карточка
    18'
    Рефери не любит споров - именно за это Каччаторе Фабрицио сейчас получил желтую
  • 18'
    ПЕНАЛЬТИ! - Чеппители Лука играет рукой в штрафной! Чеппители Лука вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 17'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 16'
    Плохо сыграл Чеппители Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 16'
    Фарес Мохамед из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 15'
    ШАНС! Миссироли Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 15'
    Плохо сыграл Барелла Николо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Фарес Мохамед из команды Спал находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 14'
    Миссироли Симоне из команды Спал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
  • 14'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 14'
    Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Фарес Мохамед из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 11'
    Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Барелла Николо из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Спал поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
  • 9'
    Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Дикманн Лоренцо
  • 8'
    Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
  • 8'
    Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    8'
    Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
  • 7'
    Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Педру Жоау III из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
  • 7'
    Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 5'
    Скьяттарелла Паскуале из команды Спал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Фараго Паоло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 3'
    Барелла Николо нанес удар издали, а Вивиано Эмильяно отбил его обратно в игру!
  • 3'
    Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
  • 2'
    Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Фелипе Диас
  • 1'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Спал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 СПАЛ 2013
Кальяри
68.9% (111)
Ничья
24.2% (39)
СПАЛ 2013
6.8% (11)
1:0 Кальяри
32.9% (53)
2:1 Кальяри
28% (45)
1:1 Ничья
19.9% (32)
2:0 Кальяри
6.2% (10)
2:2 Ничья
3.1% (5)
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