Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

34' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Лацио контролирует мяч.

32' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

32' Лацио имеет хороший шанс забить.

31' Пароло Марко получил желтую карточку от судьи

31' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Плохо сыграл Лулич Сенад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

29' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Сассуоло контролирует мяч.

28' Удар от ворот произведет Сассуоло

28' Пароло Марко не смог попасть в створ ударом издали

28' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лулич Сенад из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.

27' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Сассуоло

26' ШАНС! Пароло Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

26' Кайседо Фелипе из команды Лацио делает передачу одноклубнику.

26' Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.

26' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

26' Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

25' Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

25' Удар от ворот произведет Лацио

24' Сассуоло контролирует мяч.

23' Удар от ворот произведет Сассуоло

23' Шанс! Раду Стефан из команды Лацио пробил головой, но мимо

23' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.

23' Лацио имеет хороший шанс забить.

22' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Кайседо Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.

21' Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

21' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Марусич Адам из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.

20' Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Сассуоло

19' Шанс! Ачерби Франческо из команды Лацио пробил головой, но мимо

18' Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

18' Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.

18' Демирал Мерих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

17' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

17' Лацио контролирует мяч.

16' Лацио контролирует мяч.

16' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

16' Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

15' Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде

15' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Лацио

14' Сенси Стефано из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

14' Сассуоло контролирует мяч.

13' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.

12' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.

11' Демирал Мерих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Сассуоло контролирует мяч.

10' Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде

10' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

10' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.

9' Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

9' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

8' Марусич Адам из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.

8' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сассуоло

7' Габаррон Патрисио не смог попасть в створ ударом издали

7' Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

7' Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

4' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

2' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.

2' Демирал Мерих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Удар от ворот произведет Сассуоло

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лацио начинает с центра поля