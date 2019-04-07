Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Лацио
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Сассуоло
0'
31' Желтая карточка
Пароло Марко
34'
1
Стракоша
Томас
4
Габаррон
Патрисио
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
20
Кайседо
Фелипе
47
Консильи
Андреа
3
Демирал
Мерих
23
Маньяни
Джанджакомо
13
Пелузо
Федерико
21
Лирола
Поль
32
Дункан
Альфред
12
Сенси
Стефано
6
Рожерио
да
Силва
73
Локателли
Мануэль
20
Бога
Джереми
10
Матри
Алессандро
Лацио
3-5-2
Сассуоло
3-4-1-2

Ход матча

31'
Пароло Марко
 
  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8
СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио
Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус Наполи 2:1 Лацио Лацио 4:1 Новара Лацио 1:1 Торино Болонья 0:2 Лацио Лацио 3:1 Кальяри Аталанта 1:0 Лацио Лацио 1:2 Айнтрахт Фр
Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи
Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания Сассуоло 0:0 Удинезе Парма 2:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Лацио: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Сассуоло 1:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 6:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A
Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Лацио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 57 - 26 63
3. Интер Милан 0:0 Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Аталанта 0:0 Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
5. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Лацио 0:0 Заявка 30 14 7 9 42 - 30 49
8. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Кальяри Заявка 31 9 9 13 30 - 43 36
12. Сассуоло 0:0 Заявка 31 8 12 11 44 - 49 36
13. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
14. Дженоа Заявка 30 8 9 13 34 - 48 33
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
16. СПАЛ 2013 Заявка 31 8 8 15 28 - 44 32
17. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
18. Болонья Заявка 30 6 9 15 28 - 47 27
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 30 1 11 18 21 - 61 11
  • Первый тайм
  • 34'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лацио контролирует мяч.
  • 32'
    Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Лацио имеет хороший шанс забить.
  • Желтая карточка
    31'
    Пароло Марко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Безумный фол. Пароло Марко грубо играет против соперника. Пострадал Пелузо Федерико
  • 31'
    Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Рожерио да Силва делает скидку назад вдоль ворот
  • 30'
    Плохо сыграл Лулич Сенад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 30'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
  • 29'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 28'
    Пароло Марко не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Лулич Сенад из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
  • 27'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 26'
    ШАНС! Пароло Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 26'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
  • 26'
    Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
  • 26'
    Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
  • 24'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 23'
    Шанс! Раду Стефан из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • Угловой
    23'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
  • 23'
    Рожерио да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Лацио имеет хороший шанс забить.
  • 22'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 21'
    Бадель Милан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Марусич Адам из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 20'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Локателли Мануэль
  • 19'
    Кайседо Фелипе пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
  • 19'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 19'
    Шанс! Ачерби Франческо из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • 18'
    Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 18'
    Демирал Мерих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Локателли Мануэль делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Лацио контролирует мяч.
  • 16'
    Лацио контролирует мяч.
  • 16'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    15'
    Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 15'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 14'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 14'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 13'
    Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 13'
    Пелузо Федерико ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Демирал Мерих из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
  • 12'
    Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 11'
    Демирал Мерих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Офсайд
    10'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
  • 10'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
  • 9'
    Рожерио да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 8'
    Марусич Адам из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
  • 8'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 7'
    Габаррон Патрисио не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    5'
    Марусич Адам из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Сенси Стефано заработал фол
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 5'
    Почти гол! Ачерби Франческо пробил головой по воротам, но Консильи Андреа спас!
  • 4'
    Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Демирал Мерих наказан за толчок Иммобиле Чиро
  • 3'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Габаррон Патрисио делает длинную передачу вперед
  • Угловой
    2'
    Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
  • 2'
    Демирал Мерих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Сассуоло
Лацио
95.9% (163)
Ничья
2.9% (5)
Сассуоло
1.2% (2)
2:0 Лацио
35.9% (61)
2:1 Лацио
26.5% (45)
1:0 Лацио
15.9% (27)
3:1 Лацио
11.8% (20)
4:1 Лацио
1.8% (3)
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