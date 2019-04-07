Италия: Серия A 2018-2019
Лацио
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сассуоло
31' Желтая карточкаПароло Марко
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
19
Лулич
Сенад
21
Лирола
Поль
20
Бога
Джереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
-
30 Нету ПедруНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бога ДжеремиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
31'
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио
Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи
Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина Сассуоло 2:1 Катания Сассуоло 0:0 Удинезе Парма 2:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Лацио: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 26
|63
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|5.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|42 - 30
|49
|8.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|30 - 43
|36
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|31
|8
|12
|11
|44 - 49
|36
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|14.
|Дженоа
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|34 - 48
|33
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|28 - 44
|32
|17.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|18.
|Болонья
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 47
|27
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|30
|1
|11
|18
|21 - 61
|11
Лацио
95.9% (163)
Ничья
2.9% (5)
Сассуоло
1.2% (2)
2:0 Лацио
35.9% (61)
2:1 Лацио
26.5% (45)
1:0 Лацио
15.9% (27)
3:1 Лацио
11.8% (20)
4:1 Лацио
1.8% (3)
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