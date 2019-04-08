Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм начался

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Болонья

Удар от ворот произведет Кьево

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Кьево

Удар от ворот произведет Кьево

Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Болонья

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Болонья

Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Кьево

Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Отличные скиллы показывает Дейкс Митчелл , обводя своих соперников

47' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.

45' Паласио Родриго нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

45' Отличные скиллы показывает Паласио Родриго , обводя своих соперников

45' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

44' Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи

43' Диуссе Ассан из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кьево контролирует мяч.

41' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе

40' Болонья контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

38' Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Болонья контролирует мяч.

35' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

35' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

35' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи

33' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

32' Сансоне Никола из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

32' Отличные скиллы показывает Сансоне Никола , обводя своих соперников

32' Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.

32' Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

32' Отличные скиллы показывает Паласио Родриго , обводя своих соперников

31' Лерис Мехди из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

31' Диуссе Ассан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

31' Виньято Эмануэль из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.

30' Отличные скиллы показывает Виньято Эмануэль , обводя своих соперников

30' Степински Мариуш из команды Кьево делает пас партнеру.

30' Степински Мариуш из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Ригони Никола из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

30' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

28' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

28' После дальнего удара, который нанес Степински Мариуш мяч отбит вратарем

28' Виньято Эмануэль из команды Кьево делает пас партнеру.

27' Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Лерис Мехди получил желтую карточку от судьи

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Кьево контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

25' Удар от ворот произведет Болонья

25' Шанс! Кийине Софиан из команды Кьево пробил головой, но мимо

24' Виньято Эмануэль из команды Кьево подал угловой справа.

24' Отличные скиллы показывает Степински Мариуш , обводя своих соперников

23' Вратарь парирует удар, который нанес Паласио Родриго , и мяч снова в игре

23' Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...

23' Удар от ворот произведет Болонья

23' Кийине Софиан из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Лерис Мехди из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

22' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' После дальнего удара, который нанес Сориано Роберто мяч отбит вратарем

20' Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.

20' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

20' Сансоне Никола из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

19' Отличные скиллы показывает Сансоне Никола , обводя своих соперников

19' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сансоне Никола из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.

19' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Кьево

16' Как он промахнулся? Орсолини Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' Паласио Родриго разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Барба Федерико из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.

15' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

15' После дальнего удара, который нанес Орсолини Риккардо мяч отбит вратарем

15' Отличные скиллы показывает Орсолини Риккардо , обводя своих соперников

15' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Болонья контролирует мяч.

13' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Болонья контролирует мяч.

12' Удар от ворот произведет Кьево

12' Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...

12' Андреолли Марко получил желтую карточку от судьи

11' Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде

10' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

10' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

9' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сансоне Никола и попал в перекладину!

9' Орсолини Риккардо из команды Болонья делает пас партнеру.

9' Сориано Роберто разрезает оборону соперника отличным пасом

8' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сориано Роберто из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

4' Удар от ворот произведет Болонья

4' Виньято Эмануэль из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

4' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Паласио Родриго из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Болонья начинает с центра поля