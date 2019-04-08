Италия: Серия A 2018-2019
Болонья
2:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Кьево
12' Желтая карточкаАндреолли Марко
26' Желтая карточкаЛерис Мехди
34' Желтая карточкаЛянко Войнович
44' Желтая карточкаДепаоли Фабио
49' Желтая карточкаРигони Никола
61' Желтая карточкаДиуссе Ассан
63' Желтая карточкаСтепински Мариуш
1:0
65' ПенальтиПульгар Эрик
2:0
68' ПенальтиПульгар Эрик
73' Желтая карточкаБани Маттиа
79' Вторая желтая карточкаБани Маттиа
14
Бани
Маттиа
11
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лерис МехдиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
26'
34'
44'
49'
61'
63'
65'
1:0
68'
2:0
73'
79'
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +5 =5 -10Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри
Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне Сампдория 4:1 Болонья Болонья 0:0 Фиорентина
Кьево Последние 20 матчей: +1 =9 -10Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Кьево 1:1 Болонья Серия A Кьево 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кьево Серия A Кьево 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Кьево Серия A Болонья 4:0 Кьево Серия A Кьево 2:0 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кьево Серия A Кьево 0:1 Болонья Серия A Кьево 2:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Кьево Серия A Кьево 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Болонья Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|5.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|44 - 32
|49
|8.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|30 - 43
|36
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|46 - 51
|36
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|14.
|Дженоа
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|35 - 49
|34
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|28 - 44
|32
|17.
|Болонья
|2:0 Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 47
|30
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|0:2 Заявка
|31
|1
|11
|19
|21 - 63
|11
Болонья
85% (147)
Ничья
11% (19)
Кьево
4% (7)
2:1 Болонья
30.1% (52)
1:0 Болонья
26.6% (46)
2:0 Болонья
22.5% (39)
1:1 Ничья
7.5% (13)
0:0 Ничья
2.9% (5)
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