Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Болонья
2:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Кьево
0'
12' Желтая карточка
Андреолли Марко
26' Желтая карточка
Лерис Мехди
34' Желтая карточка
Лянко Войнович
44' Желтая карточка
Депаоли Фабио
49' Желтая карточка
Ригони Никола
61' Желтая карточка
Диуссе Ассан
63' Желтая карточка
Степински Мариуш
1:0
65' Пенальти
Пульгар Эрик
2:0
68' Пенальти
Пульгар Эрик
73' Желтая карточка
Бани Маттиа
79' Вторая желтая карточка
Бани Маттиа
88'
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
4
Лянко
Войнович
23
Данило
Ларанжера
35
Дейкс
Митчелл
5
Пульгар
Эрик
31
Джемаили
Блерим
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
70
Соррентино
Стефано
27
Депаоли
Фабио
14
Бани
Маттиа
33
Андреолли
Марко
5
Барба
Федерико
13
Кийине
Софиан
4
Ригони
Никола
8
Диуссе
Ассан
55
Виньято
Эмануэль
9
Степински
Мариуш
11
Лерис
Мехди
Болонья
4-2-3-1
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

12'
 
Андреолли Марко
26'
 
Лерис Мехди
34'
Лянко Войнович
 
44'
 
Депаоли Фабио
49'
 
Ригони Никола
61'
 
Диуссе Ассан
63'
 
Степински Мариуш
65'
Пульгар Эрик
1:0
68'
Пульгар Эрик
2:0
69'
 
Джаккерини Эммануэле
Кийине Софиан
73'
 
Бани Маттиа
75'
 
Пуччарелли Мануэль
Депаоли Фабио
79'
 
Бани Маттиа
80'
 
Цесар Боштян
Виньято Эмануэль
85'
Гонсалес Джанкарло
Лянко Войнович
 
  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри
Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья Болонья 3:0 Кротоне Сампдория 4:1 Болонья Болонья 0:0 Фиорентина
Кьево Последние 20 матчей: +1 =9 -10
Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево
Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево Кьево 1:1 Интер Милан СПАЛ 2013 0:0 Кьево Парма 1:1 Кьево Кьево 1:2 Кальяри Кьево 1:1 Лацио Наполи 0:0 Кьево

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Кьево 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Кьево Серия A Кьево 2:3 Болонья Серия A Болонья 4:1 Кьево Серия A
Кьево 1:1 Болонья Серия A Кьево 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кьево Серия A Кьево 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Кьево Серия A Болонья 4:0 Кьево Серия A Кьево 2:0 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кьево Серия A Кьево 0:1 Болонья Серия A Кьево 2:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Кьево Серия A Кьево 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Болонья Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
5. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 44 - 32 49
8. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Кальяри Заявка 31 9 9 13 30 - 43 36
12. Сассуоло Заявка 31 8 12 11 46 - 51 36
13. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
14. Дженоа Заявка 31 8 10 13 35 - 49 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
16. СПАЛ 2013 Заявка 31 8 8 15 28 - 44 32
17. Болонья 2:0 Заявка 31 7 9 15 30 - 47 30
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево 0:2 Заявка 31 1 11 19 21 - 63 11
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Отличные скиллы показывает Дейкс Митчелл, обводя своих соперников
  • 47'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 47'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
  • 45'
    Паласио Родриго нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 45'
    Отличные скиллы показывает Паласио Родриго, обводя своих соперников
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Желтая карточка
    44'
    Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Депаоли Фабио из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Джемаили Блерим пострадал.
  • 44'
    Кийине Софиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Диуссе Ассан из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Кьево контролирует мяч.
  • 41'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Данило Ларанжера делает длинную передачу вперед
  • 40'
    Болонья контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    38'
    Сансоне Никола из команды Болонья играет слишком грубо. Кийине Софиан оказался на газоне.
  • 38'
    Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Кийине Софиан наказан за толчок Сансоне Никола
  • 37'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Болонья контролирует мяч.
  • 35'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 35'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Лянко Войнович из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
  • 33'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 32'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 32'
    Отличные скиллы показывает Сансоне Никола, обводя своих соперников
  • 32'
    Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 32'
    Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Отличные скиллы показывает Паласио Родриго, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    31'
    Лерис Мехди из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Дейкс Митчелл пострадал.
  • 31'
    Лерис Мехди из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 31'
    Диуссе Ассан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    31'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
  • 31'
    Виньято Эмануэль мяч отрикошетил от ворот
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Виньято Эмануэль, обводя своих соперников
  • 30'
    Степински Мариуш из команды Кьево делает пас партнеру.
  • 30'
    Степински Мариуш из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 30'
    Ригони Никола из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Степински Мариуш задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
  • 28'
    Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    После дальнего удара, который нанес Степински Мариуш мяч отбит вратарем
  • 28'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево делает пас партнеру.
  • 27'
    Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    26'
    Лерис Мехди получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Лерис Мехди из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Сансоне Никола пострадал.
  • 25'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Кьево контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 25'
    Шанс! Кийине Софиан из команды Кьево пробил головой, но мимо
  • Угловой
    24'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево подал угловой справа.
  • 24'
    Степински Мариуш мяч отрикошетил от ворот
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Степински Мариуш, обводя своих соперников
  • 23'
    Вратарь парирует удар, который нанес Паласио Родриго, и мяч снова в игре
  • 23'
    Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 23'
    Кийине Софиан из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 23'
    Лерис Мехди из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Лерис Мехди
  • 20'
    После дальнего удара, который нанес Сориано Роберто мяч отбит вратарем
  • 20'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 20'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Сансоне Никола, обводя своих соперников
  • 19'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
  • 19'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ригони Никола
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
  • 16'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 16'
    Как он промахнулся? Орсолини Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 16'
    Паласио Родриго разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 15'
    Барба Федерико из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 15'
    После дальнего удара, который нанес Орсолини Риккардо мяч отбит вратарем
  • 15'
    Отличные скиллы показывает Орсолини Риккардо, обводя своих соперников
  • 15'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Болонья контролирует мяч.
  • 13'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Болонья контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 12'
    Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
  • Желтая карточка
    12'
    Андреолли Марко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    12'
    Андреолли Марко из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Паласио Родриго пострадал.
  • Офсайд
    11'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 10'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 9'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сансоне Никола и попал в перекладину!
  • 9'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 9'
    Сориано Роберто разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    9'
    Барба Федерико из команды Кьево играет слишком грубо. Орсолини Риккардо оказался на газоне.
  • 8'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Паласио Родриго из команды Болонья играет слишком грубо. Бани Маттиа оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    6'
    Лянко Войнович наказан за толчок Степински Мариуш
  • 6'
    Сориано Роберто из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 4'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 4'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Виньято Эмануэль
  • 3'
    Паласио Родриго из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    3'
    Кийине Софиан наказан за толчок М'Байе Ибрахим
  • 2'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Болонья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Кьево
Болонья
85% (147)
Ничья
11% (19)
Кьево
4% (7)
2:1 Болонья
30.1% (52)
1:0 Болонья
26.6% (46)
2:0 Болонья
22.5% (39)
1:1 Ничья
7.5% (13)
0:0 Ничья
2.9% (5)
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